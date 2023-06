Así está hoy Malek, el hijo de 16 años de Karina Mazzocco

Karina Mazzocco sorprendió al publicar imágenes de su hijo, Malek

Muchos son los famosos que utilizan las redes sociales para mostrar su día a día, tanto las obligaciones familiares como las profesionales, no dejando instante por compartir con sus seguidores. En tanto, otros son más reservados y en sus perfiles públicos evitan la exposición de las demás personas de su entorno, alvo alguna ocasión especial. Karina Mazzocco, por caso, es una de estas últimas.

La actual conductora de A la tarde cuenta con casi 450.000 seguidores en la red social Instagram, y allí publica las fotos de cada uno de sus outfits, tanto para ponerse al frente del ciclo de América, como algún evento, además de distintas reflexiones sobre la vida y el amor. Por ello, sorprendió en el momento en que presentó las fotos acompañada de su hijo Malek, que actualmente tiene 16 años, fruto de la relación con Omar El Bacha.

Karina Mazzocco y su hijo Malek, en una postal familiar (IG Karinamazzocco)

“La felicidad es total! Días en familia con mis amores”, reza el texto publicado por la conductora, acompañada por Malek, generando las más variadas reacciones de sus seguidores: “Con una madre tan bella, el hijo tenía que ser hermoso”, comentó una de las usuarias, en tanto, otra expresó: “Ahhh nanana el tamaño de Malek... ¡¡¡o sea!!! ¡Qué lindo está! ¡Qué lindos están los dos! ¡Fotones!”.

“Está muy grande... y todo empezó en un supermercado”, se puede leer en otro de los comentarios, recordando el inicio de la historia de amor de Mazzocco con El Bacha. En diálogo en Los Mammones, Karina recordaría: “Lo vi entre las góndolas. Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Yo me estaba divorciando y lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Lo vi y dije ‘¡qué bueno está ese morocho!’”.

Karina Mazzocco y su hijo Malek, en una de las imágenes publicadas por ella (IG Karinamazzocco)

No tardó mucho en notar que él la estaba mirando: “Yo pensé que no me había visto pero me había recontra visto”, recordó la conductora. Entonces, al ser consultada sobre quién avanzó primero, explicó: “Él me encaró, cosa difícil que suceda. No sé qué fantasía tendrán (por los hombres) porque somos minas normales, pero no cualquier hombre se anima”, concluyó.

Fruto de era relación de amor nació Malek, de quien la conductora aclarara en charla con Teleshow a fines del año pasado: “Me conmueve que sigue existiendo la solidaridad. Me conmueve la inocencia de los más chicos. Y hay otras cosas que me duelen, como que mucha gente se la pase laburando y que no le alcance para llegar a fin de mes. Argentina ya pasó por un montón de crisis tremendas, pero tengo un hijo que va a cumplir 16 años, entonces ahí es donde decís: ‘¿Y para él, qué?’. Yo tengo el cuero cada vez más grueso, pero él está lleno de ilusiones. Estoy educando a un chico que tiene un corazón de oro, y quiero que la Argentina salga de esta”.

Malek, el hijo de Karina Mazzocco y Omar El Bacha, tiene 16 años (IG Karinamazzocco)

Respecto de la crianza, reveló: “Me encuentro que soy un aparato, como eran mis padres cuando yo tenía 15. Cuando hay mucha gente de su edad alrededor trato de estar calladita, pero a veces se me suelta un poquito la cadena. Entonces, lo miro y él me acomoda. De eso se trata: nosotros los educamos a ellos y hay un momento en donde ellos también nos tienen que marcar un poquito cómo son las nuevas reglas”.

“Son pibes con otra dimensión, otra capacidad, otro chip. Entonces tienen otro nivel de respeto. Están en un mundo más equilibrado, más inclusivo, donde hay lugar para todos. Eso también me conmueve”, expresó sobe la forma de relacionarse con los jóvenes, aunque dejó en claro: “Lo del lenguaje inclusivo no me sale natural, pero soy una defensora de los derechos en general desde el siglo pasado, literal”.

Seguir leyendo: