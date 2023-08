La esposa de Alberto Cormillot expuso a una hater: “Qué mala imagen le das a tus hijas”

La esposa de Alberto Cormillot expuso a una seguidora que la trató de “fea”

Estefanía Pasquini sorprendió a sus seguidores de Instagram con un descargo luego de exponer un cruel mensaje que recibió por mensajes privados de parte de una mujer. La esposa de Alberto Cormillot compartió en sus stories la respuesta a una foto que ella había subido. “Fea”, fue la palabra que utilizó una persona identificada como Daniela para agredir a la nutricionista.

“La que puede, puede... Y la que no, viene a mi Instagram a criticarme”, fue la respuesta que le envió a la mujer, a la vez en que agregó una leyenda para darle contexto al resto de sus seguidores. “No suelo hacer esto, pero... Buen día a los que tiran veneno, pero solo se lo terminan autoinyectando”, expresó sobre las capturas. Por otro lado, la mamá de Emilio Cormillot se tomó el tiempo de ingresar al perfil de Daniela y expuso: “‘Mamá de mujeres’, dice... Qué mala imagen le darás a tus hijas...”.

A continuación, en otra story Pasquini explicó por qué decidió mostrar públicamente dicho mensaje. “¿Y por qué lo publico? Porque creo que si nuestros hijos nos escuchan criticar a otras personas o hablar de una persona midiéndola por fea, linda, gordo, flaco, no estamos dejando nada positivo en ellos”, dijo. “A la gente se la valora por otras cosas... y así y todo nosotros no tenemos la vara para juzgar”, agregó junto con un corazón blanco.

El cruel mensaje que Estefanía Pasquini, mujer de Alberto Cormillot, recibió en sus redes sociales (Instagram)

En tanto, en otra historia dijo: “En cuanto al posteo, algunas personas diciendo: ‘Si publicás, jodete básicamente...’, qué lástima que no lo escuchen entero y puedan entender que se trata del daño que se hace a chicos... Hijos, nietos, quien sea que escuchen a estos adultos decir estas cosas”.

“Básicamente por ‘yo puedo decir lo que se me antoje, jodete por publicar’. ¿No se dan cuenta que a mí no es el daño? El daño se lo hacen a su familia, a los más pequeños generando inseguridades, miedos y demás”, cerró en el mensaje.

Asimismo, en paralelo decidió publicar un video en el que ahondó en la cuestión. “Hablemos de comentarios poco asertivos y no sobre el impacto qué tienen sobre la persona que recibe el comentario... Si no sobre quienes nos escuchan hacerlos. En este caso hijos, nietos... ¿Qué pasa con esto? ¿Alguna vez lo pensaste? Acá te dejo el resumen de algunos papers qué busque. Te hablo con evidencia científica del daño que podés hacer sobre aquellas personas que estas tratando de críar de forma amorosa, sana y segura. Y me corrijo: tiene más impacto en niñas que en niños”, escribió en el epígrafe a la vez en que abrió el juego a sus seguidores: “Te leo”.

El descargo de Estefanía Pasquini (Instagram)

En el video en cuestión, se grabó con la cámara frontal y dijo: “Hoy a la mañana me desperté con un mensaje que me criticaba por fea. Al margen de quedarme pensando de por qué dijo esto, fui a ver quién era la que posteaba esto: mujer -que no es raro- y decía: ‘Madre de hijas’. Mi cabeza quedó funcionando y me fui a buscar papers. Pero no para buscar información científica sobre cómo le repercute a uno una cosa así. Porque yo ya pasé por todas: tuve sobrepeso, tuve bajo peso, me criticaron, me halagaron... Ya está, ya lo viví y ya sé el impacto que tiene. Y sé que cuando uno está firme, algo así no le hace nada. Cuando no lo está, sí va a tener impacto. Pero esta vuelta soy mamá y fui a buscar qué impacto tiene sobre los hijos”.

Luego resumió la información obtenida: “Si bien está comprobado que tiene más peso lo que dice una madre que lo que dice un padre, tiene más impacto en las niñas que en los niños. Si vos le transmitís a tus hijos que la preocupación está en el peso, en lo feo o en lo lindo, si está en lo externo, le estás generando que eso sean sus preocupaciones, que eso sea lo que evalúe, que eso sean sus inseguridades, que eso sea lo que se fija en otro”.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio

“Lo que me deja como conclusión es que espero que Emilio no me escuche y espero no tener que decir nunca que una persona es fea, es linda, que está gorda o flaca. Porque a mi hijo lo quiero criar de otra manera, quiero que tenga otros valores y no quiero que tenga inseguridades sobre cómo se ve él. Porque lo que lo hace a él es todo lo bueno que tiene por dentro, no lo que se le ve por fuera”, agregó en relación a su hijo.

Y cerró: “Espero que esto sirva para que, a la hora en que uno vaya a hablar adelante de sus hijos, mida lo que está diciendo. Porque podés criar hijos inseguros o que le pongan el peso al otro por lo de afuera y no por lo de adentro”.

