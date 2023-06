Internan de urgencia a Fran Mariano: horas antes relató cómo Aníbal Lotocki lo operó sin su consentimiento

Fran Mariano dio detalles de las intervenciones que se hizo con Aníbal Lotocki: “Es un caradura” (Video: TN)

Este jueves, Fran Mariano iba a dar una nueva entrevista a raíz de las denuncias que hizo contra Aníbal Lotocki luego de que el profesional se proclamara inocente por las acusaciones de mala praxis que tiene de varios famosos, entre ellos Silvina Luna que se encuentra internada en terapia intensiva.

Si bien Fran tenía estipulada una entrevista para este viernes con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la conversación no se pudo concretar porque debió ser internado. “Hoy iba a entrevistar a Fran Mariano para tratar el tema Silvina Luna y sobretodo esta reaparición pública de Lotocki, la noticia es que Fran ha sido internado y no puede salir al aire, él me envió un audio explicando la situación, justo en este momento que está pasando esto con Silvina surge este dato de esta internación de Fran”, confirmó el periodista .

Por su parte, habló de cómo se encuentra Fran Mariano: “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”.

También, Juan mostró la conversación que tuvo con Fran y qué fue lo que le dijo: “Me mandaron al hospital Modelo de Caseros, ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor, la verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, sostuvo el exparticipante de Cuestión de peso.

“Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie, no me quiero poner en lugar de víctima pero yo te puedo asegurar que él que las hace las paga, este tipo la va a pagar”, contó Fran y concluyó: “La úlcera revivió y pensaron que estaba muerta pero revivió y eso lo tengo que hacer ya en el hospital”.

Fran Mariano apuntó contra Anibal Lotocki (Video: TN)

Tras las declaraciones que dio Aníbal Lotocki en Telenoche donde se defendió de las acusaciones, Fran Martino también fue invitado al multimedios pero salió por el programa TN Central, conducido por Mario Massaccesi, para contar su versión unas horas antes de volver a quedar internado. Allí no sólo revivió su historia sino que refutó al cirujano y apuntó contra él sin filtro.

Lo primero que Fran Mariano explicó fue que tiene 30 operaciones y 3 fueron realizadas por Lotocki. Luego le mostraron en vivo un fragmento de la entrevista que dio el médico donde aseguró que todos sus pacientes sabían que él no era cirujano. “Es un caradura. Jamás me dijo ‘no soy cirujano’. Siempre se vendió como un cirujano plástico”, lo refutó el mediático.

“Yo puedo asegurar que él miente. Vos vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís con todo lo que él te quiere hacer. Fui para afinarme un poco la nariz y hacerme el mentón. Él me dijo ‘te rellenaría un poquito los pómulos’. A mí me parecía muy femenino, entonces le dije que no. Pero él me dijo ‘te inyecto solución fisiológica, eso es agua y en diez minutos desaparece, para que veas. Si te gusta cómo te queda te lo hago, sino no’. Lo inyectó, con un dolor terrible, y le dije que no porque no me gustaba. Yo me negué”, recordó Mariano angustiado por la situación.

En ese momento, Fran se abrió en la entrevista y relató con lujo de detalles el calvario que le tocó vivir. “Yo tenía 20 años, mamá había fallecido hacía poquito, yo estaba en una depresión tremenda y él era como un padre para mí. Ahí es cuando entré al consultorio solo por la nariz y el mentón. Él no tenía anestesiólogo, hacía todo él, era como un kiosquito, no una clínica. Me levanté en medio de la cirugía con un dolor que nunca había sentido en mi vida. Sentía jeringas del tamaño de una aguja de crochet que se enterraban en mis pómulos. Y yo le decía que me dolía y él me decía ‘ya está’”, reconoció.

“Cuando se lo dije, me respondió ‘lo que pasa rufiancito es que me di cuenta de que con los pómulos te ibas a ver más lindo. Te puse pómulos, te levanté acá, te puse un hilito en la nariz...’. Me hizo de todo, yo era un monstruo. Salí todo operado”, concluyó Fran quien también explicó las secuelas que sufrió tras las cirugías estéticas que se realizó con Lotocki.

“A mí me quedó la mitad de la cara paralizada. No se nota porque tuve rehabilitación y mucho trabajo. Yo tenía la mitad de la cara muerta. Un día le pregunté a la enfermera y me respondió ‘lo que pasa es que metió la cánula y se llevó puesto un nervio’”, confesó angustiado en diálogo con TN.

Por último, Fran contó el cuadro que padece en uno de sus pies el cual casi debieron amputarle hace dos semanas y por qué el ahora se encuentra nuevamente internado: “Yo tuve un accidente casero y me golpeé la cadera donde tengo el producto y se empezó a poner negro como un hematoma. Un día me levanté y tenía el pie como una pelota de fútbol. Explotó y salían chorros de ese líquido. Estuve dos días inconsciente en el suelo y mi perro me salvó la vida. Empezó a ladrar, lo escuchó la vecina y ella me salvó”, cerró.

