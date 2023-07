Un mensaje por redes, una pasión en común y una familia ensamblada: la historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef se conocieron en 2015 a través de las redes sociales. El cantante boricua es un gran coleccionista de arte y le llamó la atención el perfil de Instagram del pintor sueco de origen sirio. Entonces, el músico decidió mandarle un mensaje que fue el puntapié inicial de esta historia de amor.

“Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte. Le escribí y estuvimos platicando por unos seis meses sin que yo escuchara su voz”, recordó el intérprete en una entrevista que brindó en 2017. “Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui a Londres a conocerlo y asunto acabado... Se me cortó la respiración cuando lo vi... Seis meses acumulándose y fue muy romántico”, agregó.

La familia de Jwan y Ricky (Foto: Instagram)

Antes del flechazo con Jwan, el intérprete ya había aceptado plenamente su sexualidad en público, aunque todavía le costaba hablar de manera abierta sobre sus respectivas parejas, como ocurrió con el empresario Carlos González Avella, quien lo ayudaba a criar a sus hijos, Valentino y Matteo. Durante su romance apenas hubo fotos de ellos juntos o alguna expresión en redes.

En 2016 comenzaron los rumores de romance en la prensa y el músico decidió dejar de mantener tanta privacidad sobre su vida amorosa. Por primera vez se mostró con Yosef en la alfombra roja de la organización amfAR, en Brasil, en abril de ese año. Ambos posaron tomados de las manos frente a las cámaras y así confirmaron el noviazgo.

Unos meses más tarde ese año, en noviembre, Ricky reveló que iba a dar un paso más en la relación en el programa de Ellen DeGeneres: “Yo le propuse matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir ‘quieres casarte conmigo’, dije ‘¡tengo algo para ti!’”, recordó emocionado. Luego agregó: “Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿Cuál es la pregunta?’. ‘¿Quieres casarte conmigo?’, le volví a decir; y eso fue todo. Fue algo hermoso. Después de media hora le volví a preguntar si había dicho que sí. Y sí, sí lo había hecho”.

Ricky Martin con su esposo y sus hijos

Antes del casamiento, la pareja decidió compartir el mismo techo en Los Ángeles. La relación siguió creciendo y formaron una familia ensamblada con los hijos mayores del artista, Valentino y Matteo. Más tarde llegaron dos hijos más: Lucía, nacida en 2018; y Renn, un año más tarde.

Finalmente, en 2018 Ricky reveló que se habían casado en secreto y planeaban una gran fiesta para más adelante. En enero le dijo a la revista ¡Hola!: “Soy un esposo. Vamos a tener una gran fiesta en un par de meses, les dejaré saber. Firmamos, dijimos nuestros votos, juramos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar”.

Por motivos que hasta ahora se desconocen, este jueves 6 de julio el cantante anunció la triste noticia de su separación a seis años de la boda. “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, le confirmaron a People.

Además, dejaron en claro que mantendrán un buen vínculo por el bienestar de sus hijos: “Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Ricky Martin y Jwan Yosef en los Golde Globes en 2017 (AFP)

