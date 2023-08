Pampita dio detalles de su salida de amigas con la madre de Benjamín Vicuña

Pampita hablo del vínculo con su exsuegra (Video: Intrusos. América)

Pampita y Benjamín Vicuña lograron mantener una relación cordial y amistosa a pesar de que decidieran tomar caminos separados hace ya varios años. Aunque no comparten una vida en pareja, ambos continúan en constante comunicación, principalmente debido a la responsabilidad compartida de criar a sus tres hijos: Bautista, Beltrán y Benicio.

Es notable mencionar que Carolina aún conserva un vínculo afectuoso y cercano con Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín y, por ende, su exsuegra. De hecho, la mujer viajó recientemente a Buenos Aires con el propósito de pasar tiempo con sus nietos y juntas pasearon por la Plaza Alemania, en un grupo en el que también estaba Brisa, sobrina de Pampita. Sonia Alfieri, una de las amigas de la modelo, fue la que mostró a las mujeres compartiendo sonrisas genuinas y con unas palabras elogiosas para Isabel: “Tan dulce, cariñosa y linda”.

Posteriormente, la propia modelo y presentadora se refirió al tema en una charla con Intrusos (América): “Ella viene mucho a la Argentina y obviamente es la abuela de mis hijos, así que nos encontramos con mucha naturalidad”, destacó. “Vino a la plaza a ver jugar a Benicio, estábamos todas tomando unos mates ahí. Imaginate, muchos años de estar muy cerca, somos familia, así que la mejor de las ondas”, agregó al respecto.

En la misma nota también habló del próximo desafío laboral que tiene por delante, como integrante del jurado de la nueva edición del Bailando, que este año desembarcará en la pantalla de América. La histórica integrante, quien comparte cartel con Marcelo Polino, Ángel de Brito y Moria Casán reveló que pese a los compromisos asumidos, tratará de responder a todos de la mejor forma.

Pampita en una salida de amigas con la mamá de Benjamín Vicuña (Instagram)

“La agenda está bastante llena, hay muchos viajes también. Se viene el Bailando dentro de poquito y vamos a tratar de combinar todo para que pueda estar en todos lados a la vez”, expresó, para luego detallar sobre el encuentro que tendrá con Marcelo Tinelli y sus compañeros: “Nos vamos a juntar porque, por ejemplo, a Moria hace un montón no la veo. Además cuando nos juntamos todos se genera una química especial. Cada uno tiene su rol y no nos pisamos”, señaló. Además, reconoció que no es su intención ver por anticipado algún desempeño de las parejas que competirán: “Llego en foja cero para que me sorprenda cada uno”.

Por otro lado, Carolina fue invitada como entrevistada al programa Poco correctos (El Trece), conducido por su excompañero de El Hotel de los Famosos”, el Chino Leunis, y también por el Pollo Álvarez, donde surgieron preguntas relacionadas con sus vínculos amorosos previos a su actual pareja, Roberto García Moritán, con quien tiene una hija llamada Anita.

En un punto específico de la conversación, Estefi Berardi, panelista del ciclo, consultó a la entrevistada sobre si alguna vez había revisado el celular de alguien. Sin titubear, Pampita admitió haberlo hecho en varias ocasiones, pero rápidamente añadió que si alguna vez se sintió impulsada a revisar un teléfono, es porque ya había señales o comportamientos sospechosos previamente. Enfatizó que las mujeres suelen tener una especie de intuición o “sexto sentido” en estas situaciones.

Además, en otro segmento de la entrevista, recordó sus días de soltería y compartió anécdotas sobre cómo solía interactuar con los hombres. “¿Te pasó que alguien te pidiera una foto medio subida de tono?”, insistió Berardi. Y ella aclaró: “No, pero sí me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram, gente a la que no conozco”. Luego agregó: “Parece que se usa mandarlas como carta de presentación. Hoy, es otra la libertad y está todo el mundo más expresivo”, analizó.

El Pollo Álvarez, por su parte, le consultó a Ardohain si la “encaraban mucho por Instagram cuando estaba sola. “Sí, todo empezaba por Instagram”, admitió ella. Y luego todos quisieron saber cuál era el rubro que más le escribía a Pampita, por ejemplo, empresarios o deportistas. “Fue todo hace mucho tiempo. Eran de todos los rubros. Aunque por ejemplo, botinera no fui nunca. Ni siquiera tomé un café con algún futbolista”, concluyó.

