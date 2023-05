Melody Luz cuestionó a quienes la criticaron por su cuerpo y reveló el problema de salud que atraviesa en su embarazo

El video con el que Melody Luz le contestó a quienes la criticaron

Desde que anunció su embarazo, Melody Luz se mantuva activa durante todos los meses en los que fue creciendo su bebé adentro de la panza. Durante los primeros meses, cuando casi ni se le notaba, junto con Alex Caniggia, su pareja que conoció en el Hotel de los famosos, lo mantuvieron en secreto hasta que Estefi Berardi le preguntó a Melody si estaba embarazada.

Desde ese día, la joven hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y junto al hijo de Mariana Nannis y de Claudio Paul Caniggia, se vieron obligados a anunciar que estaban esperando un bebé antes que la noticia apareciera sin su consentimiento. Para esa fecha, Alex había comenzado a conducir Los desconocidos de siempre, un ciclo de entretenimiento por El Trece.

“Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, agregaron en la publicación. Y, arrobando a su novio, la futura mamá agregó: “Gracias por tu compañía, cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.

Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron el nombre de su bebé

Mientras pasaron los días, la joven no dejó nunca de bailar, porque según dijo: “Es su gran pasión en la vida”. Desde las redes sociales, muchos la criticaron por los movimientos que hacía y argumentaban que podía hacerle mal al bebé, que se supo que era varón y que se llamará Vincenzo.

Ya mucho más relajada y ocupándose de la próxima llegada de su hijo, Melody no dejó de aceptar trabajos en los que se incluyeron clases de baile por todo el país. Así, la bailarina viajó por el interior del país para ponerse al frente de las clases junto a un grupo de chicas deseosas de aprender los pasos de la pareja de Caniggia.

En uno de los videos que subió hace unos meses, se la podía ver realizando un sensual baile del caño, una coreografía pole dance, en donde su subió y se deslizó al ritmo de The Loneliest, de Maneskin. Feliz por hacer lo que la apasiona, Melody siguió disfrutando a pleno su embarazo con total vitalidad.

Melody Luz

En esta ocasión, durante este viernes, sus seguidores se sorprendieron con un posteo de la joven futura mamá. Mientras publicó un video de ella bailando, sumó este mensaje al feed de su cuenta de Instagram. “Última clase con bebé para la formación hermosa de Onheelz. Quiero contarles a las opinólogas de cuerpos ajenos que me detectaron diabetes gestacional (es normal) y que gracias a que no paré de moverme es poco lo que tengo, así que me doy gracias por no quedarme quieta, por seguir mi instinto, por compartir mi sentimiento por la música y por la danza con mi bebé. Me siento más imparable y empoderada que nunca antes! Y amo bailar. Bailando a la reina Cazzu”, escribió Melody junto a varios emojis alusivos a su embarazo y cerró con un corazón rojo.

A los pocos minutos, la publicación se llenó de likes y de palabras de apoyo para que continúe haciendo lo que le guste. “Te amamos Melo, el embarazo no es una enfermedad”, “Las opinologas que se vayan ya saben dónde, serán tan infelices y sin vida que opinan de la ajena. Vos no dejes nunca de hacer lo que tanto amás, un bebé te vuelve aun más fuerte que antes”, le dijeron entre tantos mensajes de aliento.

