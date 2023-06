La reacción de Cristina Pérez cuando se enteró al aire que Luis Petri será precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich

La reacción de Cristina Pérez cuando se conoció la noticia que Luis Petri será candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich (Video: Radio Rivadavia)

A mediados de mayo, Cristina Pérez se comprometió con su novio Luis Petri en una ceremonia al pie de la Cordillera de los Andes, en Uspallata, provincia de Mendoza. En la provincia de donde es oriundo Petri, la pareja selló su compromiso ante un grupo selecto de familiares cercanos.

Ese día, con un estilo cálido y autóctono, la periodista se vistió con un pantalón en tono crudo, con un sweater polera blanco, unas botas texanas y un sombrero, y su novio hizo lo propio con pantalón y campera de cuero, en la misma gama de color.

Entre los invitados, se encontraba la familia de Cristina que había viajado desde Tucumán: su papá Pepe y su mujer María Inés, su tía Loló, sus hermanos José, su mujer Agustina y sus hijos Juana, Felipe y Amparo. También se habían hecho presentes su hermana Lorena con sus hijas Martina y Agostina, y su hermana Lourdes con su novio Victoriano.

De parte de Petri, estuvieron su hijo Julián, su papá Pepe y su mujer Alicia. También sus hermanos Griselda con sus hijas Lucía, Victoria y Guada, y Leandro con su esposa Pili y su hijo Borjita.

El encargado de bendecir el compromiso fue el Padre Marcelo Benedetti, y según habían contado algunos allegados a la pareja, los dos eligieron la Cordillera como símbolo de las épicas personales y colectivas y por la fuerza de la montaña que los une. Durante la íntima celebración de la boda, bailaron música folklórica y degustaron un menú campestre a cargo del chef Fede Petti.

En esta oportunidad, durante este miércoles, al aire del programa de radio que conduce la periodista por Radio Rivadavia, Cristina sin vueltas, tuvo una sorpresa que la dejó sin palabras. Minutos después de finalizado el pase radial, Pérez confirmó la noticia ante el ciclo conducido por Nelson Castro.

“Estoy en shock”, obviamente se esperaba que fuera entre hoy o mañana la definición, pero estoy en shock. No lo veo a Luis desde hoy a la mañana, más precisamente desde el mediodía. Con razón me explotó el teléfono, toda mi familia me está llamando. No sé qué decir, la verdad que no sé qué decir”, empezó diciendo la conductora del noticiero de Telefe cuando el locutor anunció al aire la noticia que Luis Petri será precandidato a vicepresidente en la fórmula con Patricia Bullrich, en las primarias de Juntos por el Cambio.

“No sé qué decir”, agregó Cristina mientras sus compañeros la tranquilizaron: “Nada”, le dijeron. Entonces, la periodista expresó lo que sentía en ese momento. “Por su carrera estoy feliz porque la verdad es que fueron dos años en el llano luchando para obtener la confianza de los mendocinos, pero seguramente ni él se imaginaba que esa elección lo pusiera en un punto competitivo como para llegar a una nominación como esta. La verdad es que no puedo decir más nada que eso”, se sinceró.

Cristina Pérez durante su compromiso con Luis Petri al pie de la Coordillera de los Andes (Martín Orozco)

Más adelante, continuó: “La verdad es que pensando lo que conozco un poco de su carrera sé que él trabajó muchos años con Patricia Bullrich en temas de seguridad, es experto en seguridad y trabajó con ella muchos años y con reformas del Código Penal, calculo que ese es un tema que pesa, la confianza entre ellos y su conocimiento en seguridad van a ser importantes en esta elección pero bueno, me enteré casi por mi familia”.

“Qué momento histórico”, bromeó su compañero de pase, Nelson Castro, entre risas. “Yo tengo una mezcla de emociones, estoy en shock”, continuó diciendo la periodista. El programa siguió con chistes para descomprimir los nervios de Pérez, a pedido de todos sus compañeros.

