Fátima Florez y Norberto Marcos compartieron una suite en Montevideo: todos los detalles

Fátima Florez y Norberto Marcos compartieron el cuarto en Montevideo

Tras confirmar públicamente su separación, Fátima Florez viajó a España a principios de mayo en plan de descanso y para definir algunas cuestiones laborales. Pero, sobre todo, para tomar distancia de Norberto Marcos, quien fuera su pareja durante más de veinte años y quien días antes había abandonado el domicilio que ambos compartían en la zona de Palermo. Lo cierto es que, tras pasar un mes en Europa, la humorista desembarcó directamente en Uruguay, donde tras una gira de promoción este fin de semana realizó dos presentaciones a lleno total en el Teatro Metro. Y la sorpresa fue que, entre el público, también se encontraba el productor que había volado especialmente hacía apenas unos días. ¿Reconciliación en puerta?

La primicia la dieron en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por ElTrece. En el segmento Los Escandalones, anunciaron “El secreto de la habitación 2060″. Y es que, según la información brindada en el ciclo, en esta lujosa suite del Hotel Radisson Victoria Plaza, Fátima y Norberto habrían disfrutado de su primera noche juntos post ruptura.

“Después de su viaje a España, Fátima desembarcó directamente en Uruguay donde este fin de semana tuvo dos presentaciones a pleno éxito, lleno total, en el Teatro Metro. Pero hace unos días, llegó también Norberto. Ellos sabemos que están separados, lo reconocieron públicamente, pero él sigue siendo el dueño del espectáculo”, comenzó contando Nancy Duré en referencia a la obra Fátima es mundial.

Y siguió: “Ellos no se mostraron públicamente como pareja, aunque todos decían que se los notaba muy armoniosos y que esas discusiones que habíamos visto previo a la separación ya no existían. Ella muy empoderada, él como un perrito mojado me lo describieron. El tema es que no parecía que se hubieran reconciliado o que estuvieran juntos. Pero el sábado, en horas del mediodía porque a los artistas hay que dejarlos dormir por la mañana, una persona llama a la habitación 2060 preguntando por María Eugenia Florez, verdadero nombre de Fátima. Y el que atiende no es otro más que Norberto Marcos Berenstein, con voz de dormido y quejándose porque lo despertaran. La persona que llamó, inmediatamente, cortó y dejó que siguieran con lo suyo”.

Fátima Florez y Norberto Marcos

Para más detalles, la periodista agregó en tono de humor: “Yo no te puedo asegurar que hayan copulado, pero que pasaron la noche juntos eso te lo firmo y te lo confirmo”. En ese momento, todos los integrantes del programa apostaron a que sí había habido intimidad entre la imitadora y Norberto, pero se preguntaron si había sido solo un reencuentro de exs o si le habían dado otra oportunidad a la relación. Y Duré explicó: “Él está en plan de reconciliación. Ella vino media reacia y muy empoderada, es una Fátima distinta”.

Cabe recordar que la primicia de la separación de Fátima la había dado Nancy a mediados de marzo en Intrusos y, en ese momento, había contado que el motivo tenía que ver con las constantes discusiones que mantenía la pareja por temas laborales, ya que habían tenido una temporada bastante escandalosa en Villa Carlos Paz y habían tenido que suspender la función de despedida que tenían previsto realizar en Cosquín.

“La cuestión es que dicen que durante toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro. Los técnicos no aguantaban más y decían: ‘Esta pareja no puede seguir más’. Eran discusiones por trabajo, porque es el productor y director que la acompaña en todo momento (…), pero esto ya hace mella en lo que es la relación sentimental. Y me dicen que la separación sería inminente”, había explicado la periodista.

