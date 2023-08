Estefi Berardi no quiere a Carmen Barbieri como suegra: “Debe ser jodida”

Estefanía Berardi no quiere a Carmen Barbieri como suegra (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Una semana después de su escandalosa pelea con Carmen Barbieri por su faltazo a Mañanísima, Estefi Berardi estuvo como invitada en Socios del Espectáculo. Y, en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, habló de la discusión que mantuvo al aire con la conductora a raíz de su debut en Poco Correctos, pero también de su relación con Fede Bal y de la posibilidad de sumarse a la familia de la capocómica.

“Ella se enojó en serio. Pero la relación que tengo con Carmen es como la que tengo con mi mamá. Somos como madre e hija. Ella se enoja, nos decimos las cosas y después se le pasa”, comenzó diciendo sobre su pelea con Barbieri. E hizo referencia a un comentario de la artista, que había dicho que no le creía cuando decía que no había tenido nada con su hijo: “Dijo que lo dijo para jugar”.

En ese momento, le consultaron si le hubiera gustado ser la nuera de Barbieri y su respuesta fue contundente: “Siento que Carmen de suegra debe ser jodida. Prefiero tenerla de compañera. Porque si me hace escenas de celos porque vine acá, que no quería que me vaya ni un minuto antes de su programa, y me hace escenas de celos por Poco Correctos...¡Imaginate de suegra!”.

Carmen Barbieri y Estefi Berardi en Mañanísima

En otro momento de la entrevista, Berardi habló lo los supuestos chats entre ella y Bal que se filtraron dando lugar a los rumores de romance entre ellos. “Cuando fue el bolonqui ese yo no podía parar de reírme con los memes en Twitter y se los mandaba a Fede porque eran espectaculares. ¡Nos matábamos de la risa!”, dijo la panelista. Y dejó en claro que ella no tenía por qué hacerse cargo del sufrimiento de Sofía Aldrey, la ex novia del conductor de Resto del mundo.

¿Si ahora que los dos están solos estaría dispuesta a empezar una relación con el hijo de Carmen? “Yo le escapo a los famosos”, respondió Estefi. Aunque reconoció que la buscan bastante de diferentes rubros, en especial, los futbolistas. “Salí con uno solo, con Lucas Alario. Fue un par de meses cuando él estaba en River. Pero siento que no es para mí ese tipo de vida”, explicó. Y dejó en claro que no dejaría su profesión para ser “botinera” y dedicarse a acompañar a un jugador: “¡Ni en pedo, no se deja nada por nadie!”.

En relación a su debut en el magazine vespertino que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, Berardi se mostró muy entusiasmada. Y, frente a la pregunta de con cual de los dos conductores se quedan, se inclinó por el primero a quien conoce de los tiempos de Combate. “Los dos son divinos y re simpáticos, pero con él tengo más confianza porque compartí más. Pero la gente me pregunta un montón por los dos. ¡No sabés las chicas en Instagram! Pero están re casados”, señaló.

Finalmente, la panelista de definió como una “enferma del trabajo” a la hora de buscar chimentos. “Estoy todo el día buscando información, me duermo con el celular en la mano y leyendo data”, dijo. Y confirmó que su gran despegue laboral fue gracias a Carmen, quien fuera de cámara le insistió para que se animara a contar al aire todo lo que hasta este momento decía solo en los cortes.

