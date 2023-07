Baby Etchecopar quebró en llanto al recordar la enfermedad de su hijo: “Me dijo ‘papá, no me quiero morir’”

La emoción de Baby Etchecopar al hablar de la lucha de su hijo contra el cáncer (Socios del espectáculo. El Trece)

En las últimas semanas, las noticias sobre la salud golpearon al mundo del espectáculo con dos sonados casos que retumbaron en la opinión pública. Primero fue el de Silvina Luna, quien transita una mejoría luego de pasar horas críticas mientras espera recuperarse por completo para recibir el trasplante de riñón que le permita recuperarse de su insuficiencia renal. Luego, los rumores alrededor de Wanda Nara, quien se internó a raíz de un malestar y se está realizando una serie de estudios a la espera de un diagnóstico sobre su situación.

En este panorama, en Socios del espectáculo fueron a buscar la palabra de Baby Etchecopar, quien recordó el caso de su hijo Leandro. El conductor había hecho pública la enfermedad del joven durante una visita al programa de Juana Viale cuando su colega y amigo, Oscar González Oro, también presente en la mesa, pidió un brindis por Leandro. Agradecido, el conductor de Basta Baby habló de la salud de su hijo. “Está saliendo de una quimio. Mirá, Leandro, qué homenaje te están haciendo los tíos”, manifestó emocionado por entonces.

Ahora, con la farándula convulsionada por los sucesivos casos, Etchecopar se volvió a sensibilizar al recordar aquellos días. “Mi hijo tuvo un (linfoma de) Hodgkin, igual que Facundo (Arana)”, relató el conductor de Baby en el medio, en relación a la enfermedad que también persiguió al reconocido actor y que logró dejar atrás.

En el programa de El Trece, Baby contó el joven se realizó los análisis y que él se ofreció a acompañarlo una vez que estuvieran listos, pero su hijo prefirió ir solo. Y luego contó cómo se enteró de la noticia, a través de un mensaje en su celular que todavía conserva. “Estaba en medio del programa de televisión y me puso ‘Papá, me dieron los análisis. Tengo cáncer. No me quiero morir. No sé dónde estoy’”.

En ese momento Baby se quebró y por un instante no pudo continuar. “Es fuerte. Lo transité mal, es mi hijo. Es muy feo para la familia y muy feo para el que lo tiene. Se te cae un avión encima”, señaló entre lágrimas. Y agregó: “Lo transitó, lo transita y lo va a transitar toda la vida, porque cada tanto tiene análisis y chequeos. La muerte de la mamá en algún lado le pegó, es un chico muy sensible, muy bueno”, agregó.

Baby y Leandro Etchecopar

Vale recordar que Adriana Paz, la esposa del conductor, murió el 12 de febrero luego de una larga lucha contra el cáncer de colon. Estuvieron más de 30 años juntos y tuvieron tres hijos, Federico Leandro y María Paz. Etchecopar la acompañó incansablemente durante el tratamiento, incluso ha llegado a dejar la conducción de su programa radial en manos de sus compañeros para estar a su lado.

Afortunadamente, Leandro logró reponerse de su enfermedad aunque no puede descuidar su tratamiento. “No se puede hablar de que está curado, está fuera de peligro y no lo tiene. Tiene que seguir cuidándose y no fumar”, reveló. Y aprovechó para enviarle fuerzas a Silvina Luna, Wanda Nara y a sus respectivas familias. “Se sale. Con mucho amor, se sale”, cerró.

