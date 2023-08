Silvina Luna en estado crítico: “Su salud empeoró y está muy débil”

La palabra del hermano de Silvina Luna: "Está muy delicada" (Video: LAM, América)

Hace tres meses que Silvina Luna está internada en el Hospital Italiano luchando por su vida, tras el delicado cuadro de hipercalcemia que tuvo luego de las cirugías estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el 2011 y que le produjo una insuficiencia renal. Si bien hace unas pocas semanas la modelo había salido del estado crítico en el que se encontraba producto de una bacteria nunca dejó de estar delicada. Según contó Yanina Latorre, cuando a la modelo la sacaron de terapia intensiva la pasaron a una habitación común pero más controlada de lo habitual, porque estaba lúcida.

Así las cosas, durante esta mañana se conoció que su estado había empeorado y que la habían ingresado nuevamente en cuidados intensivos en el mismo nosocomio donde se encuentra hospitalizada. Al aire de LAM (América), la esposa de Diego Latorre, que está reemplazando a Ángel De Brito por estos días mientras el periodista está de vacaciones, leyó en vivo un mensaje del Ezequiel, el hermano de Silvina, quien se había comunicado con el conductor unas horas antes.

El mensaje del hermano de la modelo fue contundente: “La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”. Según destacó Yanina, “Ángel es el único periodista que habla con el hermano. Él está muy mal, muy triste por la situación de Silvina y también por todas las pavadas que se dijeron, como que ella comía por si sola o que ponía aceites esenciales en la habitación”.

El hermano de Silvina Luna aclaró la situación grave de salud de la modelo (Archivo)

En ese mismo momento, De Brito le mandó otro mensaje a la conductora en donde amplió la información sobre el estado de salud de la modelo. “Tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda y están esperando hasta el último minuto para volver a ponerle el respirador. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, leyó al aire ante la mirada consternada de todas las angelitas.

Después, la que echó un poco de luz sobre el cuadro de Silvina fue la Dra. Mariana Lestelle. Sin hablar desde lo particular por no ser su médica personal, explicó que la insuficiencia renal cuando requiere diálisis a veces puede ser irreversible. “En el caso de Silvina tuvo una sepsis, que la llevó a una falla multiorgánica. de la cual pudo salir porque hay cosas que son irreversibles, como el daño renal que tiene Silvina y hay cosas que son reversibles, como pueden ser las infecciones”.

“De ese cuadro inicialmente salió, pero eso no cambió su situación renal y los profesionales del Hospital Italiano son excelentes, y si no plantearon un trasplante renal en ese momento debe haber sido porque no se dieron las condiciones generales de salud para eso”, reflexionó. Y continuó: “Porque para eso el paciente tiene que estar entero, antes de hacer un trasplante de cualquier tipo de órgano al paciente lo tienen que inmunodeprimir para bajarle las defensas y que no rechace el trasplante. Entonces, si los colegas no lo indicaron es porque esa patología siguió y es irreversible”.

Silvina Luna volvió a terapia intensiva y, según reveló su hermano, su cuadro es muy delicado (Instagram)

En cuanto a la atrofia muscular, explicó que “los pacientes que están internados tanto tiempo, y mal alimentados porque no se los puede alimentar por vía oral, se debilitan. El aparato digestivo puede dejar de funcionar porque todo tiene que ver con el problema de base, que es la falla renal”. Más adelante aclaró: “Los riñones no solo eliminan el agua y las toxinas del cuerpo sino que están relacionados con el funcionamiento pulmonar. Ella siempre siguió con diálisis, y a veces este tratamiento no alcanza”, explicó. Y agregó: “No baja Dios para decirnos hasta cuándo porque hay cuadros que son irreversibles”, concluyó.

