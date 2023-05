Murió Andy Rourke, el exbajista de The Smiths

Andy Rourke, en Nueva York en 2014 (Crédito: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

El mundo de la música está de luto por la pérdida de Andy Rourke, el exbajista del grupo británico de rock alternativo The Smiths que tenía 59 años. La noticia la dio a conocer este viernes 19 de mayo a través de las redes sociales el guitarrista Johnny Marr, quien había sido su compañero en la banda.

“Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático”, escribió Marr en su cuenta oficial de Twitter. “Andy será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los aficionados a la música”, agregó el artista.

El mensaje que escribió Johnny Marr sobre la muerte de Andy Rourke

Además, Marr solicitó “privacidad en estos momentos tristes” y compartió con sus seguidores una imagen en blanco y negro de su colega, tocando el bajo. Luego de dar a conocer la noticia, publicó un extenso mensaje en Instagram sobre la relación de amistad que compartieron durante muchos años.

“Andy y yo nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes. Cuando teníamos quince años me mudé a su casa donde vivía con sus tres hermanos y pronto me di cuenta de que mi compañero era una de esas raras personas a las que a nadie le cae mal”, recordó el guitarrista.

El cariñoso posteo de Johnny Marr sobre la relación con su colega Andy Rourke

“Pasamos todo nuestro tiempo estudiando música, divirtiéndonos y trabajando para convertirnos en los mejores músicos que podríamos ser. En ese entonces, Andy era guitarrista y bueno en eso, pero fue cuando tomó el bajo cuando encontró su verdadera vocación y su singular talento floreció”, agregó el artista.

Además, recordó que en su adolescencia tocaron en diferentes bandas en el sur de Manchester antes de ganar una buena reputación con The Smiths desde 1982 hasta 1987. En esos discos, aseguró que Andy “reinventó lo que es ser un bajista”. Luego, señaló que en cada sesión disfrutaba verlo tocar, orgulloso de su talento. Y recordó un episodio en el que lo escuchó tocar en la canción The Queen Is Dead. “Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: ‘Nunca olvidaré este momento’...”.

La banda The Smiths era integrada por Johnny Marr, Morrissey, Mike Joyce y Andy Rourke. Esta foto fue sacada después de un show en Detroit en 1985 (Crédito: Ross Marino/Getty Images)

“Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos o lo que sucediera y es una cuestión de orgullo personal y tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en Maddison Square Garden en septiembre de 2022. Fue un momento especial que compartimos con mi familia y su esposa y alma gemela, Francesca”, aseguró Johnny. Por último, agregó: “Te voy a extrañar, hermano”.

Cabe recordar que The Smiths se fundó en 1982 por Johnny Marr y Morrissey en Manchester. Luego, se sumó Mike Joyce como baterista y Dale Hibbert en el bajo, pero lo reemplazó Andy Rourke. Aunque solo estuvieron cinco años, la banda se convirtió en un fenómeno global hasta 1987 cuando se distanciaron. Incluso la edición española de la revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 15 de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos. El grupo dejó una huella imborrable con los discos The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987).

Andy Rourke falleció a los 59 años (Crédito: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Andy Rourke, en Nueva York en octubre de 2022 (Crédito: Roy Rochlin/Getty Images)

