El divertido challenge de Melody Luz a poco de ser mamá por primera vez

Melody Luz y Alexander Caniggia (Instagram)

“Ya tenemos todo listo para recibirte en casita y llenarte de amor, superV de nuestra vida”, escribieron Melody Luz y Alexander Caniggia días atrás en sus respectivas cuentas de Instagram junto a una foto en la que posan entre cunas, cochecitos y huevitos para el hijo que están esperando.

Lo de “super V” es porque eligieron el nombre Vincenzo para su bebé. Mientras tanto, la bailarina que está a punto de dar a luz pasa los días previos al parto entreteniéndose en las redes sociales. Allí publica videos y distintos desafíos virales de embarazadas. “Ya sé que parecen dos, pero tengo uno”, escribió en una de las publicaciones en las que se levantó la remera, mostró su imponente panza y acalló cualquier tipo de versiones con una ironía.

Melody Luz a punto de ser mamá: "Ya sé que parecen dos, pero tengo uno" (Video: Instagram)

En otro video, se pintó la panza como si fuera una cara, se tapó su rostro con ropa e hizo un divertido baile. “Me lo mandaron tanto que lo tuve que hacer”, aseguró en las últimas horas Melody y agregó: “Quizás sea la última semana con panza... o no”. Es que si bien ya está en fecha y su hijo ya podría nacer en cualquier momento, no sabe exactamente cuándo dará a luz.

Mientras palpita el momento, en mayo pasado Melody celebró sus 26 años e hizo un conmovedor posteo en sus redes sociales en el que hizo referencia a su gran presente, a la espera de su primer hijo junto a su pareja. “Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más. ¡Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado. Los amo”, indicó por ese entonces la bailarina y compartió fotos del festejo íntimo y familiar junto a Alexander Caniggia, a quien conoció a fines de abril de 2022 cuando participaron en la primera temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece).

El divertido challenge de Melody Luz a punto de ser mamá (Video: Instagram)

Melody Luz y Alexander Caniggia anunciaron su embarazo a principios de enero, cuando consideraron que había transcurrido el tiempo necesario para contarlo públicamente, luego de habérselo dicho primero a sus seres queridos. “Bueno, ya la panza no se puede ocultar más. Estábamos esperando que llegara el momento de poder comunicarlo nosotros, porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo. Cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno. Pero les re cabió (sic). Y estoy muy feliz de habérselo compartido yo. Y estamos muy felices de que lo sepan y de poder vivirlo con ustedes”, sostuvo ella en una serie de Historias de Instagram en las que también advirtió que no daría entrevistas al respecto: “No se gasten en buscar notas las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente, la mamu”.

Por su parte, ambos se mostraron felices con la noticia del bebé a su familia. “Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, escribieron en aquel posteo.

La bailarina, además, mencionó la cuenta oficial del conductor y le dedicó unas románticas palabras: “Gracias por tu compañía, cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.

Alexander Caniggia y Melody Luz se preparan para la llegada de su primer hijo (Instagram)

Seguir leyendo: