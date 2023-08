Rumores de separación entre Mariano Martínez y Triana Ybañez: “Estoy cansada de que me bardeen”

Rumores de separación entre Mariano Martínez y su novia Triana Ybañez (Video: LAM, América)

Yanina Latorre contó al aire de LAM (América) que en la tarde del viernes le había llegado el dato que la pareja de Mariano Martínez y Triana Ybañez se había distanciado. “Me dijeron que se habían dejado de seguir en las redes, porque vieron que las redes marcan la realidad”, comenzó relatando la conductora que por estos días se encuentra reemplazando a Ángel De Brito.

Todo había comenzado un rato antes, soltando la información con un enigmático entre las angelitas. “Ella borró todo en su Instagram, él tiene dos fotos con ella que siguen estando, en realidad se trata de una pareja nueva porque están juntos desde diciembre del años pasado y en marzo blanquearon la relación, e incluso él le presentó a sus hijos”.

Más adelante, Latorre recordó que durante esta semana la pareja fue a ver el show de Luis Miguel y que habitualmente solían ponerse muchos likes en sus publicaciones en las redes sociales. “Evidentemente todo ocurrió hoy. Me comunico con él y no me contesta nada. Se quedó mudo, y si no fuera así me lo hubiera negado, algo hubiera dicho”, estimó.

Después, la esposa de Diego Latorre contó cuál fue la respuesta de Triana cuando la producción del programa se comunicó con ella y le consultó si se había separado del actor. “¿Ehhhh?, no. Borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona o comparaciones. Hay día que te las bancás y días que no. Te lo explico, para que no digan ni armen escándalo de algo que no existe. Prefiero no poner nada de mi vida privada y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente inventando cosas. Disculpá y gracias”.

Durante este viernes circularon rumores que la pareja de Mariano Martínez y Triana Ybañez se habría separado (Instagram)

Antes las palabras de la bailarina, las angelitas se pusieron a debatir acerca del tema y Yanina aclaró que “la joven había sido mencionada como la tercera en discordia entre la pareja de Fátima Florez y su marido, Norberto Marcos, cuando estuvieron en crisis hace unos meses, aunque esa información fue negada por todos sus integrantes”.

“Si vos borrás la foto de tu novio porque la gente te bardea... ¿qué tiene que ver?”, preguntó al aire la conductora. Y siguió: “Ella hasta hace 3 días le hablaba en redes, retuiteaba el trabajo de él y lo felicitaba públicamente. Algo raro pasó”, agregó.

Si bien el actor no se expresó sobre el tema, hace pocos días usó sus redes sociales para contar el bullying que había recibido durante la pandemia. Cabe recordar que Martínez en épocas del aislamiento preventivo y obligatorio, por el Covid-19, se mantuvo muy activo en sus redes sociales. En ese momento, Mariano publicaba videos en los que se lo veía como cantante y estos se volvían virales de inmediato y, en ese contexto, algunas personas lo criticaban en su perfil público.

Mariano Martínez contó que en la pandemia recibió mucho bullying (Archivo)

Ya a dos años de aquellos hechos, el actor habló con Intrusos y dio su opinión al respecto. “Realmente me sentí vapuleado, humillado. Sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza. La verdad es que no veía razones para que eso suceda. Y entiendo que tengo un cierto hate potente hace un tiempo y uno aprende a convivir con eso”, reflexionó a la distancia sobre las críticas que recibe en las redes sociales”, manifestó. Para concluir expresó: “Después yo sigo mi vida, tampoco es que estoy traumado y triste por la vida. Hay cosas que pueden ponerme triste, pero soy una persona resiliente, voy para adelante”.

Seguir leyendo: