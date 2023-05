Las fotos de la graduación de Balthazar Gravier, el hijo mayor de Valeria Mazza

La graduación de Balthazar, el hijo mayo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier (RS Fotos)

Balthazar Gravier, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, recibió el diploma de ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. El joven de 23 años terminó sus estudios en diciembre pasado y ahora le dieron el título en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Coliseo, ubicado en el microcentro porteño.

En este momento tan importante lo acompañaron sus familiares, como sus papás y sus hermanos menores, Tiziano, Benicio y Taína. En las redes sociales, la modelo lo había felicitado cuando finalizó su carrera y le dedicó un emotivo mensaje: “¡¡¡Felicidades ingeniero industrial!!! Grande Balthu, que orgullo, ¡¡cuánta emoción!! Que puedas lograr todo lo que te propongas en la vida y cuando las cosas no salen, que tengas la valentía de seguir intentando o de volver a empezar”.

La ceremonia de graduación se realizó en un momento muy especial de Valeria y Alejandro que están celebrando sus bodas de plata. En su cuenta de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores un video romántico para festejas sus 25 años de casados.

“Una linda historia, un sueño cumplido, 25 años que nos prometimos hasta el cielo y muchos más desde que todo empezó. Hoy brindo por este camino recorrido juntos y por seguir celebrando la vida con vos, Ale”, escribió Mazza con mucho amor para el padre de sus hijos.

A finales de abril, la familia tuvo otra celebración importante: la fiesta de 15 años de Taína con una súper fiesta para más de 200 invitados, en La Barranca, la vivienda de los Gravier Mazza en Acassuso. Para la ocasión y en el mega jardín de la propiedad, que cuenta con una súper pileta, montaron una carpa y una pista de baile amenizada por un DJ.

El festejo de 15 años de Taína Gravier

“El ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, así que hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo de lo que nuestros hijos nos van enseñando, y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres”, había expresando Mazza en sus stories de Instagram tiempo atrás, donde tiene más de medio millón de seguidores.

Y continuó: “Uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan. Entonces, más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades”. En tanto, agregó: “Siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo. Hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, es mi experiencia”.

Esta publicación se dio en respuesta a las declaraciones que la modelo hizo en una entrevista que le concedió a María Laura Santillán para Infobae y que generaron todo un debate en las redes. Con voces a favor o en contra, pero no pasaron desapercibidas. En esa nota, la Valeria se había referido a la diferencia entre la crianza de hijos de distinto sexo.

“No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta. Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer. Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer”, había señalado.

La graduación de Balthazar, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier (RS Fotos)

