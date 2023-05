Valeria Mazza participó de La Máscara España: cómo fue su presentación y la reacción del público al verla

Valeria Mazza estuvo en el programa Quién es la Máscara de España (Video: Twitter)

Desafiandose a ella misma y compartiendo una faceta desconocida, cuando el conductor Arturo Valls dijo las palabras que todos estaban esperando: “Por favor, Matrioska, quítate la máscara y revélate ante nosotros”, todos los televidentes de Mask Singer y en especial el público argentino que vive en el exterior, reconoció que la modelo Valeria Mazza era quien se había presentado al certamen y sorprendió con su increíble actuación.

No sólo los investigadores del ciclo compuesto por la actriz Ana Obregón, la cantante Mónica Naranjo y los creadores televisivos, Javier Ambrossi y Javier Calvo quedaron sorprendidos al ver a la modelo dentro del disfraz, sino que también los usuarios comenzaron a opinar de su presentación al darse cuenta que era ella y los clips del ciclo televisivo al minuto se volvieron virales

Es que, este miércoles, la reconocida modelo argentina reveló su identidad en Mask Singer, el formato internacional del que participó en Europa. En nuestro país el ciclo también estuvo hace algunos meses, se llamó Quién es la Máscara y estuvo a cargo de Natalia Oreiro en la conducción y tuvo a Wanda Nara, Karina la Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky como jurados.

Aunque cabe destacar que Valeria no estuvo sola. La modelo no solo se guardó el secreto de su participación en el certamen sino que además compartió escenario con seis personajes: Sirena, Matrioska, Cupcake, Gorila, Banderilla y Gnomo.

Cuando la describieron para darle pistas a los investigadores, la producción del programa eligió las siguientes frases que, según ellos, definirían a Mazza sin ser tan evidentes ya que tampoco pueden ayudar tanto a los jurados: , “una muñeca con excelencia”, “el ícono de un país y el souvenir más codiciado”, y miembro de “un selecto club de supermuñecos”.

Valeria Mazza estuvo en el programa Quién es la Máscara de España (Video: Twitter)

Cuando llegó la hora de subirse al escenario, Valeria interpretó “Bad habbits”, de Ed Sheeran, un gran desafío ya que tuvo que imitar la voz de un hombre además de bailar y usar a la vez el súper disfraz que le dieron. Tras un debate entre tres participantes, el jurado decidió que quien debía quitarse la máscara era Matrioska ya que ninguno estaba seguro del todo sobre qué famoso estaba debajo de la máscara. Ellos fueron apostando y como opciones dijeron que podría tratarse de: la periodista y activista feminista Karmele Marchante, la animadora brasileña Xuxa, la cantante Alaska y la coreógrafa Tamara Rojo.

“Yo creo que nadie en España ha descubierto que era Valeria”, opinó Ana Obregón, que es amiga de la modelo y que también se sorprendió al verla cuando la se quitó el disfraz. “Cuando llegaron a Brasil (porque creyeron que se trataba de Xuxa) me asusté un poquito. Lo he pasado fenomenal. Me he divertido muchísimo y me han cumplido el sueño de haber cantado en un plató, que es algo que a mí me encanta hacer, pero que nunca lo había hecho en otro lado que en la ducha”, comenzó diciendo la argentina.

Por su parte, los jurados opinaron al respecto: “Has cantado genial, has bailado dentro de esa cosa increíble... Y con lo que yo te conozco, ¿cómo es posible que no supiera que eras tú, mi amor?”, le dijo Obregón, en tanto Naranjo sumó: “Formaba parte de un club selecto, el de las super top model más grandes del mundo en los años noventa”.

“El desafío más grande era esconder el acento argentino, para que no se dieran cuenta. Es algo que me ha llevado mucho tiempo que no se note. Me siento muy feliz de haber estado aquí adentro, pero no es muy cómodo... Fue un juego y una experiencia increíble. Mis hijos sabían que estaba en España trabajando, pero no que estaba aquí adentro, así que ahora se van a llevar una linda sorpresa, no solo de verme, sino de escuchar a mamá cantar, que es algo que ellos piensan que lo hago terrible. Pues, no... ¡Escúchenme ahora!”.

Por su parte, Mazza concluyó: “Me gustó el simbolismo de la madre y de que hay varias mujeres dentro de Valeria... ¡El halago más grande es que me confundieron con cantantes! Eso se los agradezco enormemente”, cerró la modelo en el ciclo y se fue muy contenta por su participación.

Seguir leyendo: