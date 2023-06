Mariano Martínez volvió a juntarse con ex, Camila Cavallo, para festejar el cumpleaños de su hija

Las fotos del cumpleaños de Alma, la hija de Mariano Martínez

Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo, cumplió 6 años y realizó una celebración rodeada de sus seres queridos. Como la niña es fanática de la serie Merlina de Netflix pidió que su fiesta de cumpleaños sea con una temática inspirada en la protagonista de la ficción inspirada en la familia Addams,

En las redes sociales, la modelo compartió con sus seguidores imágenes y videos de la celebración. Además, publicó un amoroso mensaje para su hija: “¡¡Alma disfrutó mucho su cumpleaños, rodeada de amigos y familia que hicieron de este, un día inolvidable!! Somos felices con tu felicidad y verte la cara de alegría, emoción y entusiasmo ayer a nosotros nos llenó el corazón”, escribió orgullosa la mamá.

El cumpleaños de Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo

En las fotos, Alma aparece vestida de negro y con el pelo peinado con trenzas, como si fuera Merlina, el personaje que logró mucha popularidad desde que la ficción se emite por Netflix. Desde la torta hasta la decoración estaba relacionada con esta historia que es un boom tanto entre los niños y los adultos, ya que deriva de una de las familias más peculiares de todos los tiempos.

Más allá de que Mariano y Camila se separaron, mantienen una buena relación por la crianza de su hija. Por este motivo, los padres no tuvieron problema en organizar juntos la celebración y hasta posaron para las cámaras con Alma. El actor también es padre de Olivia y Milo, fruto de su relación anterior con Juliana Giambroni. A principios de este año, blanqueó su noviazgo con la bailarina Triana Ybañez.

Alma y su hermana Olivia

Recientemente, Mariano fue noticia cuando se refirió a las vivencias de sus hijos y por qué toma ciertas decisiones a la hora de criarlos. En este contexto, el actor reveló que Olivia está finalizando su niñez para entrar en la adolescencia y comienza a experimentar otras cosas y situaciones en las que se empieza a notar una cierta madurez y leve independencia de sus padres.

En ese sentido, el actor comentó la dura decisión que le tocó tomar con su hija mayor, ya que le prohibió asistir a una matinée que la habían invitado. “Ya está entrando en la adolescencia. Todavía no fue a la matinée, aunque el año pasado me pidió y no la dejé. No me animé”, dijo en diálogo con revista Pronto y acto seguido, el reconocido actor explicó los motivos de su decisión.

“Sentí que había que esperar un poco, ver dónde y cómo. Sentía que no era el momento. Le pregunté de qué edad eran los chicos que iban y me dijo que hasta 17. No, Oli, esperemos un poco”, insistió Martínez sobre su decisión que, demostró que no era definitiva, sino que creyó que aún no era el momento para hacerlo.

“En algún momento irá porque es re madura y sabe cuidarse”, sostuvo Mariano sobre la confianza que tiene en su hija ya que entiende perfectamente que para protegerla no hay que restringir nada pero sí evaluando los tiempos y momentos de la vida. “Ahora, con 13, ya está más grande y si le divierte y la podemos llevar, lo haremos. El año pasado era muy chica todavía”, concluyó.

Mariano y Camila juntos en el cumpleaños de Alma

El cumpleaños de Alma, la hija de Mariano Martínez

El cumpleaños de Alma, la hija de Mariano Martínez

El cumpleaños de Alma, la hija de Mariano Martínez (Foto: Instagram)

Seguir leyendo: