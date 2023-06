Los desamores de Natalie Portman: de su viaje a Argentina por una infidelidad a su actual crisis de pareja

Natalie Portman -en su documento Neta-Lee Hershlag, y Portman de elección por el apellido de soltera de su abuela paterna- nació el 9 de junio de 1981 en Jerusalén, Israel, pero fue nómada durante toda su infancia (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

“Las mujeres inteligentes aman a los hombres inteligentes más de lo que los hombres inteligentes aman a las mujeres inteligentes”, declaró alguna vez en una entrevista Natalie Portman. Posiblemente hoy en su cumpleaños número 42, una de las actrices más destacadas de Hollywood que se acaba de enterar de la infidelidad de su marido, esté revisando su pensamiento o, al menos, reflexionando sobre sus elecciones pasadas y futuras.

Hija única for export

Natalie Portman -en su documento Neta-Lee Hershlag, y Portman de elección por el apellido de soltera de su abuela paterna- nació el 9 de junio de 1981 en Jerusalén, Israel, pero fue nómada durante toda su infancia. Es la única hija de Avner Hershlag, un médico nacido en Israel, y Shelley Stevens, una artista nacida en Cincinnati, Ohio; ambos de ascendencia judía Ashkenazi.

Te puede interesar: Natalie Portman habló sobre la “complicada relación” con “El perfecto asesino”, su debut en el cine

“Mi abuelo era un judío polaco y socialista, y de joven ayudó a organizar campamentos especiales para enseñar agricultura a todos los jóvenes que se mudaban a Israel, donde en 1930 crearon el primer kibbutz”, contó Portman a Interview Magazine, y siguió: “Nací en Israel, en Jerusalén, y a los tres años nos mudamos a Washington. A los siete, nos mudamos a Connecticut, y luego, a los nueve a Nueva York donde vivimos desde entonces”. Según cuenta, Portman tuvo una infancia feliz, pero había algo que sentía que le faltaba: hermanos. “Soy hija única. Lo cual es un poco malo porque tener un hermano o hermana es como otra forma de amistad. Y eso es algo que me perdí”, explicó. Pero agregó que el lado positivo fue que tuvo mucha atención de su madre siempre, quien la ayudó a convertirse en la persona que es hoy. “Me han dejado bastante claro que creen que puedo ser genial. Si mis padres hubieran esperado menos de mí, no sería la persona que soy ahora. Y estoy muy feliz conmigo misma”, dijo a Cosmopolitan de Alemania.

A diferencia de muchos actores infantiles, la decisión de convertirse en actriz no le fue impuesta. Fue descubierta por un agente del departamento de marketing de Revlon en una pizzería a los 11 años, y desde ese momento ya supo cuál era su vocación, como recordó con Variety, “Fue entonces que empecé. Siento que hay algo en esa época en la que tienes un instinto sobre lo que realmente quieres hacer. No sé de dónde vino; nadie en mi familia es artista. Vengo de una familia muy académica, donde lo único aceptable era ser muy culto y educado, y buscar ser profesor, médico o abogado”. Y de hecho, incluso luego de que Portman alcanzara un éxito notable, su padre le sugirió que hiciera un posgrado.

Una carrera de actuación en Hollywood no requiere precisamente de un título universitario, ni de ninguna educación formal. Pero eso no le impidió a Natalie seguir una enseñanza de primera clase

Te puede interesar: A solas con Natalie Portman por el estreno de “Thor: amor y trueno”

Graduada de Harvard

Una carrera de actuación en Hollywood no requiere precisamente de un título universitario, ni de ninguna educación formal. Pero eso no le impidió a Natalie seguir una enseñanza de primera clase, como expresó a The New York Post, “También siento que soy un modelo a seguir positivo al no poner mi educación en espera. Voy a ir a la universidad. No me importa si arruina mi carrera. Prefiero ser inteligente que una estrella de cine”.

Portman fue a nada menos que a la Universidad de Harvard de 1999 a 2003, donde se matriculó con su nombre de nacimiento para mantener el anonimato pero sus profesores notaron que era una estudiante excepcional: se graduó con honores en psicología. En su tiempo en Harvard, la actriz estudió junto a muchas otras personalidades influyentes. En el 2002 dijo a Rolling Stone, “Mis compañeros aquí son muy exitosos. Lo que yo logré es sólo un tipo diferente de éxito, y ellos no lo ven necesariamente por encima de los suyos”. Tuvo que ser cuidadosa en caso de que algunas personas quisieran ser sus amigos por razones equivocadas. “Pero también hay mucha gente ambiciosa que quiere competir. Hay que tener cuidado con eso”, aportó a la revista la actriz, y continuó, “Creo que, especialmente en esos primeros años de universidad, mi cuerpo comenzó a cambiar mucho. Me aumentaron las caderas. Tu metabolismo cambia; no estás haciendo tanto ejercicio. Corrí atletismo durante un par de años en la escuela secundaria y también bailaba. Siempre estaba haciendo algo, pero en Harvard, realmente no te unes al equipo a menos que seas una estrella”.

No sólo es la primera alumna de Harvard que recibió un Premio de la Academia a la mejor actriz, sino que luego completó cursos de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Según Insider, fue publicada dos veces en revistas científicas, y ya de chiquita sobresalía por su inteligencia al ser votada como “con más probabilidades de ser concursante de Jeopardy!” -un programa de televisión estadounidense al estilo de Los 8 escalones del millón (Canal 13)- en el anuario de su escuela secundaria.

Gael García Bernal y otras relaciones fallidas

Aunque Natalie mantuvo su vida amorosa bastante secreta antes de casarse, sus amores pasados incluyen a Jake Gyllenhaal, el diseñador de moda Nathan Bogle, el músico Devendra Banhart y el mexicano Gael García Bernal.

Pero el romance más escandaloso de Natalie, al menos en tierras latinas, es el que compartió con Gael García Bernal, el cual terminó por una supuesta infidelidad de parte del mexicano

Portman y Gyllenhaal salieron en 2006, y años más tarde el actor se burló de su tiempo con la actriz mientras le entregaba el premio Desert Palm Achievement Award por su papel en El cisne negro (2010); “Se vuelve difícil cuando sales a cenar con ella”, admitió Gyllenhaal, refiriéndose a la dieta vegana de su ex.

La protagonista de Closer (2004) comenzó a salir con Banhart en 2008, cuando protagonizó su video musical “Carmensita”. En noviembre de 2009, un año después de que la pareja se separara, el músico de Golden Girls le dijo a Vulture que todavía estaba en “muy buenos términos” con Portman. “Ella es una de mis mejores amigas. La amo muchísimo. Súper mucho”, dijo en ese momento.

Si bien Natalie rara vez habló sobre sus relaciones pasadas, en 2019 salió a aclarar las afirmaciones que el cantante y compositor de música electrónica Moby escribió en sus memorias, Then It Fell Apart, sobre que habían salido cuando él tenía 33 años y ella 20. Portman aclaró que en realidad tenía 18 años, y le dijo a Harper’s Bazaar que “estaba sorprendida de escuchar que él caracterizó el muy poco tiempo que lo conocí como ‘saliendo’ porque mi recuerdo es un hombre mucho mayor siendo espeluznante conmigo cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria. Yo era una adolescente; acababa de cumplir 18″. Moby, por su parte, respondió a las afirmaciones de la actriz de Thor (2022) a través de su Instagram, insistiendo en que sí habían salido. “Respeto completamente el posible arrepentimiento de Natalie por salir conmigo (para ser justos, probablemente yo también me arrepienta de haber salido conmigo). Pero no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica”, afirmó a través de la red social. Aunque finalmente el cantante se tuvo que disculpar públicamente y, debido al revuelo en su contra, canceló la gira del libro, diciendo, “Me voy a retirar por un tiempo”.

Pero el romance más escandaloso de Natalie, al menos en tierras latinas, es el que compartió con Gael García Bernal, el cual terminó por una supuesta infidelidad de parte del mexicano. En 2006 Portman viajó a la Argentina en busca de su novio, aunque no fue a una visita amistosa: fue a confrontarlo sobre los rumores de un posible engaño que llegaba sus oídos.

A diferencia de muchos actores infantiles, la decisión de convertirse en actriz no le fue impuesta. Fue descubierta por un agente del departamento de marketing de Revlon en una pizzería a los 11 años (Columbia Pictures)

La pareja ya llevaba tres años junta, cuando los rumores de que Gael le sería infiel a Natalie con Dolores Fonzi escaló a niveles inimaginables que terminaron con las dos actrices enfrentándose en una supuesta pelea donde hubo golpes, discusiones y reproches. Sin embargo, un par de días después García Bernal y Portman viajaron al sur de Argentina, descansaron y se reconciliaron. Tiempo después anunciaron su separación y, finalmente, Gael confirmó su romance con Dolores Fonzi, con quien tuvo dos hijos.

Recién el año pasado Fonzi se animó a hablar en el programa Los Mammones sobre lo sucedido, calificándolo de “horrible”. “La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es Star Wars”, expresó la argentina. “Quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada. Fue más escandaloso todo lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad. Todo muy sacado de [contexto] Todo muy arriba. Nos perseguían autos, tres autos sin luces. Yo tenía miedo de que me raptaran, era el momento de los secuestros exprés. Salía de terapia y estaban tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible. Fue horrible de verdad… fue intenso”.

Un Oscar y un amor

Por su actuación en El cisne negro (2010) Natalie ganó la estatuilla dorada a mejor actriz. Pero no sólo un Oscar es lo que se llevó del film; también conoció al amor de su vida: Benjamin Millepied.

Apenas habían empezado a grabar la película cuando un desconocido cruzó por el set de filmación, llamando la atención de la actriz. A pesar del talento y experiencia de Portman bailando -estudió ballet y danza moderna a los 4 años en el Teatro Americano en Nueva York-, nació la necesidad de un coreógrafo profesional para montar los números musicales y afinar los detalles. Aquel extraño que se había cruzado, se volvió su profesor de ballet, teniendo que pasar horas ensayando juntos donde la química se fue haciendo innegable. “Me enfoco en su coordinación y después, sabes, descubrir que Natalie muy rápido tuvo la habilidad de enseñarle a su cuerpo cómo alcanzar las posiciones, con su cabeza y sus ojos, y darle la calidad correcta”, expresó maravillado Benjamin Millepied sobre quien hoy es su esposa.

“Fue definitivamente emocionante y divertido; fue hermoso pero no sé si instantáneo, como que realmente tuve que conocerlo y luego fue como que él parecía ser la persona correcta”, reveló ella a Siriusxm. El romance no tardó en darse entre Natalie y Benjamin que despertaron la curiosidad de la prensa hollywoodense, convirtiéndose en una de las parejas más encantadoras. El trabajo los unió, y la atracción y constante apoyo que hubo entre ellos en sus proyectos, hizo de esta relación un ejemplo, “tienen un amor infinito de dos almas que se complementan a la perfección”, publicaban los portales. “Fue genial, quiero decir, conocí a mi esposo en ella [El cisne negro], entonces estaba como en el país de los sueños, fue hermoso, pareció muy entretenido todo el tiempo”, confesó la ganadora del Oscar.

Por su actuación en El cisne negro (2010) Natalie ganó la estatuilla dorada a mejor actriz. Pero no sólo un Oscar es lo que se llevó del film; también conoció al amor de su vida: Benjamin Millepied

Poco después de confirmar su noviazgo en 2010, la pasión creció y un año más tarde se confirmó que los artistas esperaban a su primer hijo, Aleph. Luego del nacimiento de su primogénito decidieron formalizar su amor, casándose en California en una pequeña ceremonia judía, por la religión de Natalie. Y en un acto de amor, más tarde, Benjamin se convirtió al judaísmo, para compartir las raíces de su pareja. Según el Daily Mail, el coreógrafo admitió en el periódico Yaedioth Aharonot que estaba en el proceso y que “era muy importante para él”. Ambos hicieron sacrificios para poder mantener a su familia unida; Portman dejó todo para acompañar a su esposo en Francia, tras recibir una oferta como director de ballet de la Opera de París. Es una “Natalie tuvo un año increíble con todo el trabajo que está haciendo y dedicación, mejorando el mundo. Y yo también estoy haciendo mi pequeño intento por hacer las cosas bien, mejor aquí, en esta comunidad para el arte. Creo que es maravilloso tener a mi esposa apoyando mi tesoro”, dijo en una gala Millepied, hablando de la generosidad que se tienen para seguir la vocación del otro.

Sin embargo, poco tiempo después regresaron a Estados Unidos, asentándose en su mansión en California, donde años más tarde recibieron la llegada de su segunda hija, Amalia, en 2016.

¿Se acabó el amor?

“Diez años hoy @benjaminmillepied, y sigue mejorando…”, posteó efusivamente la actriz a través de Instagram mientras celebraba la década de amor de la pareja, en agosto de 2022. Amigos famosos, desde Kerry Washington hasta Alexis Ohanian, desearon a la pareja lo mejor en su gran día en los comentarios, según US Magazine. Pero hoy, después de su flechazo y toda una familia conformada, la pareja no parece estar viviendo el mismo idilio de amor. La actriz de El perfecto asesino (1994) se sintió “humillada” por las acusaciones de que Millepied la engañó con una mujer más joven, revela una fuente en exclusiva en la nueva edición de US Weekly. “Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significa nada para él”, afirmó una fuente al medio, y agregó que Portman está “dispuesta a ver si es capaz de reconstruir su confianza” en su esposo para asegurarse de que sus hijos no “crezcan en un hogar roto”.

Sin embargo, una segunda fuente alegó que no está claro si los dos podrán reparar su relación luego de las acusaciones. Al señalar que Millepied “lamenta” sus acciones, la fuente dijo, “En este momento, están hablando y trabajando juntos en ello por el bien de sus hijos”. Natalie Portman intenta mantenerse positiva después del desliz de esposo.

Cuando todavía todo el tema de la infidelidad no había salido a la luz, Millepied habló sobre su relación laboral con su esposa. “Bueno, [Natalie y yo] compartimos en qué estamos trabajando, pero somos como dos artistas con diferentes ambiciones e intereses”, dijo en exclusiva a US Magazine en abril. “Pero, por supuesto, compartimos lo que está pasando y le estoy enviando un nuevo guión que terminé”.

Natalie, su esposo y sus dos hijos caminan por las calles de Nueva York

Millepied llamó anteriormente a la actriz de Jackie (2016) como “una inspiración”, tanto en la pantalla grande como en casa. “Sabes, ella ha estado tan motivada en este último año para hacer del mundo un lugar mejor”, dijo a US Magazine en 2018, refiriéndose al activismo de Portman durante los movimientos #MeToo y Time’s Up. “Creo que es inspirador”.

Natalie es considerada uno de los principales rostros de la lucha feminista en Hollywood. Fundó junto a Eva Longoria y Serena Williams un club de fútbol femenino con sede en la ciudad de Los Ángeles; con este movimiento buscan una mayor visualización de la labor de las mujeres en la sociedad. Lo hizo casi siempre desde su terreno en el cine. “Entonces, hay tantos cambios increíbles que se han producido con bastante rapidez. Pero también hay mucho por hacer, porque es un problema sistémico que está incrustado en nuestra cultura, e incluso en la psique de todos, hombres y mujeres por igual”, esbozó Portman con respecto a su lucha a The Guardian.

Además, es una fiel defensora de los animales. Vegetariana estricta desde que tenía 8 años y vegana intermitente desde el 2009. Produjo y narró el documental Comiendo animales (2017), basado en el libro de Jonathan Safran Foer, con la esperanza de arrojar luz sobre la crueldad que sufren los animales y cómo prevenirla.

“La nueva Audrey Hepburn”, según David Letterman, habla seis idiomas: inglés, francés, japonés, alemán, árabe y, su lengua madre, hebreo. Pero a la hora de hablar de sí misma conserva su bajo perfil y, cuando le preguntan cómo le gustaría ser recordada, Natalie responde, “No me gusta esa pregunta. Esa pregunta solo proporciona ironía si mueres prematuramente”.

Seguir leyendo: