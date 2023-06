La China Suárez celebró el Día del Padre con imágenes inéditas de Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y su papá

La China Suárez publicó videos inéditos de Nicolás Cabré y Banjamín Vicuña con sus hijos

Con motivo del Día del Padre, la China Suárez hizo este domingo una publicación en su cuenta de Instagram en el que felicitó a los padres más especiales de su vida. En la primera imagen, la actriz y cantante eligió una fotografía retro en la que aparece de bebé con su padre. En la segunda foto aparece Agustín Suárez, su hermano que fue padre por primera vez hace algunos meses.

El protagonista de la tercera página del álbum es Nicolás Cabré, a quien mostró en un tierno momento cuando Rufina, la hija que tienen en común, era bebé. Para cerrar la galería, la China compartió otro video, pero en esta ocasión protagonizado por Benjamín Vicuña, padre de los dos hijos menores de la actriz. “Feliz día y gracias”, escribió para acompañar la tierna galería dedicada a los hombres que marcaron su historia.

Minutos después de su mensaje, Cabré decidió responderle al escribir: “Gracias a vos. ¡Sos lo más!”. De esta menara, queda demostrado una vez más la buena onda que existe entre ambos desde hace largo tiempo.

La China Suárez y su papá

Agustín Suárez, el hermano de la China Suárez

El ingreso de Nicolás Cabré al mundo de las redes sociales sirvió, entre otras cosas, para evidenciar la excelente relación que mantiene con Eugenia La China Suárez, la madre de su hija Rufina. El protagonista de Me duele una mujer y la actriz y cantante estuvieron juntos durante dos años y se separaron a fines del 2013. Sin embargo, siempre hicieron todo lo que estuvo a su alcance para lograr que la niña tuviera a ambos muy presentes en su crianza. Y, aunque cada uno rehizo su vida sentimental en varias oportunidades y ella tuvo dos hijos más, Magnolia y Amancio con Benjamín Vicuña, lograron mantener un vínculo más que cordial.

“Hasta el día de hoy que nos llevamos súper bien. Hace un rato estaba hablando con ella, porque nuestras conversaciones son por y para Rufi. Nunca discutimos”, señaló Nico en una entrevista sobre su actual relación con la actriz como padres separados. “En algunas cosas podemos no estar de acuerdo, porque por algo no separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad siempre lo fue es y será nuestra hija”, remarcó.

Nicolás había elogiado, además, la crianza que le habían dado sus padres y reveló que intenta transmitirle esos mismos valores a Rufina. “Mis viejos me enseñaron cómo es de verdad. Yo descubrí todo gracias a ellos”, explicó. Luego señaló que eran ellos quienes se encargaban de controlar el sueldo que ganaba hasta que un día lo llevaron a comprar su primer departamento. Incluso le daban el mismo dinero para gastos que a su hermano, para que nunca creyera que era mejor que los demás.

A lo largo de su carrera artística, el actor logró ganar mucha plata y pudo darse el lujo de comprarse un auto importado y tener su propio hogar. Más allá de tener una buena posición económica, no lograba sentirse feliz y pleno. Seguía sintiendo un vacío en su vida y no lograba entender el motivo de su tristeza. Pero esta situación cambió con la paternidad. “Rufina me enseño a sonreír. Sonrío y no es lo material, es ella que me dio un abrazo”, afirmó.

Seguir leyendo: