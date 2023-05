Los 8 escalones: cuál fue la pregunta que le impidió a Martín alcanzar el récord de ganar 12 millones de pesos

Los 8 escalones de los 3 millones: la pregunta que le impidió a Martín alcanzar el récord

Martín, quien venía de ganar 9 millones de pesos y estaba a un paso del récord, finalmente fue eliminado de Los 8 escalones de los 3 millones y no pudo llegar a los 12 millones. El participante llegó hasta las instancias finales y quedó a un paso de volver a disputar la final, pero un fallo en una pregunta del anteúltimo escalón.

“Según la letra de Mi Buenos Aires querido, ¿cómo es la pebeta que el protagonista ve bajo la luz del farolito?”, fue la pregunta de Guido Kaczka, que tenía como opciones: luminosa como un sol y brillante como un sol. El concursante, falló en la última instancia antes de la final. Tras dudar un instante, Martín se inclinó por la opción B, que era incorrecta.

“Cinthia en la final, y Martín queda a un paso por los 12 millones, ganador de 9 millones de pesos. Aplaudido por todos, a un paso de los 12, y pudieron, pudieron con Martín, una tiene 3 millones de pesos”, manifestó el conductor luego de que el participante que había ganado los últimos tres juegos quedara eliminado. Recordemos que hasta el momento, el récord lo tiene Alexis Nubile, un concursante de 23 años que ganó 10 millones de pesos en enero pasado.

En el programa del lunes, Martín pudo consagrarse como ganador y lo celebró muy emocionado junto a su esposa e hija. “¡Es increíble! Mi hija me decía: ‘dale que vas, dale que vas’. Me llamó anoche y me insistía”, aseguró el médico que trabaja en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui y en un centro de rehabilitación.

Martín no pudo lograr el récord

Luego, Guido le preguntó si volvería para intentar ganar el récord: “Martín, que hizo diferencia en la final... Alexis fue el máximo ganador en cantidad de millones, y además en juegos consecutivos. Ganó 10 millones. Fijate, vos ganaste 9 millones. Mañana (por hoy, martes) podés ganar 12 y ser el máximo ganador en cantidad de millones, nadie lo hizo. ¿Volvés a jugar?”. Con total seguridad y confianza, el concursante respondió: “Sí, más vale que vuelvo”.

En otra emisión de Los 8 escalones siempre ocurrió una situación muy llamativa con una de las participantes. Todo comenzó cuando una joven llamada Ana Inés se robó todas las miradas al lucir en el set de televisión un pijama negro que ella misma confeccionó.

En esta oportunidad, una joven llamada Ana Inés sorprendió al lucir en el set de televisión un pijama negro que ella misma confeccionó. Guido le preguntó a la estudiante de ingeniería industrial: “Se hace su propia ropa, ¿eso lo hiciste vos?”. Muy orgullosa, la joven respondió: “Este pijama es de mi marca”. La jurado Nicole Neumann, experta en moda, aseguró: “Está muy a la moda ahora la moda pijamas. Se sale a la calle con el pijama como un look diario, ¿no?”.

Además, el diseñador Laurencio Dot, que estaba invitado como jurado, opinó: “De día y de noche. Es matador el pijama para hombres y para mujeres”. El conductor expresó su sorpresa y con tono de humor opinó: “No sabía eso, es impresionante. Volvés de un lugar y ya te vas a la cama”. Ana Inés le respondió que no le gustaba usar la ropa del día para irse a dormir porque consideraba que “la cama es limpia y sagrada”.

La estudiante también explicó que quería ganar el premio para poder invertir en su marca de ropa. Y aunque quedó eliminada tempranamente del juego, logró visibilizar en el programa sus diseños e incluso recibir los halagos de dos importantes figuras del mundo de la moda, como Nicole y Laurencio.

