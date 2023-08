Pampita se arrepintió del revuelo que generó por el supuesto affaire de Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña: “Metí la pata”

Pampita se arrepintió del revuelo que genero por el supuesto affaire de Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Días atrás y de invitada en LAM (América) Carolina Pampita Ardohain dijo que hay una sola actriz con la que no trabajaría y a partir de eso volvió a ponerse en el tapete un supuesto affaire que esta persona habría tenido con Benjamín Vicuña, ex de la modelo. Y el nombre de Natalia Oreiro no tardó en ser relacionado con esta historia.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita en el programa que conduce Ángel de Brito, aunque sin nombrar a la artista en cuestión. “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”, agregó muy desafiante. Así las cosas, fue consultada por Socios del Espectáculo (El Trece) por sus dichos y se vio en la necesidad de dar marcha atrás.

“Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea”, dijo la modelo y conductora ante la consulta del movilero del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Contesté una pregunta y me equivoqué, porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente. Pero bueno, sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”, dijo Pampita, arrepentida con la polémica.

Pampita

“Yo estoy en otro momento de mi vida, re tranquila. Trabajo un montón, pero mi vida personal, sentimental y familiar está en un re buen momento. Busqué mucho estar en esta posición. No quisiera volver al pasado, de ninguna manera”, dijo después la mamá de Blanca, Benicio, Bautista, Beltrán y Ana.

En esta nota, el cronista le marcó a Pampita que Benjamín Vicuña se había fastidiado por sus dichos. “Metí la pata, no tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie, tampoco. Así que no sé por qué empezaron a sacar conclusiones”, dijo Ardohain.

“Salieron muchos nombres y el que quedó fue el de Nati Oreiro”, insistió el notero. “Por eso te digo, no debería haber dicho nada. Siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar”, cerró la modelo, quien está pronta a ser parte del jurado del Bailando 2023, el reality show conducido por Marcelo Tinelli y que se verá próximamente en América.

Romina Gaetani enfrentó los rumores sobre una posible pelea con Pampita (Video: Intrusos, América)

Otra de las involucradas a partir de estas declaraciones de Pampita, fue Romina Gaetani, “Se especuló que eras vos o Natalia Oreiro”, indagó el cronista Alejandro Guatti, de Intrusos (América). Y la actriz estuvo lejos de esquivar el tema. “Hablé con ella hace un montón de años muy bien. Charlamos, cuando ella tuvo alguna duda me ofrecí a hablar con ella. Me acuerdo que hablamos largo y tendido por teléfono. Se aclaró todo”, recordó ella sobre este escándalo.

Además agregó que volvieron a encontrarse con la esposa de Roberto García Moritán hace unos años sin problemas: “De hecho tenemos amigas en común e hice una nota con ella en plena pandemia, o saliendo de la pandemia”. Por último, ratificó que entre ella está todo más que bien: “No soy yo, espero que Natalia tampoco, que nadie. No tengo ni idea. El tema se solucionó hace años”.

