La abrupta salida de Estefi Berardi de LAM cuando trataban el tema judicial de la panelista contra Yanina Latorre: “No vuelve nunca más”

La abrupta salida de Estefi Berardi de LAM: "No vuelve nunca más"

En la noche del miércoles, en LAM se vivieron al aire momentos tensos que desencadenaron la salida intempestiva de Estefi Berardi. Todo comenzó cuando en el ciclo de América comenzaron a tratar el tema de las querellas que iniciará la panelista a Yanina Latorre y a la exnovia de Fede Bal, Sofía Aldrey, luego del escándalo de los chats del actor con distintas mujeres durante febrero pasado.

Un rato antes, Estefi había dicho que ella no podía dar ninguna información al respecto, por pedido expreso de su abogado, Martín Leguizamón. “Pero ustedes hagan el tema, yo salgo y aprovecho a merendar y a tomar unos mates”, dijo y aclaró: “Es que no me puedo defender”.

Acto seguido, la producción pasó al aire un compilado de los hechos sucedidos desde que surgió el “lavarropas gate”, cuando Fede Bal quedó involucrado con infidelidades a su novia de entonces, Sofía Aldrey y a supuestos chats que lo vinculaban sentimentalmente con Estefi Berardi. También pasaron un tuit de Ángel en donde dijo que Sofía desconocía los chats que aparecieron en los medios.

En ese momento, Estefi se levantó de su lugar y se fue con el termo y el mate en la mano al baño. “Se va a descomponer”, dijo el conductor con ironía. Y agregó: “En realidad esto empieza porque demanda a Sofía, es algo que se lo habíamos preguntado acá a Estefi porque ella había dicho que la iba a demandar porque en su querella hacia la exnovia de Fede Bal asegura que los chats son falsos”.

Estefi Berardi se fue del piso de LAM en medio de la discusión sobre las querellas a algunas de sus compañeras (LAM, América)

Entonces, tomó la palabra Yanina Latorre. “A mí me dijo hoy Elbita (Marcovecchio) que si los chats son verdaderos, porque son verdaderos, está haciendo una denuncia falsa, porque vos no te podés presentar en la Justicia denunciando sobre algo falso”, explicó mientras se la veía a Estefi en el baño frente al espejo. “Esto es un show patético y se escapó porque no puede dar la cara”, lanzó Latorre. “Pobrecita, busca prensa”, acotó.

Luego, mientras Ángel mandaba al aire un video de Marina Calabró y de Jorge Lanata hablando sobre el tema, Estefi se dirigía con el mate en la mano hacia su camarín. Al terminar el tape, el conductor contó que él se había comunicado con la expareja de Fede Bal, el día 13 de febrero. Y volvió a leer el mensaje de Sofía: “No voy a hablar más, los chats de Flor de la V no los vi”. Y también contó que en chats anteriores le había dicho: “Mostrá el video para que puedan ver que los chats son verdaderos”.

Ángel confesó que Aldrey le dijo cosas de Berardi: “No tengo nada en contra de ella, son tantas que ella es una más del montón, pero fue la última. Fede es un manipulador que da vuelta todo, como lo debe estar haciendo en este momento con ella. Odio estar expuesta por esto y estar en esta situación, no quiero fama, no quiero estar en la tele”.

Estefi Berardi se levantó de su lugar en LAM cuando trataron el tema de su querella a Yanina Latorre (LAM, América)

En el piso de LAM continuaron tratando el tema, de las querellas y de los hechos sucedidos, mientras Estefi se encontraba sentada tomando mate y mirando constantemente su celular. “A Yanina y a Sofía le van a pedir una reparación económica de 100 mil dólares”, contó Ángel, mientras Yanina estalló en risas. “Ahora entiendo este show patético, pobre piba, muerta de hambre”. “Lo que está haciendo el abogado y Estefi es realmente patético, porque como me dijo Elbita Marcovecchio debería haber sanciones por este tipo de denuncias, le hacés perder el tiempo a la Justicia y a mí me denunciás por un delito que no cometí”, disparó. “Lo más importante es que acá hay una chica que se acostaba con un pibe y que termina denunciando a la cornuda”, concluyó la mujer de Diego Latorre.

Casi al final del ciclo, no se la volvió a ver a Estefi y Andrea Taboada quiso saber si iba a regresar. “No, no vuelve más”, aseguró De Brito ante la sorpresa de las panelistas. “Me dijeron que no vuelve más, no se va a despedir, dijo que le chupa un huevo”, contó el conductor lo que le decían por el auricular desde la producción al aire.

