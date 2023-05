Los looks de los famosos en el estreno de Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi

Dolores Fonzi (RS Fotos)

Con un destacado recorrido como actriz, Dolores Fonzi se animó a más y debutó como directora de un filme. Se trata de Blondi, su ópera prima, es una historia pequeña, una comedia pero que narra fuertes vínculos familiares a pesar de las circunstancias en que esas relaciones fueron desarrollándose. Ella además de dirigir es protagonista de la película, hace de madre (soltera o abandonada, no está precisado) de un adolescente (Toto Rovito, rostro ahora conocido por su participación en Argentina, 1985) con quien comparte buena parte de su vida, en una relación de compañerismo y complicidad que excede al vínculo filial. Hay, claro, más familia. Una hermana (Carla Peterson) que vive diametralmente distinto junto a su esposo (Leonardo Sbaraglia) e hijos, y una madre que aparece en el momento justo (también cómplice, soberbia Rita Cortese). Es una fotografía de un momento de vida que transcurre, no sin sobresaltos, pero claramente sin sufrimiento.

La avant premiere de la película tuvo lugar en el Multiplex Belgrano. Además de los protagonistas de la historia, asistieron varios famosos que fueron a acompañar una nueva producción nacional. Ricardo Darín, y su esposa Florencia Bas, Carla Peterson y su marido, Martín Lousteau, Jimena Barón, Benjamín Vicuña, Peter Lanzani, Nancy Dupláa y Cande Vetrano, entre otros, quienes desfilaron por la alfombra con looks espectaculares, algunos más casuales y otros bien elegantes para la ocasión.

La protagonista de la noche, Dolores Fonzi, se llevó todas las miradas por su outfit: era un traje de paillettes con sastrería de calidad. Súper elegante y bien en tendencia. El pantalón estaba bordado de lentejuelas negras haciendo juego con el blazer.

En diálogo con Infobae Cultura la actriz contó una anécdota que vivió durante el estreno de su película en el Bafici: “Una madre vino y me dijo ‘A mí me toca mucho esta historia, tuve muy joven a mi hija y ahora rearmé mi familia, tengo otros hijos... Pero lo más lindo de la película es cómo te hace ver que podés ser feliz con lo que tenés’”.

“No hay un elogio de la soledad ni del abandono, no decís ´pobre mujer’... No es una película de gente que tiene problemas. Es gente feliz. Ella tiene un hijo que es su mejor plan, sale con él a escuchar música, come, se divierte, fuma porros. Es su mundo ideal”, define la actriz, parte de una generación que cambió las cosas en el cine argentino a principios de este siglo.

Dolores Fonzi y Rita Cortese

Se trata de una película de mujeres fuertes, que van al frente, que resuelven, que comparten la crianza de sus hijos, como un todo sin marcar rangos, y donde se cuestiona qué pasa con los roles masculinos que desaparecen, en el caso del padre del hijo de la protagonista, o no ejercen su rol como deben, en el caso del papel de Leo Sbaraglia, que interpreta al marido de Carla Peterson.

Además, es una película que juega con varios géneros. Si bien es una comedia propiamente dicha, hay algo de drama, road movie y hasta de cine de género. A su vez, también la música juega un rol clave marcando las distintas generaciones y sumando bandas de la nueva escena pop-rock porteña, como es el caso de Las Ligas Menores.

En diálogo con este medio, Fonzi profundizó sobre qué la llevó a lanzarse en la dirección creativa. “No es que tenía ganas de dirigir de antemano, sino que apareció más como consecuencia de encontrar una idea que me gustaba, que me daba ganas de contar y en la que podía trabajar de manera divertida cosas más profundas: como la maternidad, nuevas formas de familia, feminismo, libertad, la música, la madurez e inmadurez. Esos temas fueron apareciendo, como también apareció la necesidad de dirigir mis propias historias, hacerme cargo de contarlas. No es algo tan nuevo, ya que una como actriz siempre se está dirigiendo. Incluso cuando tenés un director. Estás interpretando sus ideas para poder dirigirte a determinada actuación. Aprendí muchas cosas y reconociendome aspectos como que soy muy poco racional, más bien intuitiva”, aseguró.

Dolores Fonzi y su pareja, el también director Santiago Mitre

