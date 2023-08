El niño que emocionó al jurado de Got Talent Argentina, pero le fue negado el botón dorado: los motivos

La actuación de Tommy Jackson en Got Talent Argentina (Video: Telefe)

Got Talent Argentina continúa brindando momentos sumamente emotivos y conmovedores a la audiencia, que desde un comienzo lo acompaña, según las mediciones del rating. En la reciente emisión se presentaron diversas actuaciones que, sin duda, quedarán grabadas en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlas. Bajo la experta conducción de Lizy Tagliani y con un jurado compuesto por Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani, el programa de talentos ofreció una fabulosa velada.

Un niño de 11 años que se presentó en el escenario con el nombre de Tommy Jackson, sorprendió a todos ya desde su look, con tiradores y una valija que dejó a un costado. La Joaqui, intrigada, le preguntó qué motivaciones lo habían llevado a tomar la decisión de inscribirse en el programa, además de quiénes son sus acompañantes y si siente felicidad por el momento. Con una sonrisa sincera y una mirada llena de ilusión, el participante respondió: “Estoy muy feliz de estar acá. Me acompaña mi familia, mis amigos. Hoy voy a cantar una zamba. Tengo once años, y mi sueño es hacer lo que me gusta, es cantar”, respondió.

Con gran entusiasmo y emoción, interpretó la zamba De mi madre, un clásico del cancionero argentino compuesto por el Chango Rodríguez y que se masificara gracias a la versión de Los Chalchaleros, una pieza musical que dejó a todos asombrados y en un respetuoso silencio. Al finalizar, mientras las lágrimas recorrían su rostro, el joven recibía una ovación de pie por parte del público presente.

Lizy, observando la reacción de la gente desde el costado del escenario acompañando a los padres de Tommy, mencionó que muchos estaban solicitando que se le otorgara el anhelado botón dorado. La Joaqui, visiblemente emocionada y conmovida por la presentación, expresó: “Les voy a decir una cosa, solo hay una razón por la que no aprieto el botón dorado, y es porque sos muy chiquito y me parece injusto para vos privarte de vivir todas las etapas hermosas que tenés por delante en este certamen, porque te merecés cantar más de tres veces vos. Lo justo para mí, con un talento como vos, es que te vean en todas las etapas, porque en todas la vas a romper. Sólo por eso, quiero que lo sepas. Sos increíble, soy tu fan. Espero que cuando seas famoso me invites al menos a uno de tus shows”.

Por su parte, Abel Pintos, también conmovido, primero ser tomó un minuto para elogiar las palabras de La Joaqui: “Es muy sabio lo que le dijiste, te quiero felicitar a vos”, para luego explicar: “Porque es muy necesario, y lo digo con conocimiento de causa y trabajando mucho hoy en mí mismo, es realmente muy necesario cuando un niño como vos ama lo que hace, y más que en tu caso tenés muchas condiciones, es muy necesario que no queme etapas. Uno quisiera darle hoy todo el éxito del mundo, de inmediato. Te lo merecés por el amor que tenés, por el canto y por lo que transmitís, pero realmente es muy necesario no quemar etapas”.

Florencia Peña, recordando sus inicios en el mundo del espectáculo, añadió: “Yo empecé muy chiquitita, tenía siete años en mi primer casting, y si algo aprendí después de tantos años de hacer lo que hago, es que tenés que salir siempre a jugar. No hay ninguna responsabilidad, no hay nada que tengas que hacer más que salir a jugar, a conectarte con ese duende que tenés adentro. Jugá. Te espera la vida por delante, vas a ser un gran artista, yo te lo prometo, pero no dejes de jugar nunca. Y ustedes como papás ayúdenlo a que no deje de jugar”.

En último lugar, Emir concluyó: “Me enamoré de tu voz, de tu carisma y de tu sencillez. Me imagino cuánta gente en su casa debe de estar como yo, que no tengo palabras para decirte, porque ya las dijeron mis compañeros, y estás motivando a muchas personas. Seguramente tee sccuharon cantar y dijeron ‘yo también quiero eso’, y eso vale mucho. Tenés un futuro increíble”.

La misma jornada, una joven de nombre Marianella Gómez dejó atónitos a los jueces y al público con una innovadora presentación que fusionó el tradicional malambo con danzas afro. Y a pesar de su aparente timidez inicial, demostró un talento excepcional en el escenario, recibiendo elogios y aplausos generalizados.

Florencia Peña expresó su asombro ante la sorprendente actuación de la joven, destacando su capacidad para sorprender y conmover: “Llegaste con tus anteojitos, tranquila, una remerita ocre, que te quiero decir que es mi último color de la lista, y un pantaloncito beige, y la recontra mil rompiste. Una potencia, pero además, entendés tanto tu instrumento, y tenés tan claro lo que querés contar, que es arrasador. Sos hermosa, te agradezco mucho lo que trajiste hoy acá”.

En tanto, Emir alabó la habilidad y destreza, sugiriendo incluso su interés en tomar clases con ella: “Acá tenemos el claro ejemplo de cuando uno sabe que es bueno, y su competencia es uno mismo. Vos estuviste increíble en todos los sentidos, y me encantaría poder tomar unas clases contigo”, se sinceró. La Joaqui, por su parte, elogió la presentación de la joven, resaltando su sabiduría y pasión por el arte: “Estuvo todo muy hermoso. Sos un ser humano espectacular, muy sabia”. Para finalizar, en un giro inesperado, Abel Pintos hizo una particular comparación: “Es una especie de Clark Kent, y de repente sos Superman, te felicito”.

