Daniela quedó afuera de Masterchef al no poder superar la prueba de los macarons

Daniela fue eliminada de Masterchef (Video: Telefe)

Este domingo, tuvo lugar una nueva gala de eliminación en Masterchef. En las instancias finales del reality conducido por Wanda Nara, solo quedaban cinco participantes de los cuales cuatro, Antonio, Rodrigo, Estefanía y Daniela, habían obtenido una estrella de oro. Así las cosas, el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, les explicó que debían elaborar “un auténtico gaspacho”, para ver cuál de ellos podría subir al balcón y salvarse de la posibilidad de quedar afuera del certamen.

Tras diez minutos de preparación, los participantes presentaron sus respectivos platos. Y, luego de la degustación, los chefs decidieron que quien seguiría en la competencia al menos una semana más era Estefanía. De esta manera, los otros tres cocineros se sumaron a Rodolfo en el desafío final del día para lo cual se pusieron sus delantales negros.

Estefanía fue la primera salvada de la noche

“Hoy van a tener que preparar otro de los clásicos de Masterchef”, anunció Martitegui. “La prueba de hoy consiste en una réplica”, agregó luego Donato. Y, al mismo tiempo, puso sobre la mesada un plato de macarons, para cuya preparación tendrían 70 minutos de tiempo. Entonces, les indicó que debían presentarlos en una cajita especial. Y, para tranquilidad de los participantes, Betular dijo que iban a tener la receta de la masa, aunque no la de los rellenos que estarían definidos según los colores que encontraran dentro de los globos de cada estación.

Finalmente, llegó la hora de la definición. Cada uno de los participantes pasó al frente con su caja de macarons: Rodolfo de limón con ganache de chocolate blanco, Rodrigo de pistacho y chocolate blanco, Daniela de arándanos y Antonio de chocolate. Y, tras probar cada uno de ellos y deliberar, el jurado dio su veredicto.

En primer lugar, los chefs llamaron a Rodrigo y Antonio, cuyas preparaciones fueron las mejores de la jornada y les permitieron continuar en carrera. De esta manera, el duelo final quedó entre Daniela y Rodolfo. Y, después de aclarar que la decisión había sido por demás difícil, Martitegui anunció quien tenía que abandonar las cocinas más famosas del país era la escribana.

“Estoy muy feliz. De verdad, me hace sentir muy orgullosa dedicarle tiempo muy concreto y conciso a esta pasión que yo tengo desde muy chiquita que es cocinar. Fue un lujo”, dijo la mujer en el backstage. Rodolfo, por su parte, se abrazó a ella y se mostró feliz de haber podido seguir en la competencia, pero aclaró: “Es una sensación muy fea porque que se vaya alguien de tus amigos, de tus favoritos, de tus aliados, con quien compartía recetas, viajes y todo, es muy triste. Pero bueno, son las reglas”.

Antes de despedir a la eliminada, el italiano señaló parodiando su rol: “En esta día, yo, Donato De Santis, en presencia de Daniela, doy Fe. Una profesional que decide embarcarse en este viaje, muy tímida al principio pero que después empezó a brotar. Compartiste un poco de tus viajes, tu experiencia de familia, tus tradiciones y te supiste distinguir no solamente con tu aspecto y tu personalidad. Así que te vamos a extrañar. Muchas gracias por pasar por nuestras cocinas”. En tanto, tus compañeros también destacaron la excelencia de la participante.

“Gracias al jurado por todas sus palabras. Me las llevo porque siempre fueron muy alentadoras. Gracias Wanda por todo y a mis compañeros. Le quiero agradecer un montón a mi familia, a mi marido Camilo, a mis padres, a mis hermanos y a mi socio que me bancó en esta excentricidad que me mandé”, dijo Daniela con los ojos llenos de lágrimas antes de despedirse.

