Laurita Fernández mostró la sorpresa que le preparó su novio por el final de Matilda: “Les deseo un Peluca en sus vidas”

El regalo que Laurita Fernández recibió de su novio

El domingo pasado, Laurita Fernández realizó la última función de Matilda, la única obra que superó las 130 mil localidades vendidas en solo ocho semanas desde su estreno. Su pareja, Claudio Peluca Brusca, decidió sorprenderla al terminar esta primera temporada exitosa.

La actriz compartió con sus seguidores de Instagram el tierno gesto del productor. “Anoche, llegando a casa... Les deseo a todos a un Claudio en sus vidas”, escribió la conductora, al encontrar un chocolate en la puerta de su departamento y un tierno mensaje que le dedicó su novio: “Lo hiciste Señorita Miel, te amo”.

Cabe recordar que en el musical Laurita interpretó a a la querible Señorita Miel, quien conquista el corazón de la inteligente Matilda. Mientras José María Listorti, quien hace del estafador y papá de la protagonista, y Fer Metilli, la mamá de la pequeña. Rada, por su parte, se puso en la piel de uno de los personajes icónicos de la obra: la malvada Tronchatoro.

Laurita Fernández y Claudio Brusca

También brillaron en escena Lionel Arostegui, Eluney Zalazar, Rodrigo Villani, Emiliano Pi Álvarez, Nahuel Adhami y Pedro Vega, además de un ensamble compuesto por Bianca Aristarán, Camila Rosen, Christian Alladio, Juana Cardozo, Leandro Bassano, María Fernanda Provenzano, Mavi Colombo, Martina Rubio, Pilar Dantin y Sacha Bercovich.

El domingo pasado, con el final de las vacaciones de invierno, el elenco celebró el final de esta etapa exitosa con una fiesta que duró hasta la madrugada. Además de los buenos resultados obtenidos en esta primera temporada, festejaron que esta superproducción nacional continuará con sus funciones en el verano 2024. Quienes todavía no pudieron ver este espectáculo y desean disfrutar de esta obra ya pueden comprar las entradas en la página web de Tu entrada.

A principios de octubre de 2022, trascendió que Fernández había iniciado una relación con Brusca, productor de Bienvenidos a Bordo, el programa que la actriz conducía por El Trece hasta la semana pasada. La pareja fue al recital de Coldplay y oficializaron su noviazgo de manera pública.

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, señaló Peluca en una entrevista con Intrusos (América). Luego, agregó: “Le dije: ‘Hola, mamá, te mando la foto de mi novia’. Y me dijo: ‘Pero Clau, si la vemos todas las tardes’, y le dije: ‘No, es mi novia’. Punto”.

El productor también contó que ya conocía a la familia de su pareja: “Hay una casualidad, el papá de ella trabajó muchísimos años con gente de mi familia. Se conoce con gran parte de mi familia, y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo”.

Por otra parte, en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) hablaron con Laurita sobre su vínculo amoroso y laboral con Peluca: “Es el mismo vínculo que teníamos que nos hablamos todo el día por el programa. Antes era así, solo que chapamos. Eso es básicamente lo que cambia”.

“Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas”, explicó la actriz.

