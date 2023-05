Nai Awada reveló la dura experiencia que vivió a los 13 años en la escuela de modelos de Anamá Ferreyra

Nai Awada y Anamá Ferreira

A mediados de mayo se produjo un escándalo al aire en la TV, cuando Anamá Ferreira decidió retirarse intempestivamente de Gossip, el ciclo conducido por Pilar Smith en el que participa como panelista. Allí, el conflicto se originó cuando la brasileña presentó al aire unas fotografías del músico español Rodrigo Pahlen, quien aseguró que es la nueva pareja de Juana Viale. Sin embargo, Smith y el resto de los integrantes del panel aseguraron que las imagenes no eran prueba suficiente para confirmar el romance, debido a que se los ve juntos porque actualmente realizan una obra teatral que están presentando en Madrid, España.

“Anamá, yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, se quejó la conductora. “¿Ustedes me están hablando en serio?”, respondió Anamá en el ciclo que se emite por Net TV. Indignada, sumó: “Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”, agregó.

El tuit de Nai Awada que desató la polémica

Acto seguido, agarró sus cosas y se fue del estudio. “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así ¡Me voy!”, expresó. “Es una broma”, le aclararon sus compañeros. Luego, la panelista agarró su celular, la bolsa con sus cosas, se paró y se fue del estudio: “Yo de acá me voy. Yo no trabajo así. Enardecida, Anamá Ferreira se retiró con un palazo para Pilar Smith: “Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás (sic)”.

Anamá Ferreira se cansó de las burlas de sus compañeros y renunció en vivo

En aquel entonces, Teleshow se comunicó con Anamá Ferreira sobre lo ocurrido en Gossip: “Ahora estoy bien, hoy me puse mal porque tenía una buena primicia y soy calentona, pero ya me voy a calmar”, dijo. “Lo que pasa es que me gustan los amores, no las peleas... ya se me pasará el enojo”, agregó. Consultada sobre si pronto volverá al programa, la exmodelo señaló: “Me voy de viaje para despejarme un poco, después se verá”, completó.

Quien en este momento comenzó a ocupar esa silla es la actriz Nai Awada, quien lejos de mantenrse al margen, pisó fuerte en la intern. Tras el debut, a través de un mensaje publicado en las redes sociales en que se la veía abrazando a la conductora, expresó: “Lo generosa que sos. Te amé Pilar Smith ¡Feliz de trabajar con vos!”. Luego disparó:: “Bye bye Anamá Ferreira I’m sorry for you, baby. El que se fue a Sevilla... Jajaja, el público me prefiere”.

Nai Awada explicó lo ocurrido en su adolescencia

Ante ello, la brasileña recogió el guante y explicó: ““¡No te puedo contestar amore! Estoy en París”. Y enseguida llegó la respuesta: “Disfruta París yo te cuido tu silla, diosa. Besos”, respondió la actriz.

Así, mientras más gente comentaba este intercambio de opiniones en las redes, fue la propia Awada quien dio más detalles del contexto: “Para los que no entendieron mi chiste a Anamá Ferreira, la picantée porque fui a su escuela Anamá models y me dijo que jamás podía ser modelo, y mirá hoy, la estoy reemplazando con buena onda y trabajo, ¿la vida, no? Jeje yo juego, no agredo. Ella a mí me lastimó de niña”, aseguró.

A continuación, Awada dio su versión de lo vivido en el instituto, de lo que prometió dar más precisiones en el programa. “Me trataron de fea con 13 años y que nunca podía dedicarme a esto en su escuela. Todo vuelve amores. Anamá Ferreira, ¿seguís tratando así a tus alumnas de 14? Igual lo recuerdo con cero resentimiento. ¡Una tonta de nena que me puse mal!”. Tras ello, el silencio, y habrá que esperar a que la modelo regrese de su viaje para confirmar si vuelve al ciclo de espectáculos o no.

