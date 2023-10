Mica Viciconte habló del conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Yo no actuaría como él”

El reclamo de Mica Viciconte a Fabián Cubero

Luego de su separación de Nicole Neumann, Fabián Cubero rehízo su vida con Mica Viciconte. A pesar del paso de los años, el exfutbolista sigue teniendo conflictos con la madre de sus tres hijas. La semana pasada Indiana, la hija mayor de ambos, cumplió quince años y tuvo celebraciones por separado, ya que sus padres no tienen una buena relación.

Te puede interesar: La contundente respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte luego de sus opiniones sobre la interna familiar

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) entrevistaron a Mica, quien aprovechó para manifestar su cansancio respecto a este conflicto familiar que parece no tener fin. “No puedo hablar de eso, es un tema que tienen que arreglar entre ellos. Es lo que se pudo ver, lo que se filtró”, dijo respecto al doble festejo que tuvo Indiana.

Desde el año pasado, la adolescente decidió irse a vivir con su padre por la tensa relación con Nicole. Sin embargo, en las redes sociales aparecieron imágenes de la modelo con Indiana, por lo que quedó en evidencia que hubo un acercamiento. Cuando le preguntaron sobre este tema, Viciconte señaló: “Desconozco esa parte, no puedo hablar, prefiero guardarme lo que pienso, quiero cuidar a los chicos”.

Mica Viciconte Fabián Cubero

Luego, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) se refirió a los desafíos que viene enfrentando desde hace más de seis años, en especial por la guerra con Neumann. “Me encantaría tener paz y estar tranquila, pero no es tan fácil. Las cosas no se dan como uno quiere”, manifestó Mica, a corazón abierto.

Te puede interesar: El mensaje de Mica Viciconte a Fabián Cubero en medio de la interna familiar: “No me equivoqué”

Además, aseguró que ella viene de una familia ensamblada y no está acostumbrada a tener este tipo de enfrentamientos: “Mis viejos están separados y tienen buena relación. Yo lo tengo naturalizado, pero a veces no es lo que sucede. A veces uno intenta poner la mejor energía, pero no se puede”.

“Uno se va conociendo con el tiempo. Los primeros dos años es hermoso, es divino, y después vas conociendo a la persona y todo el tiempo vas haciendo nuevos contratos. De eso se trata la relación”, explicó sobre su vínculo con Cubero.

El festejo de cumpleaños de 15 de Indiana Cubero con su mamá Nicole Neumann

Incluso la ex Combate manifestó que ella actuaría diferente frente a estos conflictos: “Fabi es una persona demasiado buena. Demasiado. Y yo no actuaría como él actúa”. Sin mencionarla directamente, hizo referencia a los problemas que el padre de Luca tiene con Nicole: “Uno pretende que se plante, y él es más tranquilo”.

Te puede interesar: El gesto de Nicole Neumann con Indiana Cubero que demostraría la reconciliación

Sobre cómo se ha adaptado a la naturaleza calmada de Fabián, Mica explicó: “Con su tranquilidad él subió un poquito, yo bajé un poquito y nos vamos llevando”. Y se refirió a los ajustes y acuerdos constantes en su relación: “Son contratos todo el tiempo”.

Cabe recordar que el miércoles pasado, Indiana cumplió 15 años y tanto sus padres Fabián Cubero y Nicole Neumann como Mica Viciconte y el resto de sus familiares le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales para saludarla y felicitarla en este día.

“Mirá cómo te canta el feliz cumple”, le escribió Viciconte a través de sus historias de Instagram a la menor junto con un video donde se puede ver a Luca Cubero haciendo los sonidos de la canción con su boca ya que todavía es muy bebé y lógicamente no habla mucho. Actualmente Indiana está enfrentada con su mamá y desde diciembre del año pasado que no tienen una relación fluida. El vínculo entre la hija mayor de Cubero y Mica se acrecentó luego de que la adolescente se fuera a vivir con ellos, por lo que comenzaron a compartir más planes, actividades, viajes y el día a día.

Quien también utilizó sus redes sociales para saludar a Indiana fue Nicole Neumann, su mamá. A pesar de la distancia entre ambas quiso dejar en claro lo mucho que quiere a su hija. “Felices 15 mi reina. Quien me dio el título de mamá”, comenzó diciendo Neumann y agregó: “Quien me mostró ese sentimiento de `amor incondicional´ por primera vez en mi vida. Qué seas siempre muy feliz. Te amo”, concluyó.

Junto con el texto Nicole compartió varias imágenes con Indiana desde que era muy chica hasta algunas más actuales tanto de ellas dos solas como con sus hermanas Sienna y Allegra. Incluso el domingo anterior, con motivo del Día de la Madre, la modelo también compartió varias fotos de sus hijas y les escribió: “Gracias por elegirme”.