Entre lágrimas, Georgina Barbarossa recordó el día en que Gerardo Rozín la ayudó a reconciliarse con su hermana

Georgina Barbarossa recordó una emotiva anécdota de Gerardo Rozín

Este domingo 18 de junio en La Peña de Morfi (Telefe) realizaron un homenaje a Gerardo Rozín en el día que el conductor y creador del programa hubiera cumplido 53 años. En esta oportunidad, Georgina Barbarossa aprovechó para recordar una emotiva anécdota con el periodista, a más de un año de su partida.

En el ciclo de entretenimientos pasaron un clip en el que repasaron diferentes momentos de Rozín. Luego, la conductora explicó que gracias a su intervención se reconcilió con su hermana Mercedes. “Yo estaba distanciada con mi hermana, que vive en Sevilla”, relató la actriz a sus compañeros.

Barbarossa no pudo evitar emocionarse al hablar de ese momento especial y al borde de las lágrimas señaló: “Pensaba que ya nada me iba a hacer llorar. Me mostró un saludo y me hizo amigar con mi hermana, que hacía como dos años que no nos hablábamos”.

De esta manera, hizo referencia a un episodio que ocurrió en 2013 en Gracias por venir, un ciclo que conducía Rozín por la pantalla de Telefe. Cuando la invitaron a Barbarossa, le pasaron un video grabado por su hermana Mercedes desde España en el que recordaba distintas etapas que compartieron a lo largo de su vida.

La actriz afirmó que tras ese saludo volvió a vincularse con su hermana. “Me sigue conmoviendo, es una cosa impresionante. Siempre estuve agradecida y le mandaba WhatsApp diciéndole que le agradecía. Uno con los hermanos discute y se pelea y era una pavada. Hacía dos años que no nos hablábamos. Lloré con ruido”. Por último, opinó que Gerardo había un excelente trabajo y señaló: “Era una cosa impresionante este hombre”.

Gerardo Rozín

Cabe recordar que el 11 de marzo de 2022 Gerardo Rozín falleció a los 51 años, luego de luchar contra una enfermedad que lo tuvo alejado de las cámaras por un tiempo. La pérdida del carismático conductor provocó un cimbronazo en el ambiente televisivo y fueron muchas las figuras que se mostraron conmovidas por la triste noticia.

A poco más de un año de ese momento, Carmela Bárbaro -expareja del conductor y madre de Elena, su hija más chica- fue entrevistada en Mañanísima por Carmen Barbieri. Con el recuerdo permanente del rosario, la periodista dio detalles de los momentos que vivieron juntos y de los diferentes proyectos televisivos que le quedaron por cumplir.

“Él no se quería morir, amaba la vida, organizó muchas cosas, pero nunca terminás de ordenar todo”, afirmó Bárbaro. “Él lo sabía, pero hay algo intrínseco que no lo abandonamos nunca. Esos momentos finales me dio muchos consejos, sobre mí, sobre los chicos”, continuó, cada vez más emocionada.

“Me dijo que estaba tranquilo con el legado que le había dejado a sus hijos, el amor por la música, haberles dejado un cuadro de fútbol como Rosario Central, cosas que a él le resultaban importantes”, prosiguió la periodista. “Que era un papá presente y que les había dejado valores. Me dijo que los iba a extrañar mucho, fue muy difícil”, añadió.

Tras ello, rememoró los últimos tiempos del conductor: “El cáncer inició en la cabeza. Tuvo un malestar, fue a la guardia porque quería mandar un mensaje de texto y no podía, por eso lo primero que pensé es que sería alguna cuestión neurológica”, afirmó la periodista. “Él estaba internado en Los Arcos y todavía estaban los protocolos de COVID, con lo cual no podían estar las visitas. Me llamó por teléfono un domingo y me contó; yo estaba en América y me fui caminando a verlo”.

Luego llegaría el momento de cómo enfrentar la situación: “Buscamos segundas opiniones, estaba la opción de operarse sabiendo que quizás no era la cura y lo hizo con mucho temor, tenía una flor de cicatriz, fue muy valiente y lo hizo”, continuó Carmela. Y volvió a los últimos días de su ex. “El trabajo lo revivía, del laburo seguía hablando siempre. Era muy buen consejero de mucha gente, sobre trabajos que ofrecer y que ofrecían. Murió en la casa y no fue consciente, no sufrió mucho”.

Seguir leyendo: