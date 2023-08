El coqueteo al aire entre Fede Bal y Estefi Berardi que reavivó los rumores de romance: “Me gusta”

El coqueteo de Fede Bal y Estefi Berardi al aire que reavivió los rumores de romance (Video: Mañanísima, Ciudad Magazine)

Justo sobre el final de la pasada temporada de verano, Fede Bal estuvo en boca de todo el mundo luego de que su exnovia Sofía Aldrey se enterara de que le fue infiel. A partir de esta revelación, surgieron distintos chats que el hijo de Carmen Barbieri habría mantenido con distintas mujeres. Una de ellas era Estefi Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), ciclo conducido por la exmujer de Santiago Bal.

Así las cosas, los rumores de romance entre Fede y Estefi revivieron este viernes por la mañana cuando el actor fue entrevistado en el programa de su mamá. Sobre el final de la nota, Bal elogió a Berardi por su nuevo peinado y ella reaccionó al halago. “Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, ¿no?”, comentó el hijo de Carmen Barbieri en la comunicación telefónica y la panelista se lo confirmó: “Sí, me hice la raya para el costado”.

“Ay, que observador. A mí no me dijiste nada del corte”, intercedió con sorna Pampito Perelló Aciar, también panelista del programa. Pero Estefi lo interrumpió para dirigirse a Fede: “¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…”. “Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara. Me gusta”, aprobó el conductor de Resto del Mundo (El Trece) y logró que la ex LAM (América) se ruborizara. “Me encanta, gracias”, respondió ella.

Estefi Berardi y Fede Bal

“Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer”, intercedió Pampito nuevamente como para echarle más picante al momento. “Mis amigos me dicen esas cosas, si me queda bien o no un peinado”, dijo Estefi como para dar por finalizado el tema. Sin embargo, entró en escena Carmen Barbieri, quien al tener disponible a los dos involucrados en esta historia, aprovechó para acorrarlarlos con una pregunta incisiva.

“¿Ustedes son amigos, no? Eso quiero saber”, les preguntó Carmen. “Sí, claro”, contestó Fede de inmediato. “Sí”, agregó por su parte la panelista. “‘Si, claro’ y un silencio…”, acotó la conductora ante la respuesta de su hijo. Pero el propio Fede la cortó: “No, ustedes hacen pausa, le ponen una tensión a la situación que no la tiene”.

Los chats eróticos entre Fede Bal y Estefi Berardi

Fede Bal y Estefi Berardi habrían mantenido un encuentro sexual en febrero pasado, cuando coincidieron en Córdoba. Según explicó ella, viajó junto a Carmen Barbieri y Pampito (el equipo de Mañanísima) y para cumplir con acuerdos comerciales. Asimismo, en su momento comentó que ese fin de semana viajó junto a Fede desde Villa Carlos Paz hacia la ciudad de Córdoba para cumplir con un compromiso laboral para el que habían sido contratados. Que por la tarde, el actor regresó a la plaza teatral porque tenía función con Kinky Boots y que en el camino la dejó a ella en el hotel de la ciudad que le había contratado la empresa.

Sin embargo, en Intrusos (América), la periodista Maite Peñoñori contó detalles de ese encuentro, que se habría consumado en la casa que alquiló Carmen Barbieri en Carlos Paz. Y además mostró en cámara una captura de un supuesto chat entre ellos en el que se podía leer por parte de Fede: “En un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”. A lo que ella responde con complicidad junto a un emoji de enamorada: “Jaja viste”.

