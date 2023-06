Fue a Los 8 escalones, ganó y dejó a todos en silencio cuando contó cómo era su rutina: “Hacés de todo”

Antes del gran festejo y de alzarse con los 3 millones de pesos, María Eugenia relató su historia y sorprendió a todos (Video: Los 8 Escalones)

En cada emisión de Los 8 escalones (El Trece), Guido Kaczka logra mantener a la audiencia activa frente al televisor con un divertido juego de preguntas y respuestas. En ese recorrido, el conductor indaga en las historias de vida de los participantes quienes buscan llevarse un importante premio en efectivo para cumplir con sus metas y sueños. Y la fórmula le da buenos dividendos, consagrándose a diario como lo más visto del canal y peleando punto a punto con la competencia.

Así las cosas, en esta última emisión al llegar el turno de presentarse a María Eugenia, de Versalles, el resto de los participantes y el jurado quedaron en completo silencio. “¿A qué te dedicás?”, fue la introducción del conductor que dio paso a la respuesta de la participante: “Soy docente en una escuela y ahora estoy como secretaria pero durante la mañana también tenemos un emprendimiento de plomería con mi marido y arreglamos puertas”.

“O sea, sos plomera a la mañana, secretaria de colegio a la tarde, hacés de todo”, graficó Guido, a la vez que ella aseguró que son su marido se acompañan, aclarando que “es la única manera”. Luego llegaría la pregunta de cuántos hijos tiene, y ahí se descomprimió la situación y se comenzaron a escuchar algunas risas cómplices, cuando comentó que tenía seis hijos: “Por eso hay que laburar un montón, no queda otra”, explicó entre risas.

Los escalones fueron pasando y los participantes iban quedando en el camino, sin embargo, llegaría el momento del último escalón, y ahí estaban María Eugenia y Florencia, mano a mano por los 3 millones de pesos que cada noche se entregan. La última pregunta quedó a cargo de Luciana Salazar: “¿Cómo se llaman las mangas de vestidos que se caracterizan por ser voluminosas y abullonadas en los hombros y ajustadas en la parte inferior?”.

Mientras Florencia se volcó por la opción “mangas francesas”, fue María Eugenia quien respondió que se las conocía como “mangas globo”, y fue la propia Salazar quien confirmó que la maestra y plomera era la nueva ganadora del premio diario. La lluvia de papeles y el aplauso se hicieron presentes de inmediato, para luego ingresar al estudio su hija y fundirse ambas en un abrazo.

“No lo puedo creer, esto no es real”, le revelaba a su hija al oído mientras continuaban emocionadas. Tras ello el saludo al conductor, a quien también le aclaró que todavía no caía en la realidad de lo que estaba viviendo. Luego, saludó uno por uno a los integrantes del jurado y se le realizó la pregunta de rigor, si volvería al programa siguiente con la ilusión de ampliar lo ganado a los seis millones de pesos, y su respuesta afirmativa no tardó en llegar.

Los últimos días también se había llegado a un momento emotivo mientras Juan Ignacio recibía el cheque simbólico de manos de una de las secretarías y sus familiares ingresaban al estudio para felicitarlo en un abrazo de tres que pareció eterno. “Es el más chico de tres hermanos. Están su mamá Laura, su hermana Micaela”, relataba Guido con su tono habitual, mientras la música le daba un marco todavía más épico a la situación.

“Este pibe no te para de dar alegrías”, le planteó el conductor a la madre, que de la emoción apenas podía hablar. “No para de darme alegrías hace 18 años, pero lo más lindo es cómo es él. Es muy simple”, respondió como pudo, pero visiblemente orgullosa.

