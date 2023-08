Tiene 19 años y ya ganó 15 millones de pesos: el joven que bate récords en Los 8 Escalones

Nuevo récord en Los 8 escalones

“¡Es inédito para vos y es inédito para mí!”, gritó eufórico Guido Kaczka luego de entregar un enorme cheque a Santiago Simari, quien en la última jornada rompió el récord de dinero ganado en Los 8 escalones. El joven de San Cristóbal sumó 12 millones de pesos al imponerse en cuatro programas consecutivos del ciclo líder de El Trece. Sin embargo, lejos de retirarse o darse por satisfecho, anunció su próximo desafío que llevará a cabo en la noche del martes.

Santiago tiene 19 años, es estudiante de ciencias políticas, ayudante de cátedra en una materia y asesor en procuración penitenciaria, el organismo que se encarga de controlar las cárceles federales y que se cumplan los derechos básicos de las personas privadas de su libertad. Su sueño, es ser presidente de la Nación, y como un designio simbólico, comenzó su participación en el ciclo el pasado 25 de julio sorprendiendo al conductor al recitar de memoria a los gobernantes que estuvieron al frente del país entre 1862 y 2023.

La final de esa emisión los tuvo en una definición cabeza a cabeza con Tomás, en el que ambos acertaron seis de las 10 preguntas hechas por el jurado. Fue así que debieron definir en el llamado Desafío de aproximación, una pregunta con respuesta numérica, en la que el que acierta o más se acerca a la cifra correcta se lleva el premio. La consulta fue sobre el año en el que Lionel Scaloni resultó campeón del Mundial Sub20 con la Selección Argentina, en su etapa como futbolista. Santiago contestó con exactitud 1997, en tanto que Tomás escribió 1998, y así el joven logró alzarse con sus primeros tres millones de pesos, en medio de una lluvia de papelitos dorados y recibiendo la visita de dos de sus amigos.

El primer triunfo de Santiago en una peleada final de Los 8 escalones

Tras confirmar que seguiría en competencia, volvió a ganar dos veces más hasta acumular 9 millones de pesos, lo que lo situó ante una barrera que nadie había podido cruzar. En este 2023 hubo otros participantes que se quedaron en esa instancia. Por ejemplo, Iván, un banquero de 32 años, y Martín, médico de 53 años, quienes quedaron muy cerca de hacer historia. La misma suerte tuvo Mariano Cáceres, un empleado de seguridad privada quien destinó el dinero para costear el tratamiento médico de su hija y se volvió de los favoritos del público. El último fue Pablo, empleado de un laboratorio, que falló al contestar las dos primeras preguntas.

Y esa barrera maldita del cuatro programa finalmente se rompió el pasado viernes, y el responsable fue Santiago. La final en esa instancia lo enfrentó con Federico, y a pesar de arrancar en desventaja, logró enderezar su camino y llegó a la última pregunta con una luz verde de ventaja sobre su competidor. El encargado de preguntar fue Jason Mayne, periodista especializado en tecnología y medio ambiente. “¿Cual de estas ciudades de Europa se anunció que se puede volver a nadar después de 100 años?” Las opciones eran París, Roma, Barcelona y Berlín. Santiago optó por la capital francesa y Federico, por la alemana.

“12 millones de pesos, Santiago rompe el récord en Los 8 escalones”, gritó Guido Kaczka, saliendo un poco de su compostura habitual. Mientras, ingresaban corriendo al estudio los amigos del campeón, en una constante de cada uno de sus triunfos que se volvió cábala.

“Santiago consigue la mayor cantidad de millones en la historia de Los 8 escalones, ese cheque simbólico nunca lo vimos”, repetía el conductor por si alguien tenía dudas, y repasaba algunas referencias personales del joven de San Cristóbal. De fondo, los aplausos del jurado,que completaban la actriz Carmen Barbieri, el periodista deportivo Leo Paradizo, la modelo Evangelina Anderson y el técnico de la selección de voley Marcelo Méndez. Después, se aceró a la pantalla en la que gigantes números dorados mostraban la cifra inédita. “Qué bárbaro, que ganador”, exclamó Guido, en una emoción mutua. “Estaba confiado de ganar el primer programa, pero poder romper el récord e ir por más, me pone muy contento”, señaló Santiago, dispuesto a hacer historia.

Un joven de 19 anos batio el record en Los 8 escalones

Y la final de este pasado lunes lo enfrentó a Viviana, en medio de otra definición pareja, donde llegaron al último paso con una ventaja mínima para Santiago. La pregunta rezaba sobre en qué país nació el conductor de televisión Jimmy Fallon. Y al contestar los dos de manera incorrecta, lo convirtió automáticamente en ganador, llegando a 15 millones de pesos.

En ese instante el estudio se volvió una fiesta, con la entrada de 29 amigos del joven. “¡Santiago, los 29 amigos, 15 millones de pesos!”, relataba el conductor quien también se mostraba eufórico por el momento que se estaba viviendo. La emoción de los jurados en ese momento también traspasaba la pantalla, y los saltos de Pampita se podían ver en cámara.

“Ay no lo puedo creer, allá la pantalla, nunca se vieron 15 millones de pesos”, expresó Guido. “Viste, me vine con una banda, yo no te mentí”, retrucó el joven al que le costó encontrar las palabras. “No lo puedo creer, me quedé sin speech, no sé qué decir”, reveló, y aclaró de inmediato: “Igualé el récord de programas, rompí el récord de plata, me falta romper el récord de programas ganados”, señaló con precisión. La referencia es porque al incrementarse el pozo del premio, el joven ya superó en términos monetarios a participantes anteriores, pero se encuentra empatados en la cantidad de triunfos en fila.

“Acabo de ganar 15 millones, estoy muy muy contento. Muy contento de haber roto el récord de los 10, de haber igualado el récord de programas, con 5. Vine acá el martes pasado por los 3 millones, a ver qué onda, y de repente estoy acá”, señaló Santiago en diálogo con El Trece, sin terminar de caer en la realidad.

“Esos 15 millones los usaría principalmente para ayudar a mis viejos con algunas deudas, con algunas cosas. Ellos son gastronómicos, tienen un bar en el microcentro y me gustaría poder contribuir con ellos. Tengo otros hermanos más chicos, medio que me siento responsable un poco, y quiero ayudarlos a ellos. Para algunas deudas, otra parte para renovar mi casa en cosas básicas para ellos, así que estoy contento de poder ayudarlos y ver si podemos sumar más números a la cifra”, reveló el joven de 19 años sobre el destino del dinero. Y sobre su intención manifiesta de seguir haciendo historia.

