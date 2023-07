Oscar González Oro es el nuevo gerente artístico de Radio Continental: “Respeto a la competencia, pero no le tengo miedo”

Oscar González Oro vuelve a las mañanas de la radio. Conducirá muy pronto El Oro y el Moro, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en Continental y acaba de asumir como gerente artístico en la misma emisora

Oscar El Negro González Oro regresó el viernes pasado a la Argentina y el lunes, tres días después de su llegada al país, ya debutó como conductor de Nosotros a la mañana. El periodista, radicado en Uruguay desde 2021, se puso al frente de la conducción del ciclo televisivo de las mañanas de El Trece, pero será sólo por dos semanas, hasta el 4 de agosto cuando Fabián Doman se haga cargo del programa.

Sin embargo, El Negro no se quedará sin trabajo y en diálogo con Teleshow contó el nuevo desafió que acaba de asumir: es el nuevo gerente artístico de Continental (AM 590). El puesto que es toda una novedad para González Oro lo tiene ocupado y entusiasmado por todo lo que implica hacerse cargo de la programación de un medio tan importante de la Argentina. Además, este desembarco significa su vuelta a la conducción en la mañana de la radio con su clásico El Oro y el Moro, que irá de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

—¿Cómo es ocupar un cargo tan importante en Radio Continental?

—Con casi 40 años en el medio creo que hoy puedo dirigir y programar una radio. Estoy lleno de amigos y muchos están trabajando en la emisora. Estoy convocando a gente que a mí me gusta para que ocupen distintos horarios. Estoy programando también el fin de semana que no es fácil porque no sobran conductores, por lo tanto es un trabajo intenso y que me divierte mucho hacerlo. Me reúno con amigos, soy parte del directorio de Continental y realmente me gusta. Primero me ofrecieron la conducción y después también la dirección artística.

—¿Cuál será el sello del Negro Oro como programador de la radio?

—El perfil será el que siempre quise en la radio: una primera mañana muy informativa, pero con humor y la segunda mañana tendrá de todo como entrevistas, música e invitados. Si viene (Ricardo) Montaner a la Argentina, obviamente vendrá al estudio porque es amigo, y estará toda la gente con la que me hice amigo durante estos últimos años que quieran volver a verme. La tarde tendrá una parte también informativa y calculo que el regreso será más suave porque la realidad es muy dura y cruda. Y quiero hacer un medio más amable.

—¿Y los fines de semana?

—La radio tiene un compromiso muy fuerte con el automovilismo y el fútbol, eso va a seguir por supuesto. Pero también habrá un programa que recomiende series de Netflix, de Amazon o Star Plus, y películas que estén en el cine. Quiero que vuelva un histórico de Continental por eso estoy reuniéndome, hablando, convenciendo y hasta ahora me está yendo muy bien.

"Con casi 40 años en el medio creo que hoy puedo dirigir y programar una radio", dijo González Oro en diálogo con Radio 10 (Crédito: RS Fotos)

—¿Tenés alguna figura confirmada para la nueva programación?

—Probablemente, la primera mañana la haga Fabián Doman, quiero que Nelson Castro sea parte de la programación y Débora Plager también…

—La competencia es bastante fuerte y hoy la audiencia se reparte prácticamente entre cuatro emisoras: Radio Mitre, La Red, Rivadavia y Radio 10, ¿cómo ves a Continental?

—Esto nos pasó en el año 1999, el 4 de enero exactamente, cuando nacía una radio nueva (Radio 10) en contra de las radios más conocidas del país y a los ocho o nueve meses ya teníamos a la radio más escuchada de la Argentina, que se extendió por 17 años. Obviamente que respecto a la competencia, pero no le tengo miedo.

—¿La radio tendrá algún perfil político?

—La radio no tiene una línea política definida, no somos ni opositores ni oficialistas a muerte. Mi universidad y mi posgrado lo hice en Radio 10 con Daniel (Hadad) y siempre transitamos por la avenida ancha del medio, no estamos en ningunos de los dos extremos y no pertenecemos a ninguna parte de la grieta porque me parece que esa es la mejor manera de informar. La obligación de la radio es entretener e informar, que no significa opinar todo el día. Estoy cansado porque hoy veo que muchos hacen una editorial sobre el mismo tema y esta será una radio donde no habrá editoriales, pero si Nelson (Castro) quiere hacerla la hará, no es que estoy cerrado a eso. Pero no todo el mundo puede editorializar.

—De las radios que hoy tienen mayor audiencia de la Argentina, ¿qué figuras te llevarías a Continental?

—A Eduardo Feinmann que fue mi compañero durante 18 años, a Baby (Etchecopar) porque es mi amigo y lo quiero, y no mucho más en verdad. La gente que estoy convocando es porque me gusta lo que hace. También me gustaría “robarme” a Rolando Hanglin. Ellos son amigos muy queridos y buena gente de radio.

—¿Cuándo estarías al aire con tu programa?

—La verdad que no sé… cuando el director lo disponga (risas). Seguramente tardaremos un par de meses para estar al aire.

—¿Te vas a instalar en Buenos Aires cuando esto suceda?

—La verdad que el programa la puedo hacer desde Uruguay. Estoy buscando un “nuevo” Feinmann que yo la tengo porque él siempre fue un excelente compañero que me permitía irme de viaje cuatro o cinco días y volver. Y la conducción durante mi ausencia la hacía muy bien, pero una vez instalada la programación no significa que tenga que estar todo el día en la radio.

—¿Qué sensaciones que te provocan este desafió?

—La verdad que estoy entusiasmado. Lo hablé con Daniel Hadad el otro día porque cada cosa que hago se lo consulto porque entiendo que no hay otra persona en la Argentina que sepa tanto de radios y de medios como él. Su respuesta fue que todavía no nació alguien que reemplace al Negro Oro en la radio.

Oscar González Oro en Nosotros a la mañana

—¿Cómo te sentís en la conducción de Nosotros a la mañana?

—Me halaga que me haya llamado El Trece. A lo largo de mi carrera trabajé en todos los canales, menos El Trece. Pasé por ATC, Canal 9, América y Telefe con Susana Giménez. Me gustó que me convocaran a esta altura de mi vida profesional.

—¿El programa en pocos días logró tu impronta?

—¡La verdad que sí! Siempre voy a respetar mi estilo por más que esté en la pantalla de El Trece o la de Telefe. Yo tengo un solo estilo para vivir y un solo estilo para hacer radio y televisión, entonces, digo para qué cambiar si la formula da resultado. Hemos subido los números con bueno picos de rating y la gente me acompaña. Hace tres años que vivo en Uruguay y me siguen pidiendo que vuelva. Y bueno el Negrito va a volver…

—¿Estás solo o en pareja?

—Estoy solo y disfrutando que estoy bien de salud. Me iba a ir a Europa como todos los años para ver a mis hijos y no puedo por los compromisos laborales que asumí. Estoy muy agradecido a Uruguay porque me quiere y me trata bien, es un país para vivir porque tiene una tranquilidad que no encontrás en todo el mundo.

