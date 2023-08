Ángel de Brito se refirió a la salud de Silvina Luna y dejó un contundente pedido: “Recemos”

Ángel de Brito y Silvina luna (Instagram)

Ángel de Brito se refirió a la salud de Silvina Luna, quien permanece internada en el Hospital Italiano desde hace tres meses por un cuatro de hipercalcemia que le causaron las cirugías estéticas que se hizo con el médico Aníbal Lotocki en 2011 y que le produjo una insuficiencia renal. Según contó el periodista en las últimas horas a través de sus redes sociales, su “estado es crítico”. “Recemos por Silvina”, agregó haciéndole un expreso pedido a sus casi tres millones y medio de seguidores.

La semana pasada, Ezequiel -el hermano de la modelo y quien está a su lado de manera incondicional- se había comunicado con el conductor de LAM para contarle que su hermana había regresado a la sala de terapia intensiva por una desmejoría dentro de su cuadro. “La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”, había contado Yanina Latorre, quien quedó a cargo de la conducción del ciclo de espectáculos de América durante las vacaciones de De Brito. Y advirtió: “Ángel es el único periodista que habla con el hermano. Él está muy mal, muy triste por la situación de Silvina y también por todas las pavadas que se dijeron, como que ella comía por si sola o que ponía aceites esenciales en la habitación”.

De igual forma, el periodista le envió otro mensaje a la panelista en el que le dio más detalles sobre la salud de la ex Gran Hermano. “Tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda y están esperando hasta el último minuto para volver a ponerle el respirador. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, informó De Brito.

El posteo de Ángel de Brito en Instagram sobre la salud de Silvina Luna (@angeldebritooki)

Por otro lado, el viernes durante la emisión en vivo de Intrusos, Flor de la V, había recibido un mensaje en el que le contaban las últimas novedades hasta entonces. “Se están diciendo muchas cosas en la televisión y me quieren aclarar esto”, indicó la conductora mientras escuchaba el audio en su oído y del que luego compartió dicha información. “Me dijeron que lo del brazo con una infección es por los catéter. Ella está consciente, está muy bien de ánimo, habla, no está intubada”, enfatizó sobre la posibilidad que analizaban los médicos según la evolución del cuadro.

“Ella sigue en nuestras oraciones hasta que se mejore. Me da paz saber eso, gracias a la persona que me escribió que es de su círculo. Trato de ser cautelosa, lo digo porque confío en esta fuente, esto que me pasaron es de una fuente muy cercana. Me aclararon que ella está consciente, muy bien de ánimo”, reiteró la conductora del ciclo de espectáculos de América.

En ese sentido, el panelista Guido Záffora agregó que se había comunicado con Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, quien le había ratificado la información. “Me dijo lo mismo que te dijeron a vos. Me dijo que su salud va a transitar así, con bajos y altos, y los bajos son preocupantes”, indicó el periodista que se prepara para debutar en la pista del Bailando 2023. Y contó que por esas horas el Hospital Italiano analizaba la posibilidad de difundir un parte médico debido a la cantidad de información que circulaba al respecto, algo que finalmente no sucedió, ya que el único que se refiere a la salud es su hermano y lo hace con quien él desea.

