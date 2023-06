Migue Granados le dedicó un tierno mensaje a Benito tras contar sus temores de no amar igual a su segundo hijo: “Ya se niveló”

Migue Granados con Benito en brazos (Twitter)

Hace poco más de un mes, Migue Granados y su esposa Fernanda Otero le daban la bienvenida a Benito, el nuevo integrante de la familia. La pareja, que son padres de Bernardita, quien nació en agosto de 2016, recibió a su segundo hijo con mucha expectativa y felicidad.

Benito nació en la mañana del sábado 6 de mayo, pero recién fue presentado en sociedad una semana después con un video del humorista tocando la guitarra, recostado en un sillón y con el bebé en su regazo. “Primer domingo de flojera juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los últimos días previos al parto habían sido intensos para Otero, que había mostrado en sus redes sociales el consejo que le había dado Bernardita, de apenas seis años, mientras ella veía cómo su bebé se movía en su panza. “Hay que tanquilizarse” (sic), le había dicho la nena para tratar de calmar a su madre en las horas previas al parto.

Desde que el hijo de Pablo Granados había anunciado la feliz noticia a mediados de enero pasado, mediante un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, las expectativas ante la llegada del bebé fueron creciendo. “Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Fer Otero te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, fueron las palabras elegidas por Migue. Y sus seguidores no tardaron en recordarle las palabras que una medium le había confesado en octubre último, en una de las entrevistas más viscerales de su podcat La Cruda.

Migue Granados con su esposa y su hija Bernardita anunciaban el embarazo de Benito (Instagram)

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, le confesó Migue en esa oportunidad a la médium Noelia Pace, que de inmediato se contactó con su madre, que falleció en el 2017 a los 50 años, por un cáncer de piel. Y afirmó que había estado alterada al momento de partir porque no quería irse.

“Le costó mucho despegarse de vos”, le dijo Pace a Granados. “Ella dice: ‘Me dio bronca que él haya tenido que pasar por esto por algo que yo creía que me hacía bien en el pasado’. No sé a qué se refiere, pero lo dice así”, le dijo la vidente. Y contó que la madre de Migue dijo que hay cosas que quedaron “pendientes” aunque “era su tiempo, tu mamá exprimió su juventud”. El actor también quiso saber si su madre había sido feliz; ella dijo que lo intentó. Y a la consulta sobre si iba a tener otro hijo, respondió afirmativamente: “Sí, vas a tener”.

Así que apenas Migue se enteró que Benito estaba en camino, expresó uno de sus mayores miedos: poder quererlo como a su hija mayor. En una publicación en Twitter había preguntado a sus seguidores: “Espero a mi segundo hijo. Aun no me siento capaz de amar tanto a otro como a Bebi. ¿Cuándo se nivela eso?”.

Migue Granados con su segundo hijo Benito en brazos (Twitter)

En ese momento, sus seguidores comenzaron a contarle sus propias experiencias como papás de varios hijos y así los meses fueron pasando hasta que nació Benito. Entonces, a Migue se le terminaron todas las dudas. Hace solo unos días, el humorista le dedicó un tierno mensaje junto a una foto en la que se lo ve con su bebé en brazos. Sobre el tuit que había escrito en enero pasado, destacó: “Ya se niveló”.

Seguir leyendo: