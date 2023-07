Baby Etchecopar irrumpió en el ciclo de Fer Dente para quejarse por el volumen de la música y terminó bailando con El Polaco

Baby Etchecopar interrumpió su programa por los ruidos del ciclo Noche al Dente (Video: América)

En los programas que salen en vivo pasan todo tipo de situaciones, desde momentos divertidos hasta algunos incómodos. En esta oportunidad, en la emisión del miércoles el conductor Baby Etchecopar estaba haciendo su clásico monólogo en Basta Baby (A24), pero se desconcentró por la música que se filtraba de otro estudio de América, donde Fernando Dente tenía como invitado a El Polaco Cwirkaluk que estaba dando un show en vivo.

“Che, decile que se calle con la bailanta este Dente”, se quejó Baby en el arranque de su programa político al escuchar la música fuerte que no lo dejaba pensar. Fiel a su estilo, el periodista no se quedó de brazos cruzados y decidió trasladarse junto a las cámaras hasta el estudio de Noche al Dente en el que el cantante de cumbia estaba realizando un show en vivo.

“Ahora voy a ir yo”, amenazó Etchecopar y unos segundos después interrumpió en el estudio de Fernando. “Me hacés un ruido bárbaro, bajá, bajá”, le gritó apuntando a El Polaco mientras estaba cantando sobre el escenario. “¡Se armó el quilombo!”, replicó el músico al ver la situación. Pero lejos de generarse algún incidente, todo terminó de la mejor manera: con el periodista bailando unos pasos de cumbia, saludando a todos en el estudio y recibiendo las disculpas del artista: “Perdón, somos cinco”, le dijo a modo de excusa.

Además, durante la interrupción, Baby y Fernando se abrazaron frente a las cámaras y dejaron en evidencia que estaba todo bien, más allá de la música alta. Para los televidentes fue un momento llamativo porque se unieron las pantallas de América y A24, pero terminó siendo una anécdota divertida entre los conductores.

“Soy democrático. Entré, les di un beso y les pedí que bajen la música. Es tan talentoso el pende... este Dente y a El Polaco lo adoro, es amigo”, aseguró el periodista al regresar a su estudio para continuar con su programa. Más tarde, Dente le devolvió las gentilezas irrumpiendo en Basta Baby con unos paquetes de galletitas a modo de ofrenda para pedirle perdón a su colega.

En el monólogo, Etchecopar estaba hablando de la enfermedad que transitó su hijo Leandro, en medio de un debate sobre si estaba bien o mal que los periodistas se refieran a la salud de los famosos, como Silvina Luna y Wanda Nara. En una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo, el conductor se puso a llorar al recordar el momento en el que se enteró de que su hijo debía realizarse un tratamiento médico.

“Mi hijo tuvo un (linfoma de) Hodgkin, igual que Facundo (Arana)”, relató el conductor de Baby en el medio, en relación a la enfermedad que también persiguió al reconocido actor y que logró dejar atrás. En el programa de El Trece, contó el joven se realizó los análisis y que él se ofreció a acompañarlo una vez que estuvieran listos, pero su hijo prefirió ir solo. Y luego contó cómo se enteró de la noticia, a través de un mensaje en su celular que todavía conserva. “Estaba en medio del programa de televisión y me puso ‘Papá, me dieron los análisis. Tengo cáncer. No me quiero morir. No sé dónde estoy’”.

En ese momento Baby se quebró y por un instante no pudo continuar. “Es fuerte. Lo transité mal, es mi hijo. Es muy feo para la familia y muy feo para el que lo tiene. Se te cae un avión encima”, señaló entre lágrimas. Y agregó: “Lo transitó, lo transita y lo va a transitar toda la vida, porque cada tanto tiene análisis y chequeos. La muerte de la mamá en algún lado le pegó, es un chico muy sensible, muy bueno”, cerró.

