Fotos: Taína, la hija Valeria Mazza y Alejandro Gravier cumplió 15 años y lo celebró con una fiesta junto a su familia y amigos

La familia Gravier-Mazza completa: Valeria y Alejandro junto a sus cuatro hijos Taína, Benicio, Balthazar y Tiziano (Crédito: Omar Diaz y Horacio Perez/Bruno Arougueti HP-BA)

Este sábado, Valeria Mazza y Alejandro Gravier celebraron los 15 años de Taína, su cuarta hija y la menor de la familia con una súper fiesta. Con más de 200 invitados, la gran celebración fue en La Barranca, la vivienda de los Gravier Mazza en Acassuso. Para la ocasión y en el mega jardín de la propiedad, que cuenta con una súper pileta, montaron una carpa y una pista de baile amenizada por un DJ. La misma estaba ambientada con temática de bosque encantado, con varios livings decorados con flores naturales.

Para esta ocasión, Taína tuvo el privilegio que Benito Fernandez, intimo amigo de la familia, le haya diseñado su vestido soñado, y que Cynthia Kern quisiera hacerle un look más cool para después de la fiesta. El diseño creado por el modisto se trató de un vestido con escote corazón y bordado en forma de panal de abejas el corsage. La falda, de terminación irregular, tenía varias capas al bies. Como calzado, la joven eligió unos comodísimos borcegos.

El segundo outfit fue un top y pantalón tiro bajo bordados en cristales diseñados por Cynthia Kern. Para complementar su look, la menor de los Gravier-Mazza optó por una botas texanas y un gorrito piluso. En tanto, Diego Impagliazzo y Poli Martinez, quienes trabajan con Valeria hace mas de 30 años y son como familia, peinaron y maquillaron a Taína con un look natural. Por su parte, Valeria Mazza eligió un diseño de Menage à Trois, mientras Balthazar, Tiziano y Benicio optaron por looks de GNZ Sastrería Gonzalez.

Recordemos que Taína está dando sus primeros pasos en el mundo de la música. La joven participó el año pasado del festival Warmichella y cantó frente a un gran público entre el que estaba parte de su familia. Pero claro que tampoco descarta seguir los pasos de su madre, que fue una de las supermodelos de los 90. Gravier ya realizó varias campañas y hoy es la imagen del perfume de una reconocida firma nacional.

Taína junto a todas sus amigas en la fiesta de sus 15

Con más de 200 invitados, la gran celebración fue en La Barranca, la vivienda de los Gravier en Acassuso

Los 15 de Taína Gravier

El diseño creado por Benito Fernández se trató de un vestido con escote corazón y bordado en forma de panal de abejas el corsage. La falda, de terminación irregular, tenía varias capas al bies. Como calzado, Taína eligió unos comodísimos borcegos

La súper torta de cumpleaños de 15 de Taína Gravier, una chocotorta XXL

Tanía junto a dos de sus hermanos

Valeria Mazza junto a su marido Alejandro Gravier

Alejandro Gravier junto a su hija Tanía

Tanía junto a su familia en la fiesta de sus 15 años

Taína junto al diseñador Benito Fernández, responsable del primer vestido que lució en su gran noche (Crédito: Omar Diaz y Horacio Perez/Bruno Arougueti HP-BA)

“El ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, así que hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo de lo que nuestros hijos nos van enseñando, y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres”, había expresando Valeria Mazza en sus stories de Instagram tiempo atrás, donde tiene más de medio millón de seguidores

Y continuó: “Uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan. Entonces, más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades”. En tanto, agregó: “Siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo. Hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, es mi experiencia”.

Esta publicación se dio en respuesta a las declaraciones que la exmodelo hizo en una entrevista que le concedió a María Laura Santillán para Infobae y que generaron todo un debate en las redes. Con voces a favor o en contra, pero no pasaron desapercibidas. En esa nota, la Valeria se había referido a la diferencia entre la crianza de hijos de distinto sexo.

“No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta. Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer. Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer”, había señalado.

