El Tirri reveló su récord sexual con Mimi en una noche: “Fueron 17 veces”

El Tirri reveló el número récord que tuvo relaciones sexuales con Mimi en una noche: "Fueron 17" (Video: Fer al Dente, América)

Luciano El Tirri Giugno es uno de los personajes más queridos del ambiente artístico. Conocido popularmente por ser el primo de Marcelo Tinelli, el productor fue uno de los fundadores de Los Fabulosos Cadillacs y tiene un extenso pasado musical en el país y en el exterior. Invitado a Noche al Dente, el ciclo de Fernando Dente por América, hizo un repaso de su vida, de sus anécdotas más divertidas y de su relación de pareja a la distancia con Mimi Alvarado.

Apenas ingresó al estudio, el conductor lo presentó como “el primo más famoso de la televisión”. Entre risas, El Tirri contó que el próximo 7 de julio se va a cumplir un año desde que empezó a vivir en la casa de Marcelo. “Quiero hacer un festejo porque nunca pensé que íbamos a durar tanto tiempo juntos. Primero pensé en alquilarme algo, pero él me dijo ‘te venís a vivir a casa’. Cada uno con sus cosas, no puedo creer que vamos a cumplir un año. Para mí nos estamos llevando mejor ahora que al principio. Yo ya sé cuándo hablarle y cuándo no”, destacó el músico.

Más adelante, Luciano destacó la admiración que tiene hacia el conductor del Bailando. “Yo no podría darle consejos. Una vez, apenas había dejado Los Cadillacs, me fui a vivir a Estados Unidos y vino Marcelo a visitarme y me contó que estaban por lanzar un canal nuevo, que era Telefe. ¿Qué le dije yo? Que no iba a funcionar un canal con ese nombre. Imaginate que no puedo darle consejos a nadie”, relató entre risas.

Luego, continuó contando cómo fue su comienzo en la música. “A los 16 años fundé Los Cadillacs y quería dejar el colegio, esto que cuento no es un buen ejemplo para los pibes. Nosotros empezamos de abajo, pintando graffittis en zona norte. Fue todo muy a pulmón. Marcelo nos iba a ver siempre, y él nos llevó por primera vez a Badía y Compañía. Yo lo volví loco, literal, en ese momento era la gran consagración y nosotros no teníamos ni siquiera un disco”, relató.

En cuanto a su vida familiar, El Tirri destacó en especial a su papá. “Mis primeros años viví en Bolívar, en la misma casa de Marcelo, pero a mis 4 años nos fuimos a Mar del Plata. Yo tenía una familia muy nómade, mi papá era como el de la película El gran pez, siempre atrás de un sueño. Eso es una cosa que valoro mucho de mi viejo, incluso en momentos complicados siempre conservaba la esperanza. En casa siempre hubo un lindo clima, siempre buen humor, las sábanas limpias. Eso hizo que seamos una familia muy unida al día de hoy”, describió sobre su infancia.

Después, se refirió a su relación de pareja con Mimi, quien actualmente vive en su país de origen, República Dominicana y mantiene con el músico una relación a distancia. Fer Dente quiso saber si era verdad el número récord de relaciones sexuales que había trascendido que tuvieron juntos. “Sí, fueron 17 en una noche muy random, muy mágica, que empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 10 de la mañana del otro día. Me da vergüenza hablar de esto, pero fue una sola vez”, admitió. Y enseguida continuó más serio: “Mimi está ahora en Santo Domingo y nos está mirando. Para mí el tema Extraño, de Miranda, tiene una connotación muy especial, porque en un momento difícil mío, Mimi me mandó esta canción, yo escucho la letra y es ella. Se sufre mucho estar lejos”.

Visiblemente emocionado, el primo de Tinelli destacó que hace 16 años que están juntos. “Convivimos casi 11 años y la ultima etapa, antes de la pandemia, me fui a hacer la residencia a Estados Unidos y dejamos de vivir juntos. Yo me lo tomo con humor cuando me preguntan si seguimos en pareja. Es una locura que no estemos juntos, le digo y ella me dice que hay gente que esta diez años juntos y ni siquiera se toca. Por suerte se viene el reencuentro este año acá en Buenos Aires”, confesó.

Marcelo Tinelli y Luciano El Tirri (Enjoy)

En cuanto a su lucha contra el alcohol, el Tirri fue contundente. “Hace casi 12 años que no tomo alcohol. Un día fuimos con Charly y con Fito a Colombia y no me acuerdo nada. Arranqué a tomar vodka un viernes y me desperté un domingo sin recordar nada. Y ahí se me despertó como un click, hice una promesa para llegar vivo a Buenos Aires y cuando volví no tomé nunca más. Tuve ayuda de toda la familia alrededor. Creo que soy más divertido sin tomar. Cuando decidí dejar el alcohol, mi vida cambió”, reveló.

“Estoy a punto de llorar”, reveló el productor después de tantas confesiones. Pero concluyó describiendo cómo es estar cerca de Marcelo. “Para mí él era mi protector, me lleva 5 o 6 años y lo veía como a mi primo grande cuando yo vivía en Mar del Plata. Ahora, cuando estamos juntos toda la familia nos reímos de la nada, de la simpleza de estar juntos y terminamos llorando de risa, hasta me olvido de lo que digo ahí. Yo espero que esto no se corte nunca. Parezco como un gran bufón y nos divertimos mucho”, se sinceró.

