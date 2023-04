Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín y habló de su legado: “Que no abandonen Morfi”

Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín (Mañanísima. Ciudad Magazine)

El 11 de marzo de 2022 Gerardo Rozín falleció a los 51 años de edad luego de luchar contra una enfermedad que lo tuvo alejado de las cámaras por un tiempo. La pérdida del carismático conductor provocó un cimbronazo en el ambiente televisivo y fueron muchas las figuras que se mostraron conmovidas por la triste noticia. Además, el cimbronazo también se sintió en los proyectos que lo tenían como cabeza tanto en ese momento en el aire como los próximos a producirse.

A poco más de un año de ese momento, Carmela Bárbaro -expareja del conductor y madre de Elena, su hija más chica- fue entrevistada en Mañanísima por Carmen Barbieri. Con el recuerdo permanente del rosario, la periodista dio detalles de los momentos que vivieron juntos y de los diferentes proyectos televisivos que le quedaron por cumplir.

“Él no se quería morir, amaba la vida, organizó muchas cosas, pero nunca terminás de ordenar todo”, afirmó Bárbaro. “Él lo sabía, pero hay algo intrínseco que no lo abandonamos nunca. Esos momentos finales me dio muchos consejos, sobre mí, sobre los chicos”, continuó, cada vez más emocionada.

“Me dijo que estaba tranquilo con el legado que le había dejado a sus hijos, el amor por la música, haberles dejado un cuadro de fútbol como Rosario Central, cosas que a él le resultaban importantes”, prosiguió la periodista. “Que era un papá presente y que les había dejado valores. Me dijo que los iba a extrañar mucho, fue muy difícil”, añadió.

Tras ello, rememoró los últimos tiempos del conductor: “El cáncer inició en la cabeza. Tuvo un malestar, fue a la guardia porque quería mandar un mensaje de texto y no podía, por eso lo primero que pensé es que sería alguna cuestión neurológica”, afirmó la periodista. “Él estaba internado en Los Arcos y todavía estaban los protocolos de COVID, con lo cual no podían estar las visitas. Me llamó por teléfono un domingo y me contó; yo estaba en América y me fui caminando a verlo”.

Diez años atrás, en su programa de radio, el conductor habló de su "salud delicada"

Luego llegaría el momento de cómo enfrentar la situación: “Buscamos segundas opiniones, estaba la opción de operarse sabiendo que quizás no era la cura y lo hizo con mucho temor, tenía una flor de cicatriz, fue muy valiente y lo hizo”, continuó Carmela. Y volvió a los últimos días de su ex. “El trabajo lo revivía, del laburo seguía hablando siempre. Era muy buen consejero de mucha gente, sobre trabajos que ofrecer y que ofrecían. Murió en la casa y no fue consciente, no sufrió mucho”.

Aún en sus últimos días, Gerardo continuaba pensando en Morfi, su caballito de batalla de los domingos al mediodía. “Uno nunca quiere soltar. Él no quiso pensar en un sucesor, quería que siguiera el programa. Pensó hasta último momento una opción detrás de cámara, o desde su casa; buscar alguna manera de estar, porque además de conducirlo, lo producía y era un programa de mucha exigencia física, muy largo con él todo el tiempo en cámara”, explicó Carmela

Hacia el final de la entrevista, la periodista se refirió al legado del ciclo y su impronta familiar. “Yo sí quiero que continúe, pero no sé cuánto le importa a los chicos porque ellos no tienen vínculo con el programa, ellos hacen su vida. Mi hija ni lo miraba”, se sinceró. “A mí me gusta que continúe porque sé lo que significaba para él ese programa, por lo que a él le costó armarlo, lo que tuvo que pelear. Porque un programa musical es carísimo, armar esa estructura que él armaba era un esfuerzo enorme, y lograr el apoyo del canal y decir que traías a Gieco o a Serrat y que digan que eso no va”.

En el mismo sentido, enfatizó sus ganas de que continuara al aire: “Que no esté más me parece fuertísimo por él, y espero que siga saliendo el programa, que está con la gente que él quería muchísimo, con la gente que él formó. Si me preguntás mi opinión personal, el programa tiene que continuar”, sentenció Carmela, aunque evitó referirse a quién debería ser el reemplazo en el lugar de conductor: “Yo no soy quién para elegir un reemplazo, no tengo manera. En su momento él había querido que sea Migue Granados, pero él no podía porque tenía otros compromisos, pero no sé, que no lo abandonen. Jesica (Cirio) me encanta”, cerró.

