Dalma Maradona habló del momento más triste en la vida del Kun Agüero y su hijo Benjamín: “Fui testigo”

Dalma Maradona habló del vínculo entre Kun Agüero y Benjamín Agüero

Dalma Maradona opinó de lo que expresó su excuñado Sergio Kun Agüero al despedirse de su hijo Benjamín Agüero Maradona luego de pasar juntos unos días en Miami. Fue después de que la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Vilafañe abiera en sus Instagram Stories una caja de preguntas para habilitar el ida y vuelta con sus seguidores.

A sabiendas de la debilidad de Dalma por su sobrino, hijo de su hermana Gianinna Maradona, un seguidor le preguntó qué opinaba de lo que el Kun había expresado en las redes sociales al despedirse de su hijo. “Muy tierno. Yo fui testigo de algunas de esas despedidas y...”, escribió la actriz junto a un emoji con los ojos llenos de lágrimas.

El exfutbolista y su hijo estuvieron en Estados Unidos para alentar a Lionel Messi en su llegada al Inter de Miami. Y después de unos días en la ciudad estadounidense, llegó el momento de despedirse ya que el adolescente debía regresar para la Argentina mientras que su papá viajó hacia Europa.

La reacción de Dalma Maradona al emotivo posteo del Kun Aguero para su hijo Benjamín Agüero Maradona (Instagram)

Luego de compartir una serie de imágenes y videos de lo que fueron las vacaciones, Agüero escribió: “Tenías 3 años cuando fueron esas primeras despedidas, hoy tenés 14 años y el dolor al verte ir a la Argentina, sigue igual. Gracias por dejarme compartir estos momentos inolvidables. Te amo Benja y ya te extraño... Nos vemos pronto”.

Y su hijo respondió con el mismo cariño. “Te amo, pa, ya te extraño también, me pongo igual de triste que cuando me iba a argentina con 4 años. Te amo y por más viajes juntos”.

El posteo del Kun Agüero dedicado a su hijo Benjamín (Instagram)

A mediados julio, Dalma Maradona anunció su salida de radio Metro después de haber trabajado durante tres temporadas. “La foto no tiene nada que ver con el texto”, fue lo primero que aclaró al compartir una de sus últimas imágenes al aire del programa Un día perfecto. “La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno”, agregó la actriz.

“Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Cayetano, me quedé un poco más”, prosiguió con su descargo.

Pese a la tristeza, evitó brindar mayores detalles de la polémica salida. Aunque advirtió: “Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí eran otros. Nada más que decir”. Y le dedicó un párrafo especial a sus oyentes: “Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón”.

En tanto, la mamá de Roma y Azul -frutos de su relación con su esposo, Andrés Caldarelli- recordó su llegada al programa y destacó el rol de Nicolás Cayetano, quien la convocó luego de la muerte de su padre, en noviembre 2020. “Yo estoy en el fondo del mar, no tengo nada para darte ni a vos ni a los oyentes”, reprodujo sobre las palabras que le dijo la actriz en su momento. Sin embargo, su compañero le insistió y ella terminó aceptando. Así las cosas, definió como “una escuela de radio por todos lados” su experiencia al aire del programa en el que trabajó hasta principios de julio.

Seguir leyendo: