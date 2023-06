Furor de la vuelta de Tan Biónica a los escenarios: ¿Qué significa el 4 de noviembre?

Tan Biónica: La melodía de Dios

“Con vos es 4 de noviembre cada media hora / atrasaré las horas, horas, horas”, entona Chano Moreno Charpentier en el estribillo “La Melodía de Dios”, canción número 2 de Destinología, el tercer álbum de Tan Biónica que vio la luz en mayo de 2013. Desde ese momento hasta la fecha, cada 4 de noviembre es muy especial para el Piberío Biónico, tanto que se convirtió informalmente en su “día mundial” y siempre están a la expectativa de que algo mágico ocurrirá durante esa jornada.

Y este año la expectativa para el 4N es alta, ya que ese día la banda que completan Bambi Moreno Charpentier, Diega Lichtenstein y Seby Seoane dará la tercera función de su regreso: con entradas agotadas en tiempo récord, se presentarán 28 y 29 de octubre en Vélez Sarsfield y 4 y 5 de noviembre en el estadio Único de La Plata. Así, unas 200 mil personas los verán volver después de siete años sin tocar juntos.

Pero, ¿qué pasó un 4 de noviembre? ¿Por qué esa fecha, en esa canción? Chano, en calidad de compositor de la canción, habló en distintas ocasiones al respecto aunque no queriendo deschavar del todo el significado verdadero. En un tono más escurridizo que preciso, aludió que la canción habla de dos duelos que vivió en simultáneo: el avance implacable de una enfermedad terminal que padeció su padre y la separación de Vicky, una relación que lo marcó a fuego.

Chano Moreno Charpentier compuso "La melodía de Dios" para Destinología, tercer álbum de estudio de Tan Biónica

“Después de que vuelvo del oncólogo que atendía a mi papá, mi abuela me pregunta: ‘¿Qué puedo hacer?’. En ese momento yo estaba atravesando dos duelos mientras me estaba empezando a ir bien en mi carrera: me estaba separando de Vicky y se estaba muriendo mi papá. Cuando mi abuela me preguntó qué podía hacer, le dije: ‘Atrasar el tiempo’ o ‘hacer que el tiempo no pase’. No le pude decir que no había solución y tampoco le podía mentir que estaba perdiendo a su hijo”, comenzó contándole Chano a Ari Paluch en una entrevista de 2016.

“Es una mezcla de la ausencia de ella, que ella pintaba con acuarelas, y de lo que le estaba pasando a mi viejo”, resumió el cantante y letrista sobre el espíritu de la canción. En aquella oportunidad, Chano también contó que su papá llegó a escuchar el tema antes de que saliera a la luz y que “se dio cuenta” de lo que se trataba la letra.

“El 4 de noviembre no pasó nada”, aseguró Moreno Charpentier sobre la tan mentada fecha. “Lo que yo quería hacer es una metáfora con la película El día de la Marmota, que se repetía la vida. En vez de decir ‘sos insoportable’ o algo así, se me ocurrió expresar así que siento que todos los días me despierto en el mismo día, en la misma rutina, es siempre 4 de noviembre”, explicó.

Chano y Bambi Moreno Charpentier en el Lollapalooza Argentina 2023, festival en el que se pudo ver un adelanto de lo que será la vuelta de Tan Biónica a los escenarios

“No soy creyente pero me bajó esta melodía y no la podía tocar”, explicó Chano con respecto al título y haciendo alusión a la música que lleva el estribillo. “Yo no la podía tocar en el piano y dije: ‘Bueno, es la melodía de Dios’”, le contó a Paluch en esa misma oportunidad.

Sin embargo, en 2013 y a poco de haber editado el álbum, el autor le dio una explicación más elaborada del título de la canción a La Voz del Interior. “Tiene ese nombre porque está asociado a Dios y sus dones y a sus sentencias. El destino es como un cuento que uno puede ir escribiendo a su gusto, y de cómo los resultados responderán a la medida del esfuerzo y, en algunos casos, afectados por los azares. ‘La melodía de Dios’ cuenta la historia de un ocaso inevitable, de un crepúsculo obligatorio de varias cosas, como puede ser el final de una historia de amor, o una vida de alguien que se termina. Son sentencias inapelables y es ahí en donde uno no tiene otra cosa que resignarse a la irremediable voluntad de algo superior”, dijo.

La canción, una de las favoritas del Piberío Biónico, ya sonó en lo que fue la preview de la vuelta de Tan Biónica a los escenarios, durante el set de Chano en el último Lollapalooza Argentina. Y seguramente integre la lista de temas de las cuatro funciones que el grupo y su gente tienen por delante para reencontrarse a lo grande.

Seguir leyendo: