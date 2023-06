Qué fue de la vida de Jonathan Lipnicki, el niño de Stuart Little y Jerry Maguire que logró desafiar su destino

Jonathan Lipinicki y Tom Cruise en Jerry Maguire

Hay personajes, escenas, películas, fotografías que quedan guardados para siempre. Rostros que permanecen indemnes del paso del tiempo, suspendidos en algún lugar de la memoria, producto de la magia del cine y a salvo de cualquier modificación. Quizás sea un mecanismo de defensa, como si admitir su crecimiento fuera también una manera de asumir el implacable paso del tiempo.

Uno de esos casos es el de Jonathan Lipnicki, aún hoy recordado como el niño de Jerry Maguire (1996) y un poco más crecidito como el hijo la saga Stuart Little. Su debut fue en la comedia dramática protagonizada por Tom Cruise e inspirada en la historia real de un temerario agente deportivo. Por entonces tenía apenas cinco años y su aparición como el hijo de la madre soltera Renée Zellweger se robó buena parte de las miradas de una de las películas más destacadas del año, nominada a cinco premios Oscar. Y el propio Jonathan ganó el Young Awards reservado para los talentos menores de diez

Cerca del fin del milenio su nombre volvió a figurar alto en las marquesinas en la saga Stuart Little (1999), que se convirtió en uno de los grandes éxitos globales de Hollywood del cambio de milenio. Traducida en Latinoamérica como Stuart Little: Un ratón en la familia, la historia narra la vida de una familia conformada por Eleanor (Geena Davies), Frederick (Hugh Laurie) y George (Lipnicki) que deciden adoptar un nuevo niño. Cuando los Little llegan al orfanato conocen a Stuart, un ratón blanco que los conquistó por su bondad y su carisma, y aunque debieron superar los prejuicios lógicos del caso, lograron formar el vínculo que tanto deseaban.

La película cobró tanto éxito que tuvo su segunda edición titulada como Stuart Little: aventura en el bosque. Gracias a su personaje, George, Jonathan conquistó el corazón de público de todas las edades y de todas partes del mundo. Y casi de inmediato, el ostracismo, solo atenuado por pequeños papeles que pasaron desapercibidos.

La participación de Jonathan Lipnicki en Stuart Little

Porque como ocurre a veces con aquellos que consiguen la fama y el éxito desde pequeños, el actor se alejó de la pantalla. Fue en diálogo con el portal Slash Flim, donde explicó las razones. “Me tomé un tiempo libre en el sentido de que no era la única prioridad que tenía y soy honesto, fue porque no era un buen actor”, reconoció el joven nacido el 22 de octubre de 1990 en California.

En 2017, cuando el actor tenía 26 años, dio otra nota sobre su larga batalla contra la depresión, que se inició cuando la popularidad le llegó a muy temprana edad. “He estado en tratamiento durante mucho tiempo porque tuve un problema muy serio de ansiedad y depresión”, declaró Lipnicki en una entrevista a TooFab. Y fue más allá al revelar haber padecido el bullying. : “Sentí que no sabía cómo iba a terminar mi vida. Me hicieron sentir una basura todos los días de la escuela hasta el punto que tenía ataque de pánico cada noche, porque me preguntaba cómo iba a pasar el día. Fue humillante”.

Jonathan Lipnicki con Renée Zellweger, su madre en la ficción en Jerry Maguire

A pesar de eso, él tiene algunos buenos recuerdos de su pasado en Hollywood, como por ejemplo de la gente con la que trabajó. Quizás el tiempo haya hecho su trabajo inexorable y hace unos años, le grabó un video a Tom Cruise, uno de sus papás en la ficción. “Estoy acá para agradecerte”, dijo Jonathan frente a la cámara y con ironía agregó: “Por caer borracho en el sofá de mi mamá con una crisis nerviosa, insultando innecesariamente cuando yo quería ir al zoológico”

Jonathan Lipnicki tiene 32 años, continúa su carrera como actor y colabora con diferentes fundaciones (Instagram)

¿Y cómo pasa sus días hoy? Jonathan tiene 32 años y regresó a la actuación ya que formará parte de la película de terror Camp Please Lake aunque esto no es a lo único que se dedica. Siguiendo con el mundo del arte y la comunicación, el reconocido actor norteamericano tiene un podcast de entrevistas llamado Comeback kids , una manera de reflexionar sobre su propia experiencia y, por qué no, de exorcizar los fantasmas del pasado.

Allí, junto a la modelo Barbie Blanck, hablan de diferentes aristas de la vida con el enfoque puesto en la búsqueda del éxito, algo que él debió hacer tras el impensado salto a la fama que tuvo desde tan chico y por las veces que se preguntó qué hacer con su futuro. Y para lo que parece haber encontrado respuesta apoyado en su faceta solidaria. El actor apoya a diferentes fundaciones, entre las que se encuentra Komen, la cual se dedica a la investigación de cáncer de mama. Una suma de actividades que lo muestran en plenitud, lejos del destino trágico que padecieron algunos colegas que se hicieron grandes demasiado pronto. Y, quién sabe, esperando que un nuevo éxito en la pantalla grande golpee a su puerta.

