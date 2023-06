Gran Hermano Chile tomó una polémica decisión con Mónica, la participante más longeva del mundo

La primera gala de Gran Hermano Chile ya trajo repercusiones

“A mí nadie me manda. Mi padre era el único que me mandaba y ya hace años que se murió. Así que si tu me dices que no, mala suerte, porque yo voy a ir igual, porque yo me mando sola, tu no me mandas”, confesó Mónica María Del Carmen Ramos Yañez, la participante más longeva en la historia mundial de Gran Hermano, al momento de la primera cena y comentarle a Jorge cómo había sido la última conversación con su marido antes del inicio del ciclo.

La casa donde Marcos Ginocchio se consagró ganador en marzo pasado volvió a abrir sus puertas para dar comienzo a una nueva edición del reality más famoso del mundo: 18 personas ingresaron para convivir y competir entre sí en la primera edición de Gran Hermano Chile.

El ciclo mantiene las mismas reglas que en otras ediciones internacionales pero ya desde el estreno batió un récord mundial, con la inclusión de Mónica, de 77 años. La mujer fue la octava jugadora en entrar a la casa y según confirmó a su ingreso, trabaja en ferias ambulantes y sorprendió por su estilo y vitalidad. Defendió su pelo color violeta y se rió de quienes la tildaron de “vieja ridícula” cuando cambió su color.

“Me siento bien, estoy conforme con lo que soy”, apuntó Ramos antes de ingresar a la casa. “Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad”, admitió.

Sin embargo, luego de esa primera noche se vivió una situación muy particular en la primera gala en vivo y se produjo al momento de que la conductora Diana Bolocco saludara a todos los hermanitos. “Veo que no me estaban esperando, llamen a todos sus compañeros”, afirmó quien comanda el ciclo al aparecer en la pantalla de la casa y notar que en el sillón había apenas cinco de los jugadores. “¿Cómo están? ¡Qué gusto de saludarlos! Yo sé que la señora Mónica está durmiendo, no la despierten, pero el resto venga para acá para saludarlos”, expresó.

“Me gustaría que vengan todos, menos Mónica que no la vayan a despertar”, aclaró nuevamente, mientras varios de los concursantes seguían sin aparecer en el living y otros se encontraban todavía en pijama. Así las cosas, la participante más longeva de la historia del ciclo se convirtió también en la que no fue parte de la primera gala, en una decisión por la que fue responsable la producción del ciclo, aunque hasta el momento no se aclararon los detalles del por qué.

Según destacaron desde el perfil oficial del ciclo, Mónica vive en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, es pensionada y comerciante de la feria. Tuvo una infancia feliz junto a sus padres. Desde pequeña trabajó ayudando a su madre, luego fue ascensorista y ahí conoció a su marido. Se casó y tuvo tres hijos. Hace años se dedica a vender todo tipo de artículos en las colas de las ferias libres. Le encanta bailar tango, aprendió con su papá y por mucho tiempo el nieto fue su compañero de baile. Participa en dos grupos de la tercera edad, uno llamado “unidos por el recuerdo” y en el otro, se juntan a tejer para niños con cáncer del Hospital Sótero del Río. Esos son los espacios en los que crea, ríe y es el “alma de la fiesta”.

Durante el debut del programa, dos participantes hicieron reír al público con su reacción al descubrir un bidet, elemento tradicional para asearse que está presente en los baños de Argentina, pero no en muchos otros países.

Las protagonistas de este raro momento televisivo fueron Jennifer Galvarini, de 48 años, enfermera de Chiloé y casada actualmente, y Alessia Traverso, de 21 años y residente en Concón. Las chicas inspeccionaron los espacios de la casa de GH y se llevaron una sorpresa al ver el bidet en el baño, que no es común en Chile.

“No conocía este minibaño, esta cosa. Estuve descubriendo qué es. Caché que es para lavarse el poto”, le contó Jennifer a Alessia, mientras le indicaba qué botón apretar para que salga el agua. Las participantes terminaron casi mojadas cuando el chorro cumplió con su tarea.

