Susana Giménez recorrió una histórica galería de San Telmo: el cariño de la gente y el objeto que la emocionó

Susana Giménez visitó una histórica galería en San Telmo (Video: Instagram)

A cada rincón del país que va, su presencia causa furor. Es que la diva argentina Susana Giménez ya es un ícono y por más de que se mantenga alejada de la televisión, su popularidad se mantiene en alza. Este martes, la conductora realizó un divertido plan madre e hija y los presentes no tardaron en tomarle fotos y videos para dejar registrado el momento.

Tanto ella como Mercedes Sarrabayrouse pasearon por una antigua galería de San Telmo para relajarse, disfrutar y ver algunas reliquias. Se trata del lugar que antes era conocido como paseo de compras Casa Ezeiza, ubicado en la calle Defensa al 1100, en el corazón del tradicional barrio. Los comerciantes al ver a la mismísima Susana viendo sus locales se mostraron muy felices por la visita y lo compartieron en las redes sociales en agradecimiento.

Durante la pandemia la diva se instaló en su chacra en Punta del Este por lo que no es habitual verla de recorrida en las calles de la ciudad lo que aumentó la sorpresa de los testigos ocasionales. Para esta ocasión Susana eligió un look tranquilo pero elegante y siempre espléndida, al que le agregó su habitual simpatía. Lució un traje negro y una camisa blanca debajo del blazer que tenía botones dorados. Además, la combinó con su pelo rubio suelto y unas gafas oscuras bien grandes a tono con el outfit.

El sitio es un infaltable para los turistas que recorren la zona, ya que se trata de una antigua casona que perteneció a una familia aristocrática y hoy funciona como una galería que cuenta con varios locales, acompañados de paredes cargadas de historia. Allí también se realizan diversos eventos artísticos y culturales. Y madre e hija quedaron fascinadas por lo objetos que aún quedaban a la venta en los locales.

La diva habló con todo el mundo y se mostró muy simpática (Video: Instagram)

“Gracias por alegrar la tarde”, escribió Lorena, la dueña del lugar en las redes de la marca, luego de conocer a Su y evidenciando la amabilidad que tuvo la diva con los trabajadores presentes en el lugar. El objeto más llamó la atención de Giménez fue una libreta de la reconocida novela Mujercitas de Louisa May Alcott. Esta tenía en la tapa una imagen de las niñas protagonistas de la famosa serie. “Esta era la que yo leía”, se escucha decir de la boca de Mecha en el audiovisual.

Luego, se vio otro video en el que también viajaron al pasado. “¡Mirá la Singer! Parecida a la de mi abuela, pero esta es sin pie, es a pedal”, dijo la conductora de Telefe quien quedó atónita al ver una máquina de coser repleta de detalles y de historias. Susana permaneció en el lugar un buen rato y se sacó fotos con todos los que le pidieron con mucha amabilidad.

En el plano profesional, mientras se especula con una participación especial en la gala de los Martín Fierro, la diva prepara su regreso a la pantalla grande. Hará la película, escrita por Kaplan (Dos más dos) y Pablo Minces, contará la historia de una psicóloga infantil que lucha con la renuencia de su hijo de 43 años a salir de casa. Las filmaciones comenzarían en octubre en la ciudad de Buenos Aires.

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; Ciertamente no lo estaba planeando”, expresó la diva de la televisión argentina en su momento cuando fue consultada por Teleshow sobre esta nueva producción que se trae entre manos. “Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”.

Seguir leyendo: