Las fotos del cumpleaños 26 de Melody Luz junto a Alex y Charlotte Caniggia a semanas de ser mamá

Cuando comenzó esta historia de amor, muchos creían que era algo pasajero. Pero varios meses después, no solo Alex Caniggia y Melody Luz se muestran juntos y felices, sino que también pronto se agrandará la familia. Y ahora durante el último fin de semana, estuvo festejando su cumpleaños 26 rodeada de sus familiares y amigos.

En las imágenes del festejo se puede ver a sus padres y lo que parece ser una tía, como también a muchos de sus amigos. Pero los que más resaltaron en las fotos fueron los hermanos Caniggia, quienes celebraron como nunca junto a los parientes de la bailarina y exparticipante de la primera edición de El Hotel de los Famosos.

Para acompañar lo bien que la pasó en su día especial, Luz escribió: “Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más. Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado, los amo”.

En la cuenta regresiva para la llegada de su primer hijo, ese que espera junto a Melody Luz, y en tanto su pareja y futura mamá transita los últimos dos meses de gestación, Alex Caniggia se refirió en su programa a la posibilidad de formalizar su relación.

Así como están los que eligen apostar al matrimonio también están aquellos que descreen en el amor para toda la vida. Y fue al aire de Los desconocidos de siempre, el ciclo que conduce en las tardes de El Trece, que el polémico mediático y flamante conductor confirmó de qué bando está.

Al tanto de los rumores que envuelven a los famosos y que tiene que ver con el mundo del espectáculo, el hijo del Pájaro Caniggia se notó informado a la hora de presentar a uno de los invitados del día cuando se encontró con un remate inesperado y que debió afrontar.

Todo comenzó cuando le dio la bienvenida a Celeste Muriega, quien recientemente anunció que se casará con Christian Sancho, y lanzó: “Celes, ¿cómo estás?”. A lo que la bailarina le contestó: “Bien, muy bien. Con un presente muy bello. Estoy a punto de casarme. Podés creerlo”.

Desde su rol de conductor y a fin de seguir indagando e interrogando a su invitada, Caniggia continuó: “¿Es la primera vez que te casás?”. Simpática y fresca, la artista de Sex sumó: “Sí, nunca me casé y creo que va a ser la única. ¿Vos para cuándo?”

Tras escucharla, lejos de titubear, se sinceró: “Yo no me voy a casar”. A fin de abrir el juego, Muriega repreguntó: “¿No? Pero viene el baby...”. Sin ser un condicionante para pasar por el registro civil, el conductor cerró: “Sí, viene el baby pero casamiento no. Viste que los casamientos son... (mufa)”.

Recordemos que el pasado 1º de abril la pareja cumplió un año de novios. En este caso fue Alex quien se expresó al respecto en su Instagram donde supera los dos millones de seguidores. Allí el conductor compartió un posteo con varias imágenes juntos y le dedicó unas emotivas palabras a su novia. “Feliz año amor de mi vida sos todo para mi Super Mamu. Todo lo que vivimos en un año es una locura, sos mi todo: mi pingui, mi compañera de vida. TE AMO”, afirmó el mediático en la publicación

