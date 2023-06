El hermano de Silvina Luna rompió el silencio con un fuerte mensaje: “Hubo gente diciendo que no la cuidamos”

El hermano de Silvina Luna disparó: "Se están diciendo muchas boludeces que no ocurrieron" (Video: LAM, América)

Apenas Silvina Luna comenzó a dar señales de una lenta mejoría, su hermano Ezequiel contestó algunas preguntas acerca de la salud de la modelo. Si bien la exGran Hermano continúa internada en el sector de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, en la noche del miércoles los médicos pudieron quitarle el respirador artificial que tenía colocado desde hacía 13 días.

Durante este jueves se conoció también una noticia alentadora en el contexto del cuadro crítico que transita la actriz. Los médicos infectólogos pudieron aislar finalmente la bacteria que aqueja a la modelo y comenzar el tratamiento indicado para combatirla. En diálogo con Teleshow, el médico Guillermo Capuya habló sobre los alcances de la infección que tiene Silvina. “En realidad la KPC es una súperbacteria, porque es una bacteria multirresistente. Es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, así se llama científicamente que, por supuesto afecta a las personas que tienen su salud más debilitada, como a los niños, a los ancianos y a los inmunodeprimidos y da infecciones graves”, explicó el especialista.

Capuya describió también que se trata de una bacteria muy compleja. “Al ser una bacteria tan resistente, el tratamiento es largo y a veces requiere combinaciones múltiples de antibióticos hasta dar con los que logren combatirla. Siete, ocho y hasta diez antibióticos se pueden requerir para poder erradicarla”, relató. Luego, enumeró las drogas que se suelen utilizar en estos casos. “Uno de los antibióticos que se usan habitualmente es la Polimixina B y la Tigeciclina”, concluyó.

Así las cosas, sus allegados se encuentran esperanzados con que la modelo vaya recuperando poco a poco su salud. En la noche del jueves, Ángel De Brito leyó al aire de LAM (América) un mensaje que le envió Ezequiel, el hermano de la actriz a su teléfono celular. “Es la primera vez que le contesto a alguien. No le contesté a nadie estos días porque estábamos preocupados porque Silvina viviera. Te escribo porque sé que Silvina te quiere mucho. Vi tu mensaje. Se están diciendo muchas boludeces hablando de cosas que no ocurrieron”, comenzó leyendo el conductor.

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, desmintió algunos dichos sobre la salud de la modelo (Archivo)

Luego, continuó con el relato de Ezequiel, quien según De Brito, está muy disgustado con los comentarios que se hicieron sobre la internación y la salud de la exparticipante de El Hotel de los Famosos. “Quiero aclarar que, por ejemplo, Silvia Freire no es amiga de mi hermana, y la vi en varios programas hablando de ella. Los amigos de Silvina son los de siempre. Sé que Freire está pasando algo parecido porque su marido se hizo un trasplante”.

Luego, disparó: “Sé que hubo gente que dijo que nadie la cuidaba a Silvina pero nosotros estuvimos 24/7 en la internación y antes también, en todo el proceso”.

Ángel explicó que le había escrito al hermano de Luna porque como le había mandado varios mensajes a Silvina para invitarla al festejo de su próximo cumpleaños y viendo que no le respondía, se preocupó. “Eso le pasó a mucha gente, nadie entendía por qué no contestaba, hasta que se supo que estaba internada en estado delicado”, manifestó.

El hermano de Silvina Luna desmintió que la psicóloga Silvia Freire sea amiga de la modelo (Archivo)

Finalmente, el conductor terminó con un contundente mensaje de Ezequiel. “Yo lo único que quiero tener en la cabeza ahora es a mi hermana. Te pido por favor que le pidas disculpas a todos los que me escribieron pero estoy con la cabeza solo en Silvina. Por eso, no quiero ni pelear ni agradecer ni nada, porque me voy a concentrar en cuidar a Silvina”, concluyó.

Seguir leyendo: