Fuerte enfrentamiento al aire entre Verónica Ojeda y Mauricio D’Alessandro: “No nombres a mi hijo”

Fuerte cruce entre Veronica Ojeda y Mauricio D'Alessandro

En LAM (América) estaban debatiendo la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina debido a las denuncias por mala praxis en su contra. En el piso, estaba el abogado Mauricio D’Alessandro mientras que Verónica Ojeda se enlazó a través de una videollamada.

“Cuando tuve a Dieguito Fernando había engordado un montón. Me sentía con exceso de peso y decidí operarme. Los cirujanos que consulté me decían que no era el momento, que tenía que esperar unos meses, hasta que una amiga me pasó el contacto de Lotocki”, comenzó contando la exmujer de Diego Armando Maradona. “Me dijo: ‘Te opero la semana que viene’. Me hice unos estudios y me operé, una liposucción general. Después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas. Yo lo único que le pedí fue una lipo porque creí que lo necesitaba. Pero me agregó relleno. Después de la operación me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal, me sentía muy mal. Me quería levantar de la cama y no podía. Lo intenté y me desvanecí”, agregó.

“Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otras clínica, donde me hicieron una transfusión de sangre. Volví a mi casa a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal. Me llevan a Los Arcos y ahí me hacen una doble transfusión de sangre. La pasé muy mal. Después de eso no me quise hacer nada más”, cerró Verónica.

Al finalizar su testimonio, Ángel de Brito propuso cruzarla con D’Alessandro, preguntándole por qué estaba enojada con él. “No quiero hablar de ese hombre, no me interesa”, dijo ella y finalizó la comunicación. Acto seguido, habló el abogado y aclaró el por qué de la disputa, aunque desde su perspectiva. “Estamos enfrentados judicialmente y ella perdió. Está enojada y es comprensible. Perdió con todas las denuncias que hizo”, dijo D’Alessandro, quien es el representante legal de Matías Morla en la investigación por la muerte de Maradona. A la vez, al pasar deslizó que Verónica fue pareja de un socio del cuestionado Rubén Mühlberger, conocido como “el doctor de las estrellas” y con quien Diego hizo un tratamiento en el pasado.

Verónica Ojeda

Al escuchar sus dichos, Ojeda volvió a comunicarse con LAM y cruzó al abogado con los tapones de punta. “Miente, miente, que algo quedará, señor”, dijo Verónica en su regreso. Y aclaró su punto: “Primero y principal, él no me ganó nada. Es un payaso. Segundo, nunca hablé mal de Mühlberger. Tercero, yo no lo llevé a Mühlberger a Diego. Cuarto, es un payaso, porque dice cualquier cosa. no me ganó nada ni a mi ni a los herederos”, subrayó y luego aclaró que el juicio aun no comenzó. “Este hombre es un payaso, chicos, dice cualquier cosa. Y después quiere ser intendente de algo... ¿Quién lo va a votar a este hombre? Por Dios, país generoso”, insistió la mamá de Dieguito Fernando.

“Verónica, yo no dije que lo llevaste a Mühlberger, dije que vos salías con un socio de él”, aclaró el letrado. “Decís mentiras y sos un payaso. La verdad que en otro lado decís otra cosa. En otro, decís otra...”, siguió firme Ojeda. “Este payasín te ganó todas las causas. y eso es lo que te tiene nerviosa, te entiende”, la provocó D’Alessandro. “Vení con los documentos, con los papelitos y demostralo. No con la lengua ni con la tele. Mostrá que me ganaste”, respondió ella. “Tenés que ver las notificaciones que te llegan”, quiso cerrar él, pero lejos estaba de detenerse la pelea.

Mauricio D'Alessandro (Foto: Christian Bochichio / Teleshow)

“Fuiste detenida en una ruta por usar un auto oficial”, arrojó D’Alessandro de pronto. “Es mentira eso y todo el mundo lo sabe. Yo demostré que es mentira. Te cuento para que sepas: mi hijo tiene un cut para hacer equinoterapia y tenía que llevarlo al campo, que quedaba a 100 kilómetros de mi casa...”, comenzó a responder Ojeda pero el abogado hablaba encima de ella. “No me interesa, no hablo de tu hijo. No uso a los hijos y no me gusta la gente que usa a los hijos, que habla de menores. No la dejo de hablar porque no me gusta que hablen de menores adelante mío”, decía.

“Podés callarte la boca y no hablar de mi hijo, porque vos ya hablaste de él y no te lo voy a permitir. Es una falta de respeto”, decía Verónica mientras D’Alessandro seguía hablando encima de lo suyo: “No hables de tu hijo, no uses a tu hijo”.

“Si querés atacame a mí, querido. No a mi hijo, ¿escuchaste? Con la familia no”, gritaba Verónica mientras el abogado seguía repitiendole que “no hables de tu hijo”. “Y si nos ponemos a hablar de la familia, vamos a hablar de la tuya también. Si me tocás a mí y hablás de mi familia, voy a hablar de la tuya a ver si te gusta. Cerrá la boca, cerrá la boca. No quiero que nombres a mi hijo, es el límite”, arremetió Ojeda y terminó la conversación haciéndole un pedido a De Brito: “Ángel, sacame a este payaso de acá”.

