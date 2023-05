Al borde de las lágrimas, Paula Chaves habló a fondo de la pelea con Zaira Nara: “Me angustia la situación”

Paula Chaves se emocionó cuando le preguntaron sobre su relación con Zaira Nara (Video: LAM)

Paula Chaves está por regresar a la pantalla chica de El Trece con la edición Pasaplatos Famosos. En una entrevista con LAM (América) habló de este buen momento laboral, pero se entristeció cuando le consultaron sobre el distanciamiento de Zaira Nara. Ellas fueron amigas durante años hasta que comenzaron los roces cuando la modelo comenzó a salir con Facundo Pieres, el ex de la conductora.

“A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación”, reveló la esposa de Pedro Alfonso, muy emocionada. “No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta. Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, agregó.

Además, la conductora recordó que tenían un vínculo tan fuerte que la eligió como madrina de su hija Filipa. “No pasó nada específico como para ponerle un título y decir ‘pasó esto y por eso nos distanciamos’. Fue una sumatoria de cosas”, explicó sobre las idas y vueltas en la relación desde hace un tiempo.

Zaira Nara y Paula Chaves

Respecto a la posibilidad de una reconciliación, Paula contestó: “No sabría decírtelo. Yo soy muy sincera con las cosas que me pasan y no me interesa tampoco decir ‘está todo bien, no pasa nada’ y sonreír, porque soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o me duele. La verdad es que no sé qué va a pasar”.

Por último, manifestó: “Nos conocemos desde hace un montón de tiempo, pero así como se rompen las relaciones, o tienen impasses o tiempos, creo que en la amistad, es lo mismo, es la vida. Veremos, no puedo decirte que esto es determinante o que no lo es. No sé, es raro...”. Luego, agregó: “Lo único que tengo para decir es que para mí, es una situación dolorosa. Que me hizo mal y que siento que no es lindo. Estamos distanciadas desde el año pasado”.

Por otra parte, en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), Zaira reconoció que la relación con Paula no estaba para nada bien. Todo comenzó cuando el periodista consultó: “Con Paula Chaves no están bien las cosas”, a lo que la morocha con cierta picardía retrucó: “¿Eso es una pregunta o una afirmación?”.

“Uy, me mataste. Es cierto. ¿Cómo están las cosas con Paula Chaves?”, consultó nuevamente el notero. Con seriedad y sin querer decir ninguna palabra demás, la menor de las Nara se limitó a responder: “Están como tienen que estar”.

Cabe recordar que Zaira Nara y Paula Chaves desarrollaron una relación de amigas durante varios años a partir de conocerse en el mundo del modelaje, que se intensificó cuando la esposa de Pedro Alfonso apareció en Bailando. Luego, ambas se lucieron como conductoras: Zaira en La cocina del Show con Mariano Iudica, y luego, Paula en Este es el show con José María Listorti. Esa amistad se amplió a más chicas de la farándula, entre ellas Mery del Cerro, la China Suárez y Gimena Accardi.

El grupo de amigas se fue disolviendo con el paso del tiempo y culpa de algunos sucesos. El primero fue la pelea entre Accardi y Suárez, a causa de que la China no estuvo cerca ante el fallecimiento de Santiago Vázquez, hermano de Nico -pareja de Gimena-. Luego, llegó el enojo de Zaira y Paula con la China por haberse metido con el esposo de Wanda, Mauro Icardi, en todo el escándalo que fue el Wandagate en 2021. La situación empeoró con la relación amorosa entre Zaira y Polito Pieres, que finalmente no funcionó.

