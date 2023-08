Fernanda Iglesias volvió a LAM después de su sorpresiva ausencia: “Colapsé”

Fernanda Iglesias volvió a LAM después de su sorpresiva ausencia (Video: LAM, América)

Si bien Ángel De Brito se encuentra de vacaciones y estos días está siendo reemplazado por Yanina Latorre en LAM (América), en la noche del jueves sorprendió la ausencia de Fernanda Iglesias. Al comenzar el programa, la conductora contó que no sabían qué le había ocurrido a su compañera, y que se había comunicado Pablo Nieto, su exmarido, para decirles que la periodista no iba a estar presente ese día en el ciclo.

El viernes por la mañana, la periodista habló con Teleshow y reveló el motivo de su ausencia. “Estaba descompuesta. Se ve que comí algo en mal estado. Estaba casi deshidratada”, señaló Fernanda, y prometió estar a la noche en el programa. Finalmente, se hizo presente en su lugar de trabajo y dio más detalles de su situación. “A las 5 de la tarde yo me baño todos los días, y me tomo una hora para arreglarme, para mí. Pero ayer cuando terminé me sentí muy mal, me dolía mucho la panza y me descompensé”, comenzó relatando la periodista.

Acto seguido, recordó que ella ya se venía sintiendo mal desde que se separó del productor de televisión. “Estoy medicada, sigo deprimida. Tengo angustia en el pecho, me pasaron muchas cosas en poco tiempo: el proyecto que tenía se cayó, volví de España, me separé, es un montón y se ve que colapsé en un momento, y eso sucedió ayer”, confesó sin filtro.

Por otra parte, Iglesias contó que le molesta mucho cuando la gente le dice frases optimistas. “Estoy podrida que me digan que suelte, yo no quiero soltar nada, no creo que lo que venga sea mejor así que dejen de decirme eso”, relató indignada.

Fernanda Iglesias contó qué fue lo que le pasó para faltar a LAM: "Colapsé" (Captura TV)

Cabe recordar que Fernanda se separó de su marido, quien es el padre de su hijo, Jeremías, de 13 años, porque mientras se encontraba en España para probar una nueva vida junto a su hija mayor, Ema, se enteró que su pareja estaba saliendo con otra mujer en Argentina. De inmediato, la panelista se tomó el primer avión a Buenos Aires y cuando llegó tuvo una conversación con Nieto, quien le confirmó lo que ella ya sabía. En ese mismo momento, Fernanda decidió separarse y, aunque todavía viven bajo el mismo techo, la relación se quebró después de 14 años juntos.

“Yo llamé a un montón de mujeres que pensé que salían con mi marido y todas me lo negaron hasta que una me dijo que sí”, reveló mientras en el estudio se debatía su situación entre las angelitas. Y continuó: “Llamé a gente conocida en común porque soy muy fanática de la verdad y me vuelve loca no saber. Yo decidí separarme y él también lo decidió. Si está saliendo con alguien y estuvo mientras yo estaba con él quisiera saberlo”, disparó tajante.

Más adelante, la periodista confesó cuáles son sus sentimientos hacia el papá de su hijo. “Yo estoy enamorada de él, y quiero mi vida de vuelta y me cuesta aceptar que esa vida ya se terminó. Ya lo voy a entender pero en el medio me cuesta”, dijo profundamente conmovida.

Fernanda Iglesias colpasó tras la separación de su marido, Pablo Nieto (Archivo)

“Una de las mujeres a las que llamé me dijo que sí, me escribió por Instagram cuando yo estaba en España y me contó todo. Cuando me contó todas esas cosas me di cuenta que eran ciertas porque eran situaciones mías. En ese momento le di charla para que me siguiera contando, pero mi cuerpo era una locura. Esto ocurrió al mes de llegar a España. Ella me dijo que ya había cortado con él, y que por eso me escribió. Lo primero que hice fue llamarlo a Pablo y me admitió que ella lo estaba volviendo loco y que se estaban viendo un par de veces”, describió. “No sé cómo hice pero puse en el freezer esa situación y seguí con mi vida allá. Cada vez me sentía más alejada y más sola. Estaba trabajando bien y yo pensé que iba a poder trabajar de algo que no fuera lo mío, pero me di cuenta que no. Mi hija me había dicho que me iban a pasar las tres cosas que finalmente sucedieron. Ema me dijo: ‘Pablo te iba a ser infiel, vas a extrañar más de lo que pensabas y vas a querer volver a trabajar en tu profesión’”, concluyó con la voz quebrada por la emoción.

Seguir leyendo: