Fernanda Iglesias reveló por qué faltó a LAM y su exmarido dio aviso a la producción

Fernanda Iglesias faltó a LAM: "El exmarido avisó que se sentía mal" (Video: "LAM", América)

Fernanda Iglesias se ausentó al programa del jueves en LAM porque se sentía mal, según contó Yanina Latorre, quien por estos días reemplaza a Ángel de Brito en la conducción ya que el periodista se fue de vacaciones a Brasil. Al comenzar la emisión, parada en el centro del estudio, entre sus compañeras, la panelista presentó a las angelitas que se sumaban de manera provisoria: Pochi, de la cuenta de Instagram Gossipeame, y Alicia Barbasola, pareja de Andrés Nara, quien la acompañó e hizo declaraciones detrás de cámara sobre la relación de su hija Wanda Nara con su yerno, Mauro Icardi.

“Tengo una baja, que es Fernanda Iglesias. Le mandamos un beso. No sé por qué no vino. ¿Alguna sabe?”, dijo Yanina y le preguntó a sus compañeras, y todas respondieron que no estaban al tanto. “Raro. Tenemos que investigar”, agregó quien conduce Yanina 107. 9, en Radio El Observador, y de inmediato le envió un especial saludo a la periodista: “Espero que estés bien, Fer, te queremos mucho”.

Por su parte, reveló que durante el día había estado en permanente comunicación con Iglesias y que se enteró de su ausencia cuando llegó al canal. “Hoy hablé todo el día con Fernanda y estábamos bien. Nos pasábamos data, y cuando llegué acá me dijeron que el exmarido avisó que sentía mal”, dijo al aire Yanina Latorre. De inmediato, Nazarena Vélez la interrumpió: “¿El exmarido llamó?”.

“El exmarido llamó y eso es lo que me da desconfianza. Es un tema a investigar”, dijo la panelista y aclaró que no había tenido oportunidad de comunicarse con su compañera una vez que se enteró que no se sentía bien porque estaba nerviosa por tener que conducir el programa.

Fernanda Iglesias, panelista de LAM (@ferigleok)

En diálogo con Teleshow, este viernes por la mañana Fernanda Iglesias reveló el motivo de su ausencia y aclaró que ya está mejor. “Estaba descompuesta. Se ve que comí algo en mal estado. Estaba casi deshidratada”, dijo la periodista que esta noche regresa a su lugar en LAM.

Por su parte, contó que fue su exmarido, Pablo Nieto, quien se comunicó con la producción de programa de espectáculos para avisar que ella estaba descompuesta porque no la vio bien cuando fue a su casa a cuidar a su hijo Jeremías: se queda con el niño de 12 años mientras la periodista va a cumplir con sus compromisos laborales.

“Cuando vino y me vio así, que estaba casi tirada en el piso, pálida, que había vomitado 40 veces, me dijo ‘estás loca, no podés ir así a trabajar’. Yo re Sarmiento dije ‘no falto ni loca’”, reprodujo Fernanda el diálogo que mantuvo con su exmarido, de quien se separó hace un mes. “Quedate tranquila, yo aviso”, insistió él para que ella pudiera quedarse descansando. “Viene todos los días a cuidar a Jere cuando me voy a LAM, por eso”, contó Iglesias sobre la presencia de Nieto en su casa.

Entre marzo y junio de este año, Fernanda Iglesias vivió en Málaga junto a su hija mayor (@ferigleok)

Fernanda Iglesias se había ido en marzo a España a “probar suerte” y vivir una experiencia pendiente que tenía desde que era chica. Lo hizo acompañada por su hija mayor, Ema, de 18 años. Mientras que su entonces marido, el productor televisivo Pablo Nieto, se quedó con su hijo Jeremías. La idea original de la familia era ver lo que sucedía y, en función a lo que sucediera en el plano laboral de la periodista, definir si ellos dos se iban a Europa, o bien si era la panelista quien regresaba.

Y en junio fue ella quien tomó la decisión de volver al país porque extrañaba mucho, según contó en ese entonces, cuando se reincorporó a su lugar en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. “Pensé que me lo iba a bancar. Pero extrañaba mucho. Lloré tanto y me desgarré tanto que sentía que no podía vivir, que no podía respirar y que no podía hacer nada. Era como un ataque de ansiedad”, se sinceró la periodista que semanas después anunció su separación de Pablo Nieto, después de 13 años en pareja.

